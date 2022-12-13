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Зеленский о ликвидации ОАСК: История реформ продолжается. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 293-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Имеем очень хорошие новости из Франции: там сегодня прошли две конференции в поддержку Украины. Первый их результат - миллиард евро помощи нашей устойчивости, прежде всего энергетике. Каждый день приобретаем для Украины новые силы, чтобы пройти эту зиму. И я благодарю всех, кто работает ради этого и кто помогает нашему государству.

Есть сегодня и решения других стран, кроме Франции: Чехии, Испании, Швейцарии – о предоставлении дополнительных пакетов поддержки. Итальянский сенат принял решение о вооруженной поддержке. Норвегия готовит новую программу поддержки нашего государства и людей.

И еще одна. Сегодня я подписал принятый Верховной Радой Закон о ликвидации ОАСК – Окружной административный суд Киева. Эта история завершилась. А история реформ продолжается – продолжается даже во время такой войны", - сказал Зеленский.

Читайте также: Зеленский подписал закон о ликвидации Окружного админсуда Киева
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Топ комментарии
+25
Тарас Чорновіл:
У квітні 2021 року Зеленський виконуючи свої конституційні повноваження вніс у Раду законопроєкт, яким ліквідовував одіозний та мега-скандальний вовчий ОАСК. Після 2-х років влади Зе цього вже в жорстко ультимативній формі вимагали наші західні партнери. І навіть усілякі білі пальтечка, які звично прислуговували Зеленському та його опі, почали бунтувати, бо їм грантодавці пообіцяли урізати харчування. Ситуація тоді назріла й перезріла.
Тож проєкт був поданий, як невідкладний. Щоб розуміти, що це означає - слово "невідкладний" тут має сприйматися й виконуватися буквально. У межах найближчих пленарних днів. І сталося чудо! Слуги Зеленського тупо послали свого шефа. А послати його вони можуть лише тоді, коли він сам їм про це спустить негласний наказ. Що отой проєкт був замилюванням очей, свідчила й поведінка суддів злочинного антисуду на чолі з очільником-Вовком. Ті зовсім не переймалися.
Законопроєкт лежав би ще до кінця каденції Зеленського, якби не відбулося трьох подій. Спершу без зайвого розголосу назовні, але з ефектом цунамі в середині, примчала до Києва Вікторія Нуланд і щось дуже доступно й переконливо пояснила Єрмаку. Пояснювала вона йому й про небажаність його власної персони, але й про ряд інших фігурантів грубих папок у американських компетентних органах. Серед них фігурував і одіозний Павло Вовк. До речі, він і його зам та й інші вже виступають в ролі звинувачуваних в особливо важких злочинах.
Далі, оскільки жодних рухів не відбувалося, пішли й гласні, і приховані дії щодо деяких персонажів.
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13.12.2022 22:44
+24
А що небрита хріпотца скаже про Конституційний Суд і закон для забудовників?
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13.12.2022 22:42
+24
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13.12.2022 22:50
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вот что пендель животворящий из Вашингтона делает!
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13.12.2022 22:41 Ответить
Більше пенделів - більше реформ!
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13.12.2022 23:13 Ответить
ОАСК помер !
Хай живе КМОКС !
(Київський міський окружний адміністративний суд)

чпокс і вот вам КМОКС - монархія мафія безсмертна, особливо судійська
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13.12.2022 23:14 Ответить
много нельзя - сидеть не сможет. А ведь потом всяко может случиться...
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13.12.2022 23:37 Ответить
нажаль... суб'єктність держави то міф...

манкурти не можуть мати ДЕРЖАВУ... а отже ні медецини ні школи ні армії ні своєї зброї... ВВП вже нижче за Гватемалу... далі тільки Сомалі...

