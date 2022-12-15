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Бойцы 8-го отдельного горно-штурмового батальона с помощью боевого дрона уничтожают оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Бойцы 8-го отдельного горно-штурмового батальона с помощью боевого дрона уничтожили несколько групп оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных атак бойцы опубликовали в соцсетях.

Смотрите также: Сечеславские десантники уничтожили группу российских оккупантов и их бронемашину. ВИДЕО безпилотника
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Топ комментарии
+20
Смотрю такие видимо и прямо бальзам на душу.
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15.12.2022 19:10
+8
Видео
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15.12.2022 19:15
+7
Красівоє (с)
Від таких відео і на душі тепліше стає, і посмішка знову повертається на обличчя.
Дякую вам, захисники, за вашу роботу (і за свій гарний настрій також, але то вже донатом)!
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15.12.2022 19:37
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Смотрю такие видимо и прямо бальзам на душу.
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15.12.2022 19:10 Ответить
Видио
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15.12.2022 19:12 Ответить
Видео
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15.12.2022 19:15 Ответить
**@ный Т-9 с олбанью замучили
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15.12.2022 19:22 Ответить
Оркам бы твои проблемы!
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16.12.2022 15:45 Ответить
Такі світлини і є відповіддю на усі домисли,помисли і маніпуляції з пропагандою .ЗСУ з народом і для народу
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15.12.2022 19:15 Ответить
Шо там за «домисли, помисли та маніпуляції з пропагандою» у вас на Гєрманії? Там сумніваються, що ЗСУ з народом та для народу?

ЗСУ не можуть бути для народу, вони і є украінський народ, який захищає Неньку.
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15.12.2022 19:24 Ответить
Красівоє (с)
Від таких відео і на душі тепліше стає, і посмішка знову повертається на обличчя.
Дякую вам, захисники, за вашу роботу (і за свій гарний настрій також, але то вже донатом)!
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15.12.2022 19:37 Ответить
У першому кліпі рашист прикинувся, що вражений? Бо вибух задалеко від нього. А в останньому кліпі взагалі встигли за щось заховатись. Щось якось воно... того...
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15.12.2022 19:37 Ответить
ага, прикинувся, йому пощастило вхопити просто найжирніший уламок, який його одразу завалив. У ф-1 великі уламки можуть далеко полетіти.
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15.12.2022 19:45 Ответить
Потому что это не вог а ргд. Она раза в два мощнее и разлет на 20 метров. Это вог можно кинуть в паре метров и разве что поцарапать. После ргдэшки в 10ти метрах это стабильно тяжелый трохсотый как минимум.
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15.12.2022 22:08 Ответить
Оце так справжнє кіно, а не лайно від «квартал 95»!
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15.12.2022 20:04 Ответить
Там пакеты уже подготовленные стояли
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15.12.2022 20:11 Ответить
Це простенькі відео які втілюють надію на гарні сподівання щодо ситуації та фіналу...
Але не забувайте й таке
Кровавый штурм российских позиций с камеры украинского воина Сергея Шутькова. ВИДЕО 18+

Істина за обрієм..
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15.12.2022 22:28 Ответить
 
 