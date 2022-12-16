Вертолет Ми-8 разбился и сгорел в России. ВИДЕО
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Вертолет Ми-8 разбился в российском Улан-Удэ вблизи аэропорта "Байкал"
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликовано видео с места падения вертолета. На борту находились 3 человека. По предварительным данным, все погибли.
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+25 Евгений Пэ
показать весь комментарий16.12.2022 10:35
+17 Fjall_Raven
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+12 Ksenia VB
показать весь комментарий16.12.2022 10:38
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А ресурс любої техніки обмежений....от і падає,бо старе...Те саме з законсервованими танками та інше...щось клепають на швидку руку.Оборонка поглинає левову частку бюджету...Шмаляють ракетами,щоб примусити нас піти на переговори....
"Акт приемки" ... как вариант