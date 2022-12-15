"Такого даже в Чечне не было": российский оккупант на Донетчине плачется отцу на невыносимые условия службы, - перехват ГУР. АУДИО
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Мобилизованный оккупант на Донетчине плачется и жалуется отцу на невыносимые условия службы.
Их разговор опубликовало ГУР Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Я знаю, что в Чечне происходило. В Первой, Второй, блин. Но то, что здесь, такого даже в Чечне не было... Это такой пздец! У всех нервы сдают. Уже не могу!" – плачет оккупант.
Россиянин говорит, что в его взводе уже трое "трехсотых", то есть раненых. По его словам, их оставили на произвол судьбы, связи почти нет. Он с товарищами по оружию сидит на одном месте, а по ним постоянно "работают" минометы, артиллерия, самоходные гаубицы "Краб" и т.д.: "Ответов от наших нет, просто убивают".
"Нет никакой контрбатарейной борьбы. Мы здесь сидим неподготовленные", - жалуется оккупант.
Пожалуйста, подождите...
«Нам дали по півцеглини і погнали під кулі»
- Потім вас удруге мобілізували. І те, як повелися з новобранцями, не вкладається в межі здорового глузду...
- Коли село звільнили, всіх чоловіків від 16 до 60 років - всіх, аби була нога-рука, а чи сліпий-глухий - не важливо - стали брати до війська. Нас «озброїли» - дали по півцеглини і - «йдіть, іскупайтє вину кров'ю», бо ми на окупованій території були. Мовляв, ви жбурляйте цеглу, а німці нехай думають, що то гранати! Нас 500 душ вигнали на кригу водосховища, навпроти - якийсь комбінат, німці вибили в мурі бійниці. Сам мур - висотою метрів три. Попробуй через нього перелізти та по кризі до нього добігти. Німці нас підпустили і вдарили кинджальним вогнем. Повернутися назад не можна було - там сиділи смершівці з нацiленими нам у спину кулеметами... Вибухнула міна, мене знову контузило, я впав. Коли мене, непритомного, підібрали, в госпіталі не могли ту цеглину витягнути, так я в неї вчепився і вона в мене вмерзла. Я, як справжній солдат, зброю на полі бою не залишив (сміється). Хлопці казали, що з 500 душ лише 15 уціліли! А під Ізюмом десять тисяч таких беззбройних поклали! І так винищували чоловіків по всій Україні. Ніхто про це не пише. Я єдиний написав. Решту - мов заціпило.
Вважаю, що після Голодомору це було друге зумисне винищення українського народу! Життя нашого солдата нічого не було варте. І коли Жукова запитали, як будемо переправлятися через Дніпро, плавзасобів же нема, він відповів: «По хохлам пройдьом!». Коли років п'ять тому я лежав у шпиталі й мені принесли медаль Жукова, я її пожбурив: цього гада не носитиму!
https://umoloda.kyiv.ua/number/2071/369/73805/
А попасть в плен на донецком направлении шансов очень мало.
Знакомый атошник, еще в 2014 году, рассказывал, что кадровые ВСУшники неохотно ехали в зону АТО....потому что, по роду деятельности, понимали какое у русских вооружение, чем воюют, и какое огромное преимущество у них перед нашей Армией..которая, к тому же была в полуразвалином состоянии после Януковича....
Ситуацию с Донбассом вытащили ДОБРОБАТЫ в кедах, которые тупо не понимали с какой силой они столкнулись и против кого воюют.....
Сейчас ситуация наоборот....РУССКИЕ КАДРОВЫЕ ВОЕННЫЕ уже начинают понимать что такое ВСУ, чем и как украинцы воюют.....Поэтому стараются не попадать в Украину, тем более на передок...а посылают сюда ЧМОБИКОВ, которым море по-колена...