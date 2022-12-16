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Вертолет Ми-8 разбился и сгорел в России. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Вертолет Ми-8 разбился в российском Улан-Удэ вблизи аэропорта "Байкал"

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликовано видео с места падения вертолета. На борту находились 3 человека. По предварительным данным, все погибли.

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Топ комментарии
+25
Горите в аду, кацапские мрази!
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16.12.2022 10:35
+17
"дым чёрный валит" - мамулечка, это командира вертолёта не выбрали. будет второй тур ))
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16.12.2022 10:34
+12
Хоч одна хороша новина за сьогодні
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16.12.2022 10:38
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Апять атріцатєльна взлєтєл...і не вертоліт-а гелікоптер або гвинтокрил...
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16.12.2022 10:33 Ответить
По бажанню, може бути і вертоліт - літальний апарат, що важчий за повітря ))
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16.12.2022 10:38 Ответить
Ви що не чули в школі про синоніми ?
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16.12.2022 10:51 Ответить
Гвинтокрил ні, бо це щось інше.
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16.12.2022 12:02 Ответить
"дым чёрный валит" - мамулечка, это командира вертолёта не выбрали. будет второй тур ))
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16.12.2022 10:34 Ответить
Горите в аду, кацапские мрази!
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16.12.2022 10:35 Ответить
Хорошо, но мало
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16.12.2022 10:35 Ответить
Так, там повинно було бути дві дюжини орків.
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16.12.2022 10:42 Ответить
І щоб там були пуйло, шойгку і суровікін
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16.12.2022 10:46 Ответить
Хоч одна хороша новина за сьогодні
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16.12.2022 10:38 Ответить
******* буряти горіти
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16.12.2022 10:38 Ответить
Все більш-менш ******* орки задіяли на початку війни,багато чого ми утілізіровали..
А ресурс любої техніки обмежений....от і падає,бо старе...Те саме з законсервованими танками та інше...щось клепають на швидку руку.Оборонка поглинає левову частку бюджету...Шмаляють ракетами,щоб примусити нас піти на переговори....
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16.12.2022 10:42 Ответить
Вот бы еще авакс-50(кацапский) саморазбился в Беларуси... цены бы нашим ракетам не было.
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16.12.2022 10:42 Ответить
Гойдааааа!!!
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16.12.2022 10:49 Ответить
Пілоти хотіли погрітися🔥
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16.12.2022 11:20 Ответить
Що згорить в московії не принесе біди в Україну.
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16.12.2022 11:21 Ответить
ця новина підняла трохи настрій з утра
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16.12.2022 11:46 Ответить
люді нє вискаківалі - а що там люди були?
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16.12.2022 11:47 Ответить
На борту воздушного судна в момент крушения находились летчик-испытатель Гамбуев Галсан, второй пилот Баранов Илья и техник Самохвалов Андрей.Горячего пекла,ублюдки!
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16.12.2022 11:54 Ответить
якого милого він порожняком без пасажирів літав?
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16.12.2022 11:58 Ответить
Послезаводские испытания.
"Акт приемки" ... как вариант
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17.12.2022 05:01 Ответить
пох.пасажирів мав все одно узяти!
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19.12.2022 10:49 Ответить
"Горит браво так!" ))) У них все "браво" : бравые сапоги, бравое платье... Местный говор идиотский!
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16.12.2022 12:05 Ответить
Люди не выскакивали поэтому всем пи...
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16.12.2022 13:39 Ответить
Сайт ЕНОТ😆
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16.12.2022 15:43 Ответить
карма наздогнала
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16.12.2022 18:13 Ответить
лапоть не мае аеродінамічноі форми. тому і літати не може.
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16.12.2022 19:51 Ответить
 
 