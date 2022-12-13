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война (46566) Харьковщина (4113) пленные (1830)

Оккупант Радыгин на росТВ рассказал о пребывании в плену в Украине: "Кормили три раза в день. Не били. У них там Женевская конвенция работает. Песню о Бандере выучили". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Российский региональный телеканал "Лабытнанги-ТВ" взял интервью у попавшего в Украине в плен контрактника Михаила Радыгина, которого со временем обменяли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант с подробностями рассказал о бегстве российских военных от ВСУ под Харьковом и раскрыл "военную тайну" о том, что профессиональных военных на передовой мало. Сейчас телеканал уже удалил интервью, выложенное вечером 12 декабря.

Радыгин - бывший милиционер, капитан в отставке. В начале видео ведущая "Лабытнанги-ТВ" пафосно рассказывает, что Радыгин поступил на службу по контракту и отправился в Украину в августе.

Журналистка говорит, что в первые дни он попал под обстрел, получил ранение и, превозмогая боль, несколько часов нес на себе потерявшего сознание товарища. Потом россиян схватили украинские военные.

Однако сам Радыгин рассказывает, что ушел на войну, чтобы поскорее выйти на пенсию. Он уточняет, что поначалу был в тылу. Его задача была - копать окопы и носить коробки, как и обещали. А потом резко попал на передовую.

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По словам Радыгина, он попал под минометный обстрел, когда за ними приехал танк. Снаряд прилетел под ноги и ранил его в лицо.

"Кто сидел рядом, мужчина, с кем в плен попал, - у него был обломок в лице. Третьему ноги перебило. Остальные не успели залезть на сам танк. Тяжелых, как могли, перевязывали - у кого что оторвано. У многих была истерика - начинали бегать и стрелять в воздух", - рассказал Радыгин.

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Затем их обнаружили ВСУ и взяли в плен. Мужчина утверждает, что условия и отношение в плену было нормальным, никого не избивали. Затем доставили в харьковское СИЗО, затем в Киев, а оттуда в лагерь на Львовщину.

"У них там конвенция эта Женевская работает, они зачитывали нам наши права. У них все это, по словам корреспондентов, отслеживается в режиме онлайн, чтобы ничего с нами не случилось", – подчеркнул Радыгин.

Из плена он вернулся в ноябре. Но выйти сразу не смог – в Москве его держали три недели в казарме и допрашивали. Россиянин рассказал, что пленных в лагере кормили трижды в день, но жалуется на безвкусный картофель.

Смотрите также: Интервью с пленными оккупантами следует делать для обмена и освобождения украинских защитников, - Бутусов. ВИДЕО
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Топ комментарии
+44
Росіянин розповів, що полонених у таборі годували тричі на день, але скаржиться на несмачну картоплю.

Звєрі єті биндеравци - нєфкуснай картохай мардавалі-такі!
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13.12.2022 22:28
+29
картопля йому не смачна...падло...)))
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13.12.2022 22:29
+28
є ж таке кацапське прислівʼя "бʼє - значить любить"! його не били, через що він страждав від відсутності любові
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13.12.2022 22:34
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Росіянин розповів, що полонених у таборі годували тричі на день, але скаржиться на несмачну картоплю.

