Одессит установил ветрогенератор на свой электромобиль. ВИДЕО

Находчивый одессит установил на крыше своего электромобиля конструкцию, похожую на ветрогенератор для подзарядки аккумуляторов.

Как сообщает видеозапись, на которой запечатлен одесский ветроэлектромобиль, опубликована в соцсетях.

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