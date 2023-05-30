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Киев (24537) Кличко (4512) обстрел (20144) Воздушные атаки на Киев (342)

Около Киева было приблизительно 40 ракет, 37 - сбили, - КГВА. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

Силы ПВО сбили 37 ракет в воздушном пространстве Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГВА.

"В воздушном пространстве столицы было зафиксировано около 40 ракет. Из них силами ПВО было уничтожено 37!"

Информация о разрушениях и жертвах уточняется. Пока известно об одном пострадавшем в Днепровском районе, человеку на месте была оказана медицинская помощь без госпитализации", - говорится в сообщении.

По словам мэра Виталия Кличко, на нескольких объектах энергообеспечения Киева есть повреждения, поэтому сейчас в столице есть перебои со светом, водой, теплом.

Читайте также: Взрывы раздаются в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах Киева, - Кличко (обновлено)
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Топ комментарии
+59
Слава ЗСУ, роблять все що можуть. Смерть москалям, щоб ви суки згнили живцем ...
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16.12.2022 12:58
+35
І це ті що розказують про фашистів і "блокади Ленінграда"...
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16.12.2022 13:02
+33
Підори били не просто по енергетиці а спецом по теплогенерації...
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16.12.2022 12:59
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Слава ЗСУ, роблять все що можуть. Смерть москалям, щоб ви суки згнили живцем ...
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16.12.2022 12:58 Ответить
Підори били не просто по енергетиці а спецом по теплогенерації...
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16.12.2022 12:59 Ответить
І це ті що розказують про фашистів і "блокади Ленінграда"...
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16.12.2022 13:02 Ответить
забули "можем павтаріть". це вони можуть, тільки цього разу за фашистів...
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16.12.2022 13:05 Ответить
вони і тоді були фашистами ..
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16.12.2022 13:32 Ответить
НКВД обучало Гестапо и др. силовые органы Рейха как пытать, мучать, убивать людей ...и как строить лагеря.
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16.12.2022 22:41 Ответить
кацапи самі реальні фашисти, нацисти і терористи в екупі, правда православні. То вони і самі тоді призвели і голодовку в ленінграді, бо на таке здібні тільки потвори. Почитайте реальну історію.
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16.12.2022 13:33 Ответить
Які вони православні? Вони сатаністи!
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16.12.2022 13:50 Ответить
Проте, як запитаєш у цих скрєпних, чому в оточеному Ленінграді працювали ресторани та завозилася сировина на заводи - то в баняках, що в них замість голови, проходить такий логічний ланцюжок, що це ти фашист,а не їхня хвора країна.
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16.12.2022 15:15 Ответить
Да всі ми дивилися про блокаду Ленінграда фільми зняті їми же), і хто мав тоді подумати що таке вони влаштують і на Україні. Націзм +, Рашизм = несе смерть вільним людям ). І хай там в Європі знають , що кордони їх не спасуть , стара Європа 20 років хороводи водила з Путіним . Коли все закінчиться і паде путінський режим , ви не уявлєте скільки гів..а вспливе догори). Но це буде потім , а зараз треба бити ворога і тримати стрій).
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16.12.2022 13:55 Ответить
На Наташе и в Наташе є різниця, вибирайте пане, не може ніяк бути на
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17.12.2022 10:07 Ответить
Зачем было Кличко брехать, что котельные в Киеве оборудованы генераторами??
Пропали вода и тепло.
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16.12.2022 13:10 Ответить
а без Кличко они не знали что надо бить по котельным?
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16.12.2022 15:06 Ответить
Суровикин сам бы недодумался.
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16.12.2022 22:43 Ответить
да ладно, это еще летом было понятно что как придут холода они начнут выносить газ-электро объекты.
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17.12.2022 01:10 Ответить
Ты не понял. Они по котельным не били. Они били по системам электроснабжения.

И если бы, правда, как говорил Кличко все котельные были бы оборудованы автономными генераторами. То вода и тепло бы не пропали.
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16.12.2022 23:07 Ответить
добре що клістрони повернули ..
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16.12.2022 13:34 Ответить
Заявлено було до 60. Київ і Дніпро справилися. Чекаємо на інші дані і песимізм залиште . ППО воює.
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16.12.2022 13:36 Ответить
Може до нас?Поради про песимізм тут будуть краще чути,з Німеччини якось погано чутно.
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16.12.2022 14:31 Ответить
Зато Німеччина з Ірисом звучить гучно, як Нептун з Пастором, і не як зе з асфальтом
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16.12.2022 14:35 Ответить
Німеччина-так,Ваші цілодобові поради-ні.Тримаємось,гуртуємось....М'яко кажучі вони з Німеччині не долучні,коли над головою ракети літять.
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16.12.2022 14:38 Ответить
Значить вам невідомо,що значить таке підтримка. Мій племінник- захисник другої думки. Ви хто,що так дратує вас підтримка Україні?
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16.12.2022 14:40 Ответить
Майже 4 місяці воював,зараз вдома,ваша підтримка,виглядає як знущання.Прийджайте-тут підтримаєте і роботи у волонтерів вистачить.
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16.12.2022 14:48 Ответить
https://youtu.be/znbP4VVG808...

Сергей Стерненко Каже шо на рабZee нет воды, отопления и газа..зато вяликие 🦍🦍🦍 обезьяны
Убойное видосио...🤣
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16.12.2022 14:49 Ответить
такое ощущение, что укрэнерго и дтек отключают при обстрелах вообще всех потребителей, вне зависимости от попаданий, и с радостью гонят освободившуюся на экспорт и это мы посчитаем например здесь Cross-Border Physical Flow
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16.12.2022 15:32 Ответить
Таке відчуття, що ти кацапський бот.
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16.12.2022 16:21 Ответить
Значить 3 ракети зруйнували майже все електропостачання Києва
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16.12.2022 16:15 Ответить
за останні два місяці там попало НА БАГАТО БІЛЬШЕ ракет!
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17.12.2022 06:04 Ответить
все самое модное ПВО расставили вокруг Киева - результат!
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16.12.2022 16:39 Ответить
весь Киев без воды и света.
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17.12.2022 01:07 Ответить
пол Украины без воды, тепла и света! Харьков 10 из 10. Запорожье 12 из 12.
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17.12.2022 11:08 Ответить
Навіть три ракети мають значення, тому пора Україні будувати свої ракети (можно за межами України), хай масква розгрібає свої завали на червоній площі.
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16.12.2022 21:50 Ответить
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16.12.2022 21:51 Ответить
а скільки ракет сьогодні прилетіло на маца-кву і чому?
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17.12.2022 06:03 Ответить
 
 