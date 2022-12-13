Зеленский о ликвидации ОАСК: История реформ продолжается. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 293-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Имеем очень хорошие новости из Франции: там сегодня прошли две конференции в поддержку Украины. Первый их результат - миллиард евро помощи нашей устойчивости, прежде всего энергетике. Каждый день приобретаем для Украины новые силы, чтобы пройти эту зиму. И я благодарю всех, кто работает ради этого и кто помогает нашему государству.
Есть сегодня и решения других стран, кроме Франции: Чехии, Испании, Швейцарии – о предоставлении дополнительных пакетов поддержки. Итальянский сенат принял решение о вооруженной поддержке. Норвегия готовит новую программу поддержки нашего государства и людей.
И еще одна. Сегодня я подписал принятый Верховной Радой Закон о ликвидации ОАСК – Окружной административный суд Киева. Эта история завершилась. А история реформ продолжается – продолжается даже во время такой войны", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Хай живе КМОКС !
(Київський міський окружний адміністративний суд)
чпокс і вот вам КМОКС -
монархіямафія безсмертна, особливо судійська
манкурти не можуть мати ДЕРЖАВУ... а отже ні медецини ні школи ні армії ні своєї зброї... ВВП вже нижче за Гватемалу... далі тільки Сомалі...
УНР вмерла безповоротно...
У квітні 2021 року Зеленський виконуючи свої конституційні повноваження вніс у Раду законопроєкт, яким ліквідовував одіозний та мега-скандальний вовчий ОАСК. Після 2-х років влади Зе цього вже в жорстко ультимативній формі вимагали наші західні партнери. І навіть усілякі білі пальтечка, які звично прислуговували Зеленському та його опі, почали бунтувати, бо їм грантодавці пообіцяли урізати харчування. Ситуація тоді назріла й перезріла.
Тож проєкт був поданий, як невідкладний. Щоб розуміти, що це означає - слово "невідкладний" тут має сприйматися й виконуватися буквально. У межах найближчих пленарних днів. І сталося чудо! Слуги Зеленського тупо послали свого шефа. А послати його вони можуть лише тоді, коли він сам їм про це спустить негласний наказ. Що отой проєкт був замилюванням очей, свідчила й поведінка суддів злочинного антисуду на чолі з очільником-Вовком. Ті зовсім не переймалися.
Законопроєкт лежав би ще до кінця каденції Зеленського, якби не відбулося трьох подій. Спершу без зайвого розголосу назовні, але з ефектом цунамі в середині, примчала до Києва Вікторія Нуланд і щось дуже доступно й переконливо пояснила Єрмаку. Пояснювала вона йому й про небажаність його власної персони, але й про ряд інших фігурантів грубих папок у американських компетентних органах. Серед них фігурував і одіозний Павло Вовк. До речі, він і його зам та й інші вже виступають в ролі звинувачуваних в особливо важких злочинах.
Далі, оскільки жодних рухів не відбувалося, пішли й гласні, і приховані дії щодо деяких персонажів.
Чи не ти обіцяв в вересні 2019-го знімати щотижня мантії з недоброчесних суддів?!
Багато назнімав за 3 роки?!
А Вовку ви хєр що зробите, переведете в інший суд, максимум!
І раптом Рада ожила. Слуги, які півтора року рятували Вовка від звільнення, кинулися демонструвати "принциповість". От же ж нікчемна мерзота - доки під зад копняка не отримають, виконувати зобов'язання не стануть. Суд сьогодні оперативно ліквідували, набрали аж 310 голосів. От що Байден животворящий творить! До речі, ліквідувати ОАСК могли лише за такою процедурою, бо є пряма норма статті 125 Конституції: "Суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проект якого вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя (ВРП)".
А тепер про проблеми. 1. Зеленський після приходу до влади руками того самого Вовка та ОАСКу заблокував роботу ВРП. Вона й досі неповноважна. Тому і сам проєкт закону від Зеленського й сьогоднішнє голосування може виявитися фікцією. Бо як можна було провести консультацію з ВРП, якщо вона не діяла й не діє? Вовк може звернутися до КСУ, а там уже доформовується більшість під Зеленського на чолі з скандальною ватницею Совгирею. І таким чином процес може затягнутися на роки.
2. Якщо ОАСК таки дійсно ліквідують, то самих суддів не можна ні звільнити, ні притягнути до відповідальності, бо вони ж і далі частково недоторканні, а для їх притягнення потрібне рішення все тієї ж недіючої ВРП. А звільняти суддю під час воєнного стану заборонено... Отже, уся ця зграя злочинців не чинитиме правосуддя, але залишатиметься безкарною й отримуватиме астрономічні зарплати.
І на останок. На місці ОАСКу має бути створений новий Київський міський окружний адміністративний суд. От не знаю, чи ризикне Зеленський і туди протягнути Павла Вовка, бо за таке вже й сам може під санкції залетіти, але формуватимуть його з нуля й виключно за списками написаними на Банковій, адже створену при Порошенкові систему громадських рад доброчесності Зеленський зруйнував і продовжує добивати своїми законами. Тому, як і завжди, не поспішайте радіти, коли після чергового пенделя ця влада починає робити щось ніби корисне.
Так, значить так, баба з возу.
А історія РПЦ продовжується? А історія містобудування продовжується? І красти вже "не на часі"?
Мене дивує розміри цієї таргет-групи, зменшення якої якось не спостерігається.
Скоріше збавитись від українців чи хоча б від мислячих...
Реформатор
Воно і в воді не тоне, як лайно, бо деревяна маріонетка папи Карло - Коломойши
Зараз я вам покажу, як потрібно приймати рішення!
( це мені, так, мій ребусник наказав сказати, бо буде бобо!
Дідусь, Джо, може дуже розсердитись і відшмагати по дупі!
А так не хотілось це робити з ОАСК, з ними все було так душевно, по домашньому... )