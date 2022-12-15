Танк оккупантов взрывается на мине во время боя: "На выход! На выход! Cъ#бываем!" ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В сети опубликована видеозапись фрагмента боя, на которой зафиксирован момент взрыва танка оккупантов на противотанковой мине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделал один из танкистов-оккупантов. На видео видно движение танка вдоль лесополосы. На следующих кадрах – прилет рядом с российской бронемашиной. Оккупанты производят выстрел из танковой пушки, а через мгновение - взрывается мина.
"На выход! На выход! Cъ#бываем!" - кричит на записи вражеский танкист.
Топ комментарии
+46 Frol Fedoroff
показать весь комментарий15.12.2022 19:27
+29 irenka ko
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+27 walshebneg
показать весь комментарий15.12.2022 19:32
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Пожалуйста, подождите...
Якщо ти не бачиш різниці - то в тебе невиліковний рашизм головного мозку.
з цим ти ще не знайомий?
Кровавый штурм российских позиций с камеры украинского воина Сергея Шутькова. ВИДЕО 18+
Таких ситуацій за 4 місяці вже більше сотні, Бутусов про все писати не може, зверніть увагу на протокольні слова.
На цьому прикладі найдіть відмінності від мобиків. Особливо на слова "а оказалось то наші хлопці з попереднього штурму" - тобто щодо стану справ підрозділи не проінформовані... Знаючі що планування в МО від єрмаків у вас ще є впевненість що там по розуму наших хлопців на кулемети кидають?... а паралельно про лендліз замовкли... Ось тут і думайте чим це відрізняється від порошенківського приказу не стріляти у відповідь чи 1915-1917-х років...
А ярлики то для дурників щоб простіше бло своє "фє" проявляти... Якщо і ти такий, то .. .просто втрата часу.
Головне, що боневтік, Стефанчук та решта подоляків-тимошенків вдягнуті добре!
Вибачте за такий чорний сарказм, але знов в телевізорі побачив "аткравєнія від ОПи" (брехню) і невтримався
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Это домыслы Фарятьева.