Бойцы 8-го отдельного горно-штурмового батальона с помощью боевого дрона уничтожают оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Бойцы 8-го отдельного горно-штурмового батальона с помощью боевого дрона уничтожили несколько групп оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных атак бойцы опубликовали в соцсетях.
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+20 Wlad West
показать весь комментарий15.12.2022 19:10
+8 walshebneg
показать весь комментарий15.12.2022 19:15
+7 Evgeny N
показать весь комментарий15.12.2022 19:37
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ЗСУ не можуть бути для народу, вони і є украінський народ, який захищає Неньку.
Від таких відео і на душі тепліше стає, і посмішка знову повертається на обличчя.
Дякую вам, захисники, за вашу роботу (і за свій гарний настрій також, але то вже донатом)!
Але не забувайте й таке
Кровавый штурм российских позиций с камеры украинского воина Сергея Шутькова. ВИДЕО 18+
Істина за обрієм..