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Единственный путь прекратить войну - оттеснять шаг за шагом российских террористов с украинской земли, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 295-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Только с начала этих суток Россия уже более 16 раз обстреляла Херсон! Только за один день! И так каждый день. Снова обстреливались громады Харьковской области. На Донбассе, как и во все предыдущие недели, продолжаются жестокие российские атаки. Оккупанты бросают в наступление всех и все, что только имеют, они не могут одолеть нашу армию, а потому физически уничтожают каждый город и село, чтобы не было никаких зданий, даже стен, которые можно использовать для любой обороны.

Читайте также: Чем быстрее закончится война и РФ признает ошибку, тем дольше сможет прожить Путин и его свита, - Зеленский

Единственный путь, как это прекратить, это оттеснять шаг за шагом российских террористов с украинской земли. Это продолжать давление на Россию. Это искать новые и новые способы привлечь каждого российского террориста, каждого российского олигарха, помогающего государству-террористу, и всех российских чиновников и пропагандистов привлечь к ответственности за все то, что они делают. Делают против Украины и против свободы как таковой", - сказал Зеленский.
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Топ комментарии
+15
Сліпий прозрів ! а як же росийская армія передвигает кордон ? надо просто перестать стрелять ? война в голове закончилась ?
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15.12.2022 23:18
+15
зараз перед українським народом постало ще одне завдання окрім як перемогти московську Орду - це зупинити узурпацію влади ось цим Зе-чмом.

Все менше часу - спрут стає сильнішим
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15.12.2022 23:20
+14
І не чіпати Залужного!!! Бо за Валерія Федоровича можна опинитися в одній ямі з кацапами.
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15.12.2022 23:24
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Мда,на фоні Залужного, Сирського ,Наєва і інших Генералів, не сприймається відео.
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15.12.2022 23:17 Ответить
Так хіба це погано? Навпаки, дурість розум кожного розгледіти легше.
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15.12.2022 23:27 Ответить
Сліпий прозрів ! а як же росийская армія передвигает кордон ? надо просто перестать стрелять ? война в голове закончилась ?
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15.12.2022 23:18 Ответить
зэ-иуда лохам на уши вешал
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16.12.2022 00:20 Ответить
так он и сейчас вешает лапшувсем подряд двуличный зеленый поц -позорище Украины за всю историю - даже янукович был адекватнее и не таким тупым
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16.12.2022 08:42 Ответить
зараз перед українським народом постало ще одне завдання окрім як перемогти московську Орду - це зупинити узурпацію влади ось цим Зе-чмом.

Все менше часу - спрут стає сильнішим
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15.12.2022 23:20 Ответить
Один спрут вже чалиться в ростові.
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15.12.2022 23:22 Ответить
Не чалится , а балдеет на Рублевке с вывезенными миллиардами , в странах НАТО скупает недвижимость сынок
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16.12.2022 08:56 Ответить
Не переоценивайте возможности Зеленского.

И не недооценивайте Народ Украины.

Украина умеет находить управу на свою «власть»- доказано двумя Майданами.

Конечно «власть» должна чувствовать дыхание в спину своего народа. И одним местом «чувствовать» когда и за что она Может получить с носка.

Тем не менее- основная задача сейчас это Победа над ху&лом.
Все для фронта. Все для Победы.

А полный разбор «полетов и залетов» можно провести и после Победы.
Все ходы записаны.
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16.12.2022 01:18 Ответить
"народ" Украины уже обосрался раз выбрав зеленых предателей себе на голову
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16.12.2022 08:43 Ответить
Уже зедерьмаки узурпировал- СМИ ,силовые органы , судовую мафию , телеэфир ……
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16.12.2022 08:58 Ответить
Я так розумію, що Зе не лох, але сцикло!

Йому складкр вимовити фразу "Вбити всіх окупантів, що приперлися в Україну!"

