Вертолет Ми-8 разбился и сгорел в России. ВИДЕО

Вертолет Ми-8 разбился в российском Улан-Удэ вблизи аэропорта "Байкал"

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликовано видео с места падения вертолета. На борту находились 3 человека. По предварительным данным, все погибли.

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