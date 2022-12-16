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Российские обстрелы из окна самолета в Молдове. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Последствия российских обстрелов видны даже с самолета в Молдове.

Как передает Цензор.НЕТ, видео обнародовала журналистка Факты ICTV Ирина Шлепнина.

На видео видны клубы дыма, поднимающиеся после попадания российских ракет.

Читайте также: Украина сегодня защищает свободу не только собственную, но и Молдовы, - Санду
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Топ комментарии
+49
Рюсьге ****** что б вы подохли и ******** ваши ,и те брюхатые шлюхи ,что б в их чревах мертвецы рождались,мразота ******
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16.12.2022 12:24
+21
8 років намагались донести це до людей. Так ні, какая разнціца, хуже не будєт ...
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16.12.2022 12:56
+17
"Історія вчить що вона нічому не вчить". Зе шобла з її виборцями звичайна не могла подумати бо мізків не вистачає.
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16.12.2022 12:51
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Рюсьге ****** что б вы подохли и ******** ваши ,и те брюхатые шлюхи ,что б в их чревах мертвецы рождались,мразота ******
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16.12.2022 12:24 Ответить
Скоро с ********** тоже летать будет, судя по всему. Можно затем в харю каждому, кто в 2015-2019 по опросам в Киеве считал самым выдающимся политиком Лукашенко (40% точно за и 40% скорее за, 35% в 2019 оба числа), вот эту бумажку с опросами кидать.

Кстати, прямо сейчас минимум 100000 беженцев с восточной части страны, которые сейчас в ЕС, прямо сегодня заявят, что ***** все делает правильно и НАТО само во всем виновато, что на него напало, а ***** только защищается как может, молодец. Та даже больше так скажут именно в эту минуту. Про опросы вступления в НАТО даже не говорю.

Это все результат одного неверного утверждения под названием "Телевизор смотрят только дебилы, пускай крутят свою пропаганду для даунов, а мы будем смеяться над их тупостью и заявлениями". И против миллиардных вложений парашатудей мы не вкладывали ни гроша в пропаганду для русаков, бульбашей и даже европейцев, в Германии и в Италии процентов 10-15% будут за ***** на данную минуту и будут считать его правым. Надо было запрещать кацапские телепередачи еще в 2005-ом году, все возможности для этого имелись. И выделять из бюджета бабки не коррупционерам, а на свою собственную идеологическую работу. И приоритет сделать для Крыма, не забывая, что там минимум 50% населения - потомки убийц и насильников, завезенные туда Сталиным в рамках геноцида по уничтожению народов, та и Ленин тоже постарался не меньше.
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16.12.2022 13:58 Ответить
Може с себе почнете? Бо задньою дупою багато хто тепер став розумним...Вам же навiть останнiх рокiв не вистачило,щоб позбавитися у спiлкуваннi кацапського дiалекту...
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16.12.2022 14:14 Ответить
"хорошие русск.ие": наши мальчики убийцы, но они все же остаются нашими сыновьями и внуками....
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16.12.2022 12:29 Ответить
Це десь у вінницькій чи одеській області. Чотири прильоти.
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16.12.2022 12:38 Ответить
21 століття... Хто би міг подумати, що у нас таке буде?
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16.12.2022 12:41 Ответить
"Історія вчить що вона нічому не вчить". Зе шобла з її виборцями звичайна не могла подумати бо мізків не вистачає.
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16.12.2022 12:51 Ответить
8 років намагались донести це до людей. Так ні, какая разнціца, хуже не будєт ...
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16.12.2022 12:56 Ответить
Протягом 8 років кожного дня стежив за ситуацією на фронті, бо знав , що рашистські ******** не заспокоються. Одна особа мені казала нащо воювати за Донбас, хай віддадуть і усе наладиться🤦🤦🤦
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16.12.2022 13:06 Ответить
Я для таких привожу аналогію: захворіла твоя дитина, нащо лікувати, просто приспати і зробити іншу.
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16.12.2022 16:03 Ответить
Блін ... Виявляється літаки ще десь у світі літають ...
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16.12.2022 13:27 Ответить
Що удари по Вінниці видно з Молдови? Не пешить дурниць.
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16.12.2022 13:30 Ответить
Дуже цікаве відео. Після 24.02.22 авіаперевезення у Молдові були зупиненні і поновились через деякий час, але з дозволом на рух літаків з аеропорту Кишинів суто на захід, в сторону Румунії і суто з заходу при заході на посадку. При такому напрямку кордон України побачити неможливо. Лого авіакомпанії ми бачимо тож згідно табло прильоту це міг бути літак з Риму, але як він міг пролітати повз кордону України?
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16.12.2022 18:45 Ответить
... дурноватих журналюг..які повелися на брехню якогось дебіла.. вже застидили. Це рейс Кишинів-Лондон А-320 ВізЕйр . У звязку з обстрліом України буа затримка і він вилетів у 15.16 з Кишиніва за місцевим часом. після закінчення тривоги в Україні. Всі ракети вже порозривалися ... та й неможливо , щоб був такий білий !!! дим від ракети., та ще вище хмар!! Набрати таку висоту над Молдовою при зльоті з Кишиніва неможливо. Сонце у молдаван у тей день зайшло у 16.15.... А сутінки почалися десь в 15.40.... На відео район Чехії та робота теплових станцій района польських Катовіц... і за бортом ДЕНЬ!!
Звичайна дурість людей..які не розуміють , що виглядають дурниками. Тому і постять подібні відео.
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17.12.2022 19:39 Ответить
Відомо старий. Це пара від працюючих ТЕЦ. До обстрілів ніякого відношення не має.
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17.12.2022 09:31 Ответить
 
 