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В оккупированном Ирмино на Луганщине взлетел на воздух склад боеприпасов россиян. ВИДЕО
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Российские оккупанты сообщают, что склад боеприпасов взлетел на воздух в Ирмино, Луганская область.
Об этом пишет Цензор.НЕТ.
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