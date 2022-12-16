Российские обстрелы из окна самолета в Молдове. ВИДЕО

Последствия российских обстрелов видны даже с самолета в Молдове.

Как передает Цензор.НЕТ, видео обнародовала журналистка Факты ICTV Ирина Шлепнина.

На видео видны клубы дыма, поднимающиеся после попадания российских ракет.

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