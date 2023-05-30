Около Киева было приблизительно 40 ракет, 37 - сбили, - КГВА. ВИДЕО
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Силы ПВО сбили 37 ракет в воздушном пространстве Киева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГВА.
"В воздушном пространстве столицы было зафиксировано около 40 ракет. Из них силами ПВО было уничтожено 37!"
Информация о разрушениях и жертвах уточняется. Пока известно об одном пострадавшем в Днепровском районе, человеку на месте была оказана медицинская помощь без госпитализации", - говорится в сообщении.
По словам мэра Виталия Кличко, на нескольких объектах энергообеспечения Киева есть повреждения, поэтому сейчас в столице есть перебои со светом, водой, теплом.
Топ комментарии
+59 Qq Qqq f1a4586b
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+35 Andry Moon
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+33 Andry Moon
показать весь комментарий16.12.2022 12:59
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Пропали вода и тепло.
И если бы, правда, как говорил Кличко все котельные были бы оборудованы автономными генераторами. То вода и тепло бы не пропали.
Сергей Стерненко Каже шо на рабZee нет воды, отопления и газа..зато вяликие 🦍🦍🦍 обезьяны
Убойное видосио...🤣