УНР вмерла безповоротно...
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14.12.2022 03:01 Ответить
🤮
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13.12.2022 22:41 Ответить
А що небрита хріпотца скаже про Конституційний Суд і закон для забудовників?
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13.12.2022 22:42 Ответить
Хріп-потца.
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13.12.2022 23:14 Ответить
"т" лишняя
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13.12.2022 23:38 Ответить
А я про що?
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16.12.2022 22:59 Ответить
Тарас Чорновіл:
У квітні 2021 року Зеленський виконуючи свої конституційні повноваження вніс у Раду законопроєкт, яким ліквідовував одіозний та мега-скандальний вовчий ОАСК. Після 2-х років влади Зе цього вже в жорстко ультимативній формі вимагали наші західні партнери. І навіть усілякі білі пальтечка, які звично прислуговували Зеленському та його опі, почали бунтувати, бо їм грантодавці пообіцяли урізати харчування. Ситуація тоді назріла й перезріла.
Тож проєкт був поданий, як невідкладний. Щоб розуміти, що це означає - слово "невідкладний" тут має сприйматися й виконуватися буквально. У межах найближчих пленарних днів. І сталося чудо! Слуги Зеленського тупо послали свого шефа. А послати його вони можуть лише тоді, коли він сам їм про це спустить негласний наказ. Що отой проєкт був замилюванням очей, свідчила й поведінка суддів злочинного антисуду на чолі з очільником-Вовком. Ті зовсім не переймалися.
Законопроєкт лежав би ще до кінця каденції Зеленського, якби не відбулося трьох подій. Спершу без зайвого розголосу назовні, але з ефектом цунамі в середині, примчала до Києва Вікторія Нуланд і щось дуже доступно й переконливо пояснила Єрмаку. Пояснювала вона йому й про небажаність його власної персони, але й про ряд інших фігурантів грубих папок у американських компетентних органах. Серед них фігурував і одіозний Павло Вовк. До речі, він і його зам та й інші вже виступають в ролі звинувачуваних в особливо важких злочинах.
Далі, оскільки жодних рухів не відбувалося, пішли й гласні, і приховані дії щодо деяких персонажів.
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13.12.2022 22:44 Ответить
Історія відсутності реформ продовжується!
Чи не ти обіцяв в вересні 2019-го знімати щотижня мантії з недоброчесних суддів?!
Багато назнімав за 3 роки?!
А Вовку ви хєр що зробите, переведете в інший суд, максимум!
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13.12.2022 22:45 Ответить
Дехто раптом усвідомив, що ліпше йому з України не висовуватися. А щодо Вовка, то його відзначили окремо й запровадили проти нього санкції. Це вже був не дзвіночок, а сирена. І на останок, перед самітом G-7 Зеленському подзвонив Джо Байден і пояснив багато неприємних моментів із близького майбутнього. Зокрема про персональні для нього наслідки, якщо негайно не розбереться із свавіллям і корупцією в судах. Не згадати про підсанкційного Вовка він явно не міг.
І раптом Рада ожила. Слуги, які півтора року рятували Вовка від звільнення, кинулися демонструвати "принциповість". От же ж нікчемна мерзота - доки під зад копняка не отримають, виконувати зобов'язання не стануть. Суд сьогодні оперативно ліквідували, набрали аж 310 голосів. От що Байден животворящий творить! До речі, ліквідувати ОАСК могли лише за такою процедурою, бо є пряма норма статті 125 Конституції: "Суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проект якого вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя (ВРП)".
А тепер про проблеми. 1. Зеленський після приходу до влади руками того самого Вовка та ОАСКу заблокував роботу ВРП. Вона й досі неповноважна. Тому і сам проєкт закону від Зеленського й сьогоднішнє голосування може виявитися фікцією. Бо як можна було провести консультацію з ВРП, якщо вона не діяла й не діє? Вовк може звернутися до КСУ, а там уже доформовується більшість під Зеленського на чолі з скандальною ватницею Совгирею. І таким чином процес може затягнутися на роки.
2. Якщо ОАСК таки дійсно ліквідують, то самих суддів не можна ні звільнити, ні притягнути до відповідальності, бо вони ж і далі частково недоторканні, а для їх притягнення потрібне рішення все тієї ж недіючої ВРП. А звільняти суддю під час воєнного стану заборонено... Отже, уся ця зграя злочинців не чинитиме правосуддя, але залишатиметься безкарною й отримуватиме астрономічні зарплати.
І на останок. На місці ОАСКу має бути створений новий Київський міський окружний адміністративний суд. От не знаю, чи ризикне Зеленський і туди протягнути Павла Вовка, бо за таке вже й сам може під санкції залетіти, але формуватимуть його з нуля й виключно за списками написаними на Банковій, адже створену при Порошенкові систему громадських рад доброчесності Зеленський зруйнував і продовжує добивати своїми законами. Тому, як і завжди, не поспішайте радіти, коли після чергового пенделя ця влада починає робити щось ніби корисне.
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13.12.2022 22:47 Ответить
Вовка в тюрьму , заслужил
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13.12.2022 22:48 Ответить
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13.12.2022 22:50 Ответить
Афуеная реХформа от Вовы - разогнал ОАСК и тут же создал КМОАС. И Вовка туда наверное назначит.
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13.12.2022 22:52 Ответить
Реформа від Зєльонкіна:зробити практично неможливим на тривалий час оскарження дій і рішень державних органів які знаходяться у Києві і входили до юрисдикції ОАСК, зокрема, ЦВК, Кабміну, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, НБУ, АМКУ та інших. І що саме цікаве - робить неможливим оскарження рішень про заборону політичних партій.😍😍😍
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13.12.2022 23:24 Ответить
Вова хочет на царство. Но в таком Вова попадёт на парашу.
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13.12.2022 23:30 Ответить
То б то окрім як по партізанські вивести Зе до стіни на Банковій і розтріляти після списку обвинувачень на місці, іншого виходу немає ?
Так, значить так, баба з возу.
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14.12.2022 00:23 Ответить
******* рейорми від зелених тварюк тільки за сьогодні: повністю знищена незалежність змі, бо якийсь держ орган без суду і слідства буде закривати будь-яке змі і другий загон ще зашкварніший - коли правильні забудовники будуть будувати будь-що і будь де навіть без дозволу місцевої влади. В якій країні НАТО таке можливо? Ні в якій! Ось чому при цій клоунській падлюці, Україні ніколи не світить ні НАТО ні ЄС.
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13.12.2022 22:54 Ответить
"А історія реформ продовжується - продовжується навіть під час такої війни", - сказав Зеленський.
А історія РПЦ продовжується? А історія містобудування продовжується? І красти вже "не на часі"?
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13.12.2022 22:58 Ответить
Імітація реформ продовжується. Кабаре-квартал в крові.
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13.12.2022 23:01 Ответить
квартал як продукував лайно та гівнюків, так і продовжує