Звичайте сцикло!
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15.12.2022 23:23 Ответить
І не чіпати Залужного!!! Бо за Валерія Федоровича можна опинитися в одній ямі з кацапами.
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15.12.2022 23:24 Ответить
Залужний анонсував нову операцію. Так що зе біснує, а ЗСУ далі іде
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15.12.2022 23:35 Ответить
А якого він хєра не узгодив інтерв'ю з вимогою прєкратіть ілі закончіть вайну на сачєльнік?
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16.12.2022 07:22 Ответить
Єрмака відтисни
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15.12.2022 23:26 Ответить
як би його самого дерьмак не "отжав", заразом з власністю, шо його решта холуїв зараз у інших віджимає.
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15.12.2022 23:29 Ответить
каждой свиноцабаке по четыре повестки...!
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15.12.2022 23:30 Ответить
это ты пасть по какому поводу раскрыла...?
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16.12.2022 07:30 Ответить
Коли цей довпойоп закриє своє тупориле єпало?! Вже остогидло кожен день слухати його беззмістовні відосіки для піару його небритої морди. Краще б пояснив, як так вийшло, що партія слуга народу і рашистська опзж - це монобільшість у раді.
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15.12.2022 23:30 Ответить
орков закатать в асфальт...
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15.12.2022 23:34 Ответить
Невже Віслюк не відчуває, що він голий?
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15.12.2022 23:55 Ответить
он пытается играть на рояле рукой а выходит все время членом
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16.12.2022 08:46 Ответить
А чому ж ти, виродку, в 2019р. почав відводити Військо з відвойованих територій? Ти, покидьку, хоч попроси вибачення у Порошенка за ту маячню, яку ти плів і продовжуєш плести.
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16.12.2022 00:18 Ответить
вкраинчик-це коли шашликі нє на майскіє а у лютому і не з барана а з баранів
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16.12.2022 00:23 Ответить
Невже ще э люди, шо дивляться і слухають оцю бородату гниду?!
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16.12.2022 00:32 Ответить
уявіть собі є !
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16.12.2022 00:52 Ответить
Как можно остановить войну Путина даже вытиснивший его из Украины?

Это не заставит его перестать стрелять, бомбить и чинить другие военные действия.

Освобождение Украины это первое но не единственное условие Победы и «остановки войны».

Полный военный разгром России и ее капитуляция может быть «концов войны»
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16.12.2022 00:42 Ответить
ты чего кацап совсем больной на голову с большой буквы рашку и путлера писать?
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16.12.2022 08:50 Ответить
К сожалению до окончание этой войны еще не так близко как мы все хотим.

Ху&ло намерен стоять до последнего россиянина.
Тупого и трусливого населения полно.

Диктатура усилена. Силовиков хватает.

Деньги у него есть.

«Агентов влияния» ( агентуры) полно по всему миру.

И тем не мнение Победы у кацапов НЕ Будет.

Не исключено, что режим Путина падет также «неожиданно», как и Советский Союз.
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16.12.2022 00:54 Ответить
Будем молиться на гром с ясного неба
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16.12.2022 00:57 Ответить
Сподіваємось, що наша перемога не буде ірровою.
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16.12.2022 05:05 Ответить
Витісняти? Як під Верденом та на Соммі у 1916-му? А чому не спробувати оточувати і нищити,як під Києвом та Вязьмою у 1941- му? Витіснялки перемоги не принесуть.
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16.12.2022 00:55 Ответить
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16.12.2022 00:56 Ответить
Єдиний шлях вбити всіх путінских вояк і пропагандонів і ліквідувати всіх їх лідерів і наказати все суспільство РФ !.інакше буде нова війна яку вони будуть роками виношувати і накоплювати сили.
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16.12.2022 01:06 Ответить
А заглянути в очко вже не конає? Чи там "просто перестать стрелять"? Пацанові захотілось на море, з півасіком, в червоних труселях черговий відосік замутити
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16.12.2022 05:20 Ответить
Скільки «слуг» зі зброєю в руках відтискають кацапів?
А, я ж забув, вони разом з *********, відтискають КС і бюджет на крадівництво
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16.12.2022 09:12 Ответить
 
 