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Волонтеры привезли в Харьков бронежилеты для детей. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Волонтеры привезли в Харьков 20 бронежилеты для детей, которые могут использоваться при эвакуации из опасных мест.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Для обеспечения безопасности детей мы были вынуждены заказать для них бронежилеты. Некоторые считают, что эта партия в рамках военных действий - первая в мире", – сообщила волонтер Наталья Попова.
Бронежилеты для детей появились при поддержке Львовского оборонного кластера, фонда Renew Democrace Initiative и посольства Украины в Японии. 20 бронежилетов для детей от 4 до 14 лет в трех разных размерах уже отшили и привезли в Харьков.
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далі, спасітє, памагітє
мужику з Бучі чи Ірпіня зателефонували туда куда ві втік і сказали
в твому крутячому особняку посилились орки і під забором куча техніки
він скинув локацію будинку військовим і сказав що орки там
роз,ібали нах і будинок і орків з технікою
а другі бояться покинути свою халупу і покуй на себе і на дітей