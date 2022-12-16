Единственный путь прекратить войну - оттеснять шаг за шагом российских террористов с украинской земли, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 295-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Только с начала этих суток Россия уже более 16 раз обстреляла Херсон! Только за один день! И так каждый день. Снова обстреливались громады Харьковской области. На Донбассе, как и во все предыдущие недели, продолжаются жестокие российские атаки. Оккупанты бросают в наступление всех и все, что только имеют, они не могут одолеть нашу армию, а потому физически уничтожают каждый город и село, чтобы не было никаких зданий, даже стен, которые можно использовать для любой обороны.
Единственный путь, как это прекратить, это оттеснять шаг за шагом российских террористов с украинской земли. Это продолжать давление на Россию. Это искать новые и новые способы привлечь каждого российского террориста, каждого российского олигарха, помогающего государству-террористу, и всех российских чиновников и пропагандистов привлечь к ответственности за все то, что они делают. Делают против Украины и против свободы как таковой", - сказал Зеленский.
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дурістьрозум кожного розгледіти легше.
Все менше часу - спрут стає сильнішим
И не недооценивайте Народ Украины.
Украина умеет находить управу на свою «власть»- доказано двумя Майданами.
Конечно «власть» должна чувствовать дыхание в спину своего народа. И одним местом «чувствовать» когда и за что она Может получить с носка.
Тем не менее- основная задача сейчас это Победа над ху&лом.
Все для фронта. Все для Победы.
А полный разбор «полетов и залетов» можно провести и после Победы.
Все ходы записаны.
Йому складкр вимовити фразу "Вбити всіх окупантів, що приперлися в Україну!"
Звичайте сцикло!
Это не заставит его перестать стрелять, бомбить и чинить другие военные действия.
Освобождение Украины это первое но не единственное условие Победы и «остановки войны».
Полный военный разгром России и ее капитуляция может быть «концов войны»
Ху&ло намерен стоять до последнего россиянина.
Тупого и трусливого населения полно.
Диктатура усилена. Силовиков хватает.
Деньги у него есть.
«Агентов влияния» ( агентуры) полно по всему миру.
И тем не мнение Победы у кацапов НЕ Будет.
Не исключено, что режим Путина падет также «неожиданно», как и Советский Союз.
А, я ж забув, вони разом з *********, відтискають КС і бюджет на крадівництво