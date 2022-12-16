История теробороновцев Херсона, вставших с 25 февраля по 2 марта на защиту города от оккупантов. ВИДЕО

Журналисты рассказали, что участников теробороны Херсона предали и подставили под фактический расстрел.

Об этом говорится в сюжете Центрального общественного телевидения, передает Цензор.НЕТ.

36 могил Херсонских тероборонцев нашли на городском кладбище.

"Тех единственных (а больше никого не было, потому что ''большие начальники из полиции и спецорганов'' просто сбежали, сдались или предали), кто с 25 февраля по 2 марта встал на защиту Херсона против российского нашествия. Трагическим финалом героической обороны Херсона стал бой в Сиреневом парке, где плохо обученные и слабо вооруженные люди встретили российскую бронетехнику. Хоронили ребят тайком и быстро, на секторе удаленном от основной части кладбища. Большинство могил - это безымянные насыпи", - отмечают авторы материала.

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