Волонтеры привезли в Харьков бронежилеты для детей. ВИДЕО

Волонтеры привезли в Харьков 20 бронежилеты для детей, которые могут использоваться при эвакуации из опасных мест.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Для обеспечения безопасности детей мы были вынуждены заказать для них бронежилеты. Некоторые считают, что эта партия в рамках военных действий - первая в мире", – сообщила волонтер Наталья Попова.

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Бронежилеты для детей появились при поддержке Львовского оборонного кластера, фонда Renew Democrace Initiative и посольства Украины в Японии. 20 бронежилетов для детей от 4 до 14 лет в трех разных размерах уже отшили и привезли в Харьков.

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