В Харькове в результате обстрела колоссальные инфраструктурные разрушения, пострадала энергосистема, - мэр Терехов. ВИДЕО

В результате российских обстрелов Харькова повреждена энергетическая система.

Об этом сообщил в видеообращении мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

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"Дорогие харьковчане! Сегодня наш враг снова обстрелял город Харьков. Есть колоссальные инфраструктурные разрушения, это прежде всего – энергетическая система. Наши коммунальные службы вместе с энергетиками уже начали устранять то, что натворил враг.

Я прошу вас отнестись с терпением к тому, что сейчас происходит. Я знаю, что в ваших домах нет света, отсутствует отопление, прекращена подача воды. Прошу вас воспользоваться "пунктами несокрушимости". Там вас снабдят питанием и горячими напитками, а также вы сможете подзарядить мобильные телефоны", - отметил глава города.

По словам Терехова, сейчас делается все, чтобы в кратчайшие сроки возобновить последствия российских обстрелов.

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