Звєрі єті биндеравци - нєфкуснай картохай мардавалі-такі!
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13.12.2022 22:28 Ответить
Ну він же в себе в мухосранську звик делікатесами об'їдатись, а тут - картопля якась.... Не плєн, а каторга)))
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13.12.2022 22:31 Ответить
є ж таке кацапське прислівʼя "бʼє - значить любить"! його не били, через що він страждав від відсутності любові
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13.12.2022 22:34 Ответить
не в мухосранске, а в лабытнанги - это намного дальше мухосранска, сразу после зажопинска. Там в лабытнанги самый вкусный ягель растет. Они его даже на Чукотку экспортируют. А картофель они есть не могут, потому что у ханты и манси организм практически не вырабатывает дегидрогеназу, необходимую для расщепления крахмала. Руские так устроены.
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13.12.2022 22:38 Ответить
"рускіє" з маленької, пжлст. А так інфа цікавая, про гєназу 🧐
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13.12.2022 22:41 Ответить
плять! Извини, машинально после точки...
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13.12.2022 22:44 Ответить
Зато в нього очі аж засяяли,коли згадав погріб з варенням.
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13.12.2022 23:37 Ответить
там варенье - очень редкий привозной деликатес. В советское время центральным комитетом партии была поставлена задача о разработке технологии производства варенья из ягеля, но ничего не получилось. Кажется, не успели - началась перестройка, потом развал ссср... А ведь столько еще хороших идей было...
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14.12.2022 00:19 Ответить
Взагалі то, у ханти-мансі недостатньо алкогольдегідрогенази. А крохмаль розщеплює амілаза (гидролаза).
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14.12.2022 01:59 Ответить
дякую за уточнення щодо амілази. Я більше по токсинам та вибухівці )
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14.12.2022 02:10 Ответить
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14.12.2022 02:22 Ответить
Ну там же Віктор Бут вже встиг поскаржитися на раша тб, що в американській в'язниці по середам давали бургер з картоплею фрі.... Інша річ раша в'язниця - найсмачніша баланда та чорствий хліб!
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14.12.2022 00:10 Ответить
Мені теж не сподобалися шведські консерви з оселедця у вишневому соусі
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14.12.2022 02:47 Ответить
Ти ба який гурман! Бут теж у пропагандонів на каналах плаче що в американській в"язниці йому курка не сподобалась, а Бутова взагалі переїла бананів. Вони не бояться, що зараз кацапські пенси, що по смітниках риються, в полон попросяться?
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13.12.2022 22:42 Ответить
Дивне те, що і Бут і журналістка згадали назву тим курам-«ножкі Буша». Цими курами із резервного запасу Америки годували їх батьків в голодних 90-х, коли Путін ****** продукти із Пітера, а добрі американці годували кацапню цими самим «ножиками Буша». Тоді вони жерли і не гнушались.
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13.12.2022 22:47 Ответить
Скажи быстро "путин, бутина и бут"

