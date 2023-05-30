Около Киева было приблизительно 40 ракет, 37 - сбили, - КГВА. ВИДЕО

Силы ПВО сбили 37 ракет в воздушном пространстве Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГВА.

"В воздушном пространстве столицы было зафиксировано около 40 ракет. Из них силами ПВО было уничтожено 37!"

Информация о разрушениях и жертвах уточняется. Пока известно об одном пострадавшем в Днепровском районе, человеку на месте была оказана медицинская помощь без госпитализации", - говорится в сообщении.

По словам мэра Виталия Кличко, на нескольких объектах энергообеспечения Киева есть повреждения, поэтому сейчас в столице есть перебои со светом, водой, теплом.

Читайте также: Взрывы раздаются в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах Киева, - Кличко (обновлено)