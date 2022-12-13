Зеленский о ликвидации ОАСК: История реформ продолжается. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 293-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Имеем очень хорошие новости из Франции: там сегодня прошли две конференции в поддержку Украины. Первый их результат - миллиард евро помощи нашей устойчивости, прежде всего энергетике. Каждый день приобретаем для Украины новые силы, чтобы пройти эту зиму. И я благодарю всех, кто работает ради этого и кто помогает нашему государству.

Есть сегодня и решения других стран, кроме Франции: Чехии, Испании, Швейцарии – о предоставлении дополнительных пакетов поддержки. Итальянский сенат принял решение о вооруженной поддержке. Норвегия готовит новую программу поддержки нашего государства и людей.

И еще одна. Сегодня я подписал принятый Верховной Радой Закон о ликвидации ОАСК – Окружной административный суд Киева. Эта история завершилась. А история реформ продолжается – продолжается даже во время такой войны", - сказал Зеленский.

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