А бут, чмо, спалился, быстро привык к сытой жизни. Порции курятины, говорит, такие огромные были (руки разводит в стороны), что не знаешь, что с ними делать. Это, типа, недостаток. Забыл, придурок, что это недостаток только для "заевшегося" Запада, где люди даже в заключении страдают от избытка пищи, но орки его не поняли. Как это может быть, что большой кусок курицы это плохо?
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14.12.2022 07:55 Ответить
Сразу вспомнилось видео, где рашистка жаловалась что в украинских детских садах дают большие котлеты https://www.youtube.com/watch?v=hSUoNq9fbNc
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14.12.2022 11:12 Ответить
картопля йому не смачна...падло...)))
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13.12.2022 22:29 Ответить
намэкує на то шо к бульбофюреру думает податься. попробовать драныки ))
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13.12.2022 22:39 Ответить
Дивно, колорадський жук на несмачну картоплю скаржиться.
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13.12.2022 22:30 Ответить
Ну а у Москві його три тижні "Родіна встречала"
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13.12.2022 22:31 Ответить
Ну так "можем павтаріть". Адже "дєдов" Сталін після полону так же "зустрічав". Хай ще радіє, що не розстріляли за те, що здався в полон і став "прєдатєлєм родіни"...
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13.12.2022 22:33 Ответить
Розстріляти? Ну ти даєш. Кувалдою. При сраліні куль було,що гуталіна, а зараз-самі знаєте.
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14.12.2022 03:17 Ответить
😁😂
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14.12.2022 01:01 Ответить
не здохла скотина кацапська...
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13.12.2022 22:38 Ответить
Апять брєхня про Правий сєктор-которого уже нєт...
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13.12.2022 22:38 Ответить
противно смотреть как эта упитанная морда вернулась из плена - счастливый убийца...
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13.12.2022 22:40 Ответить
Конвенція це, звичайно, добре, і правильно…
Але таки сумно, що цього підара не били.
Було за що.
Сумно…
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13.12.2022 22:40 Ответить
"Там я и получился. Прожил там 4 или 5 лет, школу там закончил..."
What the fuck
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13.12.2022 22:42 Ответить
Кацап не може не брехати. Чи це йому сказали збрехати, чи сам вигадав: «патом нас атдали «праваму сектору». Що значить «віддали»? І що це підрозділ ЗСУ такий «правий сектор»? «Білі і смєялісь»-більше нічого ПС робити немає чого. Правий сектор шинкує москалів на передовій.
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13.12.2022 22:43 Ответить
- Безобразие! Весь день смех какой то дебильый, тряпками жжеными воняет! Чем вы там занимаетесь?
- Смеемся... Тряпки жжем.
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14.12.2022 10:40 Ответить
какие же плохие украинцы, ягеля не давали картоплей пытали.
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13.12.2022 22:43 Ответить
а згадайте яких нам повертають???? замучених, худих, побитих-поламаних, сірих і брудних...
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13.12.2022 22:44 Ответить
😰
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14.12.2022 01:02 Ответить
вы уж их в плен в следующий раз не берите. а с мертвых свидетелей нет.
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13.12.2022 22:45 Ответить
"ужасы украинского плена"
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13.12.2022 22:47 Ответить
...а шо їм, вареників з вишнями? Чи галушок з вишкварками? ...Їм такого дай - то скажуть, що катують...а так - залюбки, без скарг
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13.12.2022 22:49 Ответить
Папа вертухай т.к. БАМ строили в основном зэки.
Он сам мент, а мент априори не офицер.
ПС "били" и смеялись, хфашиты какие эти из ПС "били" оккупанта-рашиста пришедшего в наш дом убивать, насиловать и грабить и им было весело. А должны были шоколадом и мармеладов кормить наверное.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Кацап обыкновенный, лживый, тупой и *****..тый.
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13.12.2022 22:50 Ответить
Да. Мордовали картохой. Видать забыл этот кацапский герой как в советском счастливом детстве в его бамовский ипенях картошка была только сухой в виде муки. А ту, которой его в украинском плену мордовали, он видел раз в год и думал что это растет на апельсиновых деревьях в африках.
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13.12.2022 22:50 Ответить
Є таке поняття - "особливості нацональної кухні" Ну не звикли кацапи до "розносолів" У мене на полиці стоїть книга рецептів - "Страви з картоплі" Видавництво "Час", Київ, 1992 рік Шістьсот тринадцять рецептів + вклейки (12 шт) з журналів кулінарії та власних - 3 шт А у кацапів їх лише 4 - картоха в мундире, "варёнка", "талчонка" і "жареная" ДИКУНИ!
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14.12.2022 03:33 Ответить
Не били
А вот ета - абідна рускаму чєлавеку - он жи ж прівик... Получаєтся, вродє как нєдодали чєго, прям дажи абабралі!
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13.12.2022 22:50 Ответить
...бармари...курзал... он говорит - приятного аппетита, кушайте-кушайте
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13.12.2022 22:53 Ответить
Окупантам слід історію України вчити, біографію Степана Бандери - а потім пісні про нього.
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13.12.2022 23:03 Ответить
Головне вивчив Гімн України батько наш Бандера Червону руту а то все вленки валенки драниє старєньки.
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13.12.2022 23:03 Ответить
.. .
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13.12.2022 23:04 Ответить
Кувалду вже несуть. Дискредитація не просто СВО, а всієї Кацапської Системи! Прямо всі русо скрепи погнув!
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13.12.2022 23:11 Ответить
типичная харя морской свинособаки ****................................подохни *****.........................................
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13.12.2022 23:16 Ответить
То есть, как бы, то есть... Какое же оно примитивное. Кому может быть интересное такое чучело? Ни одной книги за жизнь не прочитал... Просто био-мусор.
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13.12.2022 23:17 Ответить
Что-то он не то говорит. ФСБ к нему придёт. Пора обратно в окоп. На этот раз без сбоев. Только "Лада калина" родне.
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13.12.2022 23:21 Ответить
Опецьок відгодований круглолиций повернувся в свою вигрібну яму. Курва російська ще йому щось не сподобалось.
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13.12.2022 23:26 Ответить
****** - як же він оце все зміг витримати - трьохразову кормьожку, і оце все!

