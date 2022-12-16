Единственный путь прекратить войну - оттеснять шаг за шагом российских террористов с украинской земли, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 295-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Только с начала этих суток Россия уже более 16 раз обстреляла Херсон! Только за один день! И так каждый день. Снова обстреливались громады Харьковской области. На Донбассе, как и во все предыдущие недели, продолжаются жестокие российские атаки. Оккупанты бросают в наступление всех и все, что только имеют, они не могут одолеть нашу армию, а потому физически уничтожают каждый город и село, чтобы не было никаких зданий, даже стен, которые можно использовать для любой обороны.

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Единственный путь, как это прекратить, это оттеснять шаг за шагом российских террористов с украинской земли. Это продолжать давление на Россию. Это искать новые и новые способы привлечь каждого российского террориста, каждого российского олигарха, помогающего государству-террористу, и всех российских чиновников и пропагандистов привлечь к ответственности за все то, что они делают. Делают против Украины и против свободы как таковой", - сказал Зеленский.