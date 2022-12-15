"Такого даже в Чечне не было": российский оккупант на Донетчине плачется отцу на невыносимые условия службы, - перехват ГУР. АУДИО

Мобилизованный оккупант на Донетчине плачется и жалуется отцу на невыносимые условия службы.

Их разговор опубликовало ГУР Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Я знаю, что в Чечне происходило. В Первой, Второй, блин. Но то, что здесь, такого даже в Чечне не было... Это такой пздец! У всех нервы сдают. Уже не могу!" – плачет оккупант.

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Россиянин говорит, что в его взводе уже трое "трехсотых", то есть раненых. По его словам, их оставили на произвол судьбы, связи почти нет. Он с товарищами по оружию сидит на одном месте, а по ним постоянно "работают" минометы, артиллерия, самоходные гаубицы "Краб" и т.д.: "Ответов от наших нет, просто убивают".

"Нет никакой контрбатарейной борьбы. Мы здесь сидим неподготовленные", - жалуется оккупант.