То ли дела два тижні ФСБ-шних допитів на росії - це все вже своє, рідне! Тільки на допитах і зрозумів, що вже на родине!
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13.12.2022 23:33 Ответить
Сімейка дибілів, сидів в своїх ****** , проблем би на дупу не мав... Ну хоч в Європі побував...
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13.12.2022 23:52 Ответить
харю наїло падло
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14.12.2022 00:24 Ответить
Жодного каяття, це не люди, це потвори. Витримав він, що витримав? Не били, кормили, тьфу на них, хероя знайшли. В тули збирався бабла заробити гнізда, на життях українців.
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14.12.2022 00:39 Ответить
У цієї харі батя мент зеками на комсомольській стройке Бама керував.
ото воно і закордон побачил
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14.12.2022 01:05 Ответить
жаль рсукие мусора не отбили ему остатки мозгов. Теперь эта гнида может по второму разу пойти.
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14.12.2022 01:17 Ответить
Прослушал интервью пленного рашыстского мобика из Масквы каналу Золкина. Красивый, ухоженный , манагер из МАГНИТА, вроде с высшим образованием, семья, сын 8 лет. Я не говорю про полную кашу в его бошке и полное непонимание, что он делает у нас, в Украине. Меня поразили 2 признания этого убожества . Они стояли на блок -посту около Изюма Харьковоской области, возле какого-то хутора. Один из жителей этого поселения принес им на пост банку меда. Рашня выжрала этот мед. А на другой день эта рашыстская шобла поперлась и разорила дом этого человека, вынесли плазму ТВ, , как обычно, стиральную машину, да еще и насрала на кроватях!!!!!! Дальше больше! На другой дено командир этой банды приказал стрелять по гражданским лицам, тем, которые еще не уехали, на поражение, патаму-шта это "бэндэравские шпиёны", каторые астались шпиёнить...А вы говорите что это люди?

Несколько дней тому назад этот блок-пост был разбит ЗСУ, а его насельников взяли в плен. Один из рашыстских солдат, 130 кг хряк, был ранен в ногу. Так вот, его сослуживцы отказались нести своего сослуживца на носилках « патаму-шта он чижолый». А наші українські хлопчики несли цю рашистську тушу 6 км до найближчого госпіталя. Хлопці! Нащо вам це було потрібно? Ви нам потрібнв живими, своїм мамам, жінкам, дітям. В розхід усю цю нечисть!!!!!
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14.12.2022 01:52 Ответить
Не серчай, быть человеком вдлинную и вдолгую всегда лучше, чем мразью. Трудновато, конечно, но лучше. Ваши парни - люди, и никакие хряки по 130 кг, которых им приходится таскать на себе, это не изменят. Так же как и то, что мрази останутся мразями, и дети их вырастут мразями, вот тут они и хапнут своего счастья. Карма, она женщина нежная, но злопамятная и беспощадная.
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14.12.2022 08:12 Ответить
Треба було йому дати молодої , викопаної в грудні картоплі - конвенція !
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14.12.2022 03:19 Ответить
Паскуда йо*ана...
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14.12.2022 06:24 Ответить
Тепер над Амуром , аж до Китаю ,лунає "Батько наш Бандера"
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14.12.2022 07:39 Ответить
То есть Правый Сектор ********* всё же выписал. Ну а как ты хотел, все прелести полону, и ********* и картошка и же невская конвенция. Радуйся что живой вернулся.
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14.12.2022 08:02 Ответить
Плохой орк.
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14.12.2022 08:05 Ответить
Кто её накрасил? ??????😂😀🤣😁
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14.12.2022 08:12 Ответить
Иопырь-осеменитель, чтобы никто на неё не смотрел с вожделение, а только с отвращением. Чтобы только ему рыбачить в эту лунку.
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14.12.2022 08:16 Ответить
Казковий довбойоб, воно двох слів зв'язати не може)))
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14.12.2022 08:35 Ответить
На сорок секунд перегляду мене вистачило. Для русні цілком достатньо.
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14.12.2022 08:45 Ответить
дайте мне эту тварь болот мацковии он Гимн Литвы выучит..
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14.12.2022 08:55 Ответить
Вообщем, я так понял, это идейный ********, из семьи вертухаев
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14.12.2022 09:31 Ответить
Наші з полону вертаються як скелети та й щей їх катують, а кацапам сраку лижуть, бо це ж там якась конвенція, та пох мені на ту штопану конвенцію капи з неї давно вийшли і з цими *********** можна робити, що хотіти, вони мають просто панічно боятися в майбутньому з нами воювати, але вони зрозуміли лише одне - хохлов можна мочити, катувати, ґвалтувати, мародерити - безкарно! - щей ситний обід отримаєш у полоні та сраку язиком підітруть щоб окупанта улесливити, та вони аж бігом прийдуть знову нас убивати коли відновлять свої сили.
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14.12.2022 10:14 Ответить
Бєднєнькій касатік ! Щас заплАчу ! В рубашкє он раділся. Лучьше би ти савсєм нє раділся, ідіот !!!
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14.12.2022 14:31 Ответить
Картошка нівкусная, ніяких тобі пляшок і швабр, якось не по домашньому, чуть не заплакав бідолашка
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14.12.2022 17:13 Ответить
Ублюдок косноязычный.
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14.12.2022 20:55 Ответить
 
 