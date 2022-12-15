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В оккупированном Ирмино на Луганщине взлетел на воздух склад боеприпасов россиян. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты сообщают, что склад боеприпасов взлетел на воздух в Ирмино, Луганская область.

Об этом пишет Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Танк оккупантов взрывается на мине во время боя: "На выход! На выход! Cъ#бываем!" ВИДЕО
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Топ комментарии
+42
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15.12.2022 22:15
+36
"Все нормально" (с)
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15.12.2022 22:14
+28
...а озвучка тягне на Оскара...
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15.12.2022 22:21
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"Все нормально" (с)
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15.12.2022 22:14 Ответить
Свет, то салют раніше спрацював, наливай
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15.12.2022 22:50 Ответить
Хорошоо! ))
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15.12.2022 23:10 Ответить
Красівоє!
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15.12.2022 23:19 Ответить
"просто он был легче воздуха". такий собі монгольфьєр.
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15.12.2022 22:15 Ответить
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15.12.2022 22:15 Ответить
га, нормальна? та нармальна...
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15.12.2022 22:16 Ответить
Сладкіх снов кацапскіє свіньї...
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15.12.2022 22:17 Ответить
...а озвучка тягне на Оскара...
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15.12.2022 22:21 Ответить
Дай бог щоб це жахіття скінчилось так ржати ми з цього добре будемо... років 100...
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15.12.2022 22:51 Ответить
Бать, ты как?
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15.12.2022 22:20 Ответить
"^бать! Б<ять!" -- з другого ролика 😂🤣
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15.12.2022 22:30 Ответить
Це точно на зміну погоди.
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15.12.2022 22:23 Ответить
Гріються?
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15.12.2022 22:26 Ответить
40 км. Хороший прилёт. На Соледаре будет легче.
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15.12.2022 22:32 Ответить
Он наверное хотел спеть "ой у лузі червона калина",но дар речи потерял)
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15.12.2022 22:35 Ответить
В окупованому Ірміно на Луганщині злетів у повітря склад *********** росіян

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15.12.2022 22:38 Ответить
Good job, boys!
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15.12.2022 22:39 Ответить
- бать тебе нормально?
- оымыоанны..
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15.12.2022 22:42 Ответить
Ойойойойойой! Кажется, это будет новый мем.
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15.12.2022 22:45 Ответить
согласен с вами, да.
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15.12.2022 22:57 Ответить
"Трудо вые бу дни"...))
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16.12.2022 09:00 Ответить
Гарный салют. Просим повторить.
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15.12.2022 22:44 Ответить
4 залпа с интервалом 7 секунд это хаймарс
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15.12.2022 22:45 Ответить
8 лєт дамбили бамбас
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15.12.2022 22:47 Ответить
Долбілі драм-н-бас, а сьогодні НАРЕШТІ прилетів HIMARS. Точно в ціль!
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15.12.2022 22:52 Ответить
Сами свой фосфор отведали
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15.12.2022 22:48 Ответить
ждем еще лучше салютов на рождество и новый год. Но этот был неимоверно красив. Просто неподражаем.
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15.12.2022 22:56 Ответить
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15.12.2022 22:58 Ответить
И вот так вот целых восемь лет...
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15.12.2022 22:59 Ответить
шоколодка с видеоподтвержением вкусный контент!
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15.12.2022 23:00 Ответить
8 лет дамбили, но так пугаются...
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15.12.2022 23:02 Ответить
А кто, кто эта сделал?
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15.12.2022 23:02 Ответить
У другому роліку, схоже, у хлопця ерекція сталася і він потягнув свою подружку у ліжко.
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15.12.2022 23:03 Ответить
Епічно. Ой, йой, йой, йой!
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15.12.2022 23:04 Ответить
У тимчасово окупованому Залізному Порту на Херсонщині сталась «бавовна» в готелі «Салімар», де розміщувались співробітники ФСБ.
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15.12.2022 23:07 Ответить
Знімай нормально, а не ойкай...
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15.12.2022 23:21 Ответить
К ногтю єту молекулу)
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16.12.2022 00:06 Ответить
Шакотись О` Нил - это громадный литовский баскетболист.
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15.12.2022 23:23 Ответить
Так і ***** з шаманом говорять- все нормально. Да нормально. А тут навіть собака не так напужалась як тіктокер
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15.12.2022 23:23 Ответить
Оце так Бавовнятко.
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15.12.2022 23:33 Ответить
Оце лугандонцю засадили. Від кадирівців мабуть так не кайфував!
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15.12.2022 23:46 Ответить
Це ще навіть не починали.
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15.12.2022 23:58 Ответить
Ойойойойойой...
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16.12.2022 01:14 Ответить
Ойойойойойой...Ойойойойойой...Ойойойойойой...Все нормально...!
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16.12.2022 03:49 Ответить
О, і світло є, та і погрітись можна...
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16.12.2022 05:29 Ответить
Щоб им всем сгореть в Аду в наступающем году!
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16.12.2022 06:46 Ответить
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16.12.2022 07:33 Ответить
 
 