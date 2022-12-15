Танк оккупантов взрывается на мине во время боя: "На выход! На выход! Cъ#бываем!" ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись фрагмента боя, на которой зафиксирован момент взрыва танка оккупантов на противотанковой мине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделал один из танкистов-оккупантов. На видео видно движение танка вдоль лесополосы. На следующих кадрах – прилет рядом с российской бронемашиной. Оккупанты производят выстрел из танковой пушки, а через мгновение - взрывается мина.

"На выход! На выход! Cъ#бываем!" - кричит на записи вражеский танкист.

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