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14.12.2022 00:13 Ответить
95й як робив продукт для бидло таргетгрупи, так і робить. Модель в них така, що вас дивує? Нормальні люди таке не дивляться
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14.12.2022 00:53 Ответить
їхня "модель" мене зовсім не дивує. Вкурвлює - так.
Мене дивує розміри цієї таргет-групи, зменшення якої якось не спостерігається.
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14.12.2022 01:08 Ответить
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13.12.2022 23:02 Ответить
Воно дурне і за свої слова не відповідає 🤡
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14.12.2022 00:19 Ответить
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13.12.2022 23:04 Ответить
Ключеве слово "мислячої", а їх зазвичай меньшість. Ось у цьому і загвоздка.
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13.12.2022 23:45 Ответить
Влада в цілому НКВД чи під ним... назви різні а суть дій така ж...

Скоріше збавитись від українців чи хоча б від мислячих...
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14.12.2022 02:58 Ответить
Шило на мыло.
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13.12.2022 23:08 Ответить
Тянул пока США "пинка" не дали

Реформатор
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13.12.2022 23:18 Ответить
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13.12.2022 23:42 Ответить
Його гундосі відоси розраховані тільки на зебаранів, воно бреше і не моргає. А по факту все прибирає під контроль зебанди. І таємно веде **** переговори з рашкою.
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14.12.2022 00:25 Ответить
Казка про Буратіно продовжується.
Воно і в воді не тоне, як лайно, бо деревяна маріонетка папи Карло - Коломойши

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14.12.2022 00:28 Ответить
І такий суворий та безжальний погляд...
Зараз я вам покажу, як потрібно приймати рішення!
( це мені, так, мій ребусник наказав сказати, бо буде бобо!
Дідусь, Джо, може дуже розсердитись і відшмагати по дупі!
А так не хотілось це робити з ОАСК, з ними все було так душевно, по домашньому... )
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14.12.2022 00:30 Ответить
******... ЗЄ 3 роки цього не робив. Отримав ******* під хвоста і став великим реформатором.
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14.12.2022 01:06 Ответить
... ну, це тіпа гілочку в осиний вулик та пошурудить : за останніх 20 років полній "зашквар" слів-поняттів - добро і чесність, та іх сполука. Ситуацію врятує аллея прокурорчиків і суддіків, що висять на ліхтарях
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14.12.2022 04:52 Ответить
зазвичай, за алеєю висячих прокурорчиків та суддів з'являється алея патріотів своєї країни, потім алея найбільш розумних та незалежних, а далі вже висять найбільш говіркі представники народу, а на останок, решта гине захищаючи свого ідола, який власне і забезпечив формування довгих ліхтарних алей. Бо завжди ліхтарна алея освітлює дорогу дурням, що прямують у пекло.
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14.12.2022 07:13 Ответить
Бубочка реформи робе значно скоріше ніж це робили Путлер, та Лукашенко. Фактично він вже диктатор.
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14.12.2022 15:31 Ответить
 
 