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Российские обстрелы из окна самолета в Молдове. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Последствия российских обстрелов видны даже с самолета в Молдове.
Как передает Цензор.НЕТ, видео обнародовала журналистка Факты ICTV Ирина Шлепнина.
На видео видны клубы дыма, поднимающиеся после попадания российских ракет.
Топ комментарии
+49 Серьога Харківський
показать весь комментарий16.12.2022 12:24
+21 Qq Qqq f1a4586b
показать весь комментарий16.12.2022 12:56
+17 Володимир Українец
показать весь комментарий16.12.2022 12:51
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Кстати, прямо сейчас минимум 100000 беженцев с восточной части страны, которые сейчас в ЕС, прямо сегодня заявят, что ***** все делает правильно и НАТО само во всем виновато, что на него напало, а ***** только защищается как может, молодец. Та даже больше так скажут именно в эту минуту. Про опросы вступления в НАТО даже не говорю.
Это все результат одного неверного утверждения под названием "Телевизор смотрят только дебилы, пускай крутят свою пропаганду для даунов, а мы будем смеяться над их тупостью и заявлениями". И против миллиардных вложений парашатудей мы не вкладывали ни гроша в пропаганду для русаков, бульбашей и даже европейцев, в Германии и в Италии процентов 10-15% будут за ***** на данную минуту и будут считать его правым. Надо было запрещать кацапские телепередачи еще в 2005-ом году, все возможности для этого имелись. И выделять из бюджета бабки не коррупционерам, а на свою собственную идеологическую работу. И приоритет сделать для Крыма, не забывая, что там минимум 50% населения - потомки убийц и насильников, завезенные туда Сталиным в рамках геноцида по уничтожению народов, та и Ленин тоже постарался не меньше.
Звичайна дурість людей..які не розуміють , що виглядають дурниками. Тому і постять подібні відео.