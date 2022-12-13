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"Вы ничем себе не поможете, если начнете умирать". Супруги из Херсона рассказали о допросах российскими солдатами. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Село Любимовка находилось под российской оккупацией почти 7 месяцев. За это время солдаты допрашивали и пытали местных жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На видео, опубликованном проектом "Український Свідок", пожилые супруги из Любимовки, Херсонская область. Иван Иванович и Марина Петровна оказались в русском плену в родном селе.

Как рассказала женщина, ее и мужа задержали — будто у них была информация о российском авианалете. Их обоих привезли в местную школу, поставили на колени и загнали в яму под пол. Мужчину избивали. А вот женщину нет, только морально давили.

Пробыв под полом около 4 часов, женщина начала жаловаться на то, что ей не хватает воздуха. "Думала, еще пол часа - и я умру", - признается она. "Я потеряла сознание". Оккупанты достали ее из ямы и привели в сознание. Один из них заговорил с ней на украинском и признался в том, что он — сумчанин.

Супруги рассказали, что оккупанты были настроены к ним по-разному: были такие, что защищали пенсионеров, а другой — обвинял: "Тебя, тварь, надо расстрелять. Из-за таких, как ты, гибнут наши люди".
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Та невже нема правди в свiтi ? Невже не буде покарана ота нелюдь , яка засiла у кровавому кремлi ? Треба щоб оте болото ,яке зветься" росия " було iзольване, як прокажона територiя , iнакше не буде справедлiвостi !
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13.12.2022 17:21 Ответить
Тих, хто їх звинувачував - треба прикопати на смітнику. А тих окупантів, що їх захищали треба буде поховати в гарних гробах обов'язково!
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13.12.2022 17:27 Ответить
Чому тих, хто підтримував окупантів, ніяк не карають? Чому їх навіть в реєстр не вносять в якийсь, бо в попередньому матеріалі теж про херсонське село, люди кажуть, що ті, хто брав паспорти, хто бикував серед місцевих своєю приближеністю до окупаційної влади, досі не покарані і живуть серед людей. Я це до того, що хтось же цих пенсіонерів здав окупантам. Хтось же здав письменника Вакуленка, вбитого на Харківщині, хтось здавав купу людей, яких потім катували і вбивали. Ватніки повинні бути покарані, навіть якщо просто умовна судимість повинна бути, все це не повинно пройти безслідно, повинно бути клеймо на все життя.
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13.12.2022 17:59 Ответить
 
 