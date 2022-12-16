Одессит установил ветрогенератор на свой электромобиль. ВИДЕО
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Находчивый одессит установил на крыше своего электромобиля конструкцию, похожую на ветрогенератор для подзарядки аккумуляторов.
Как сообщает видеозапись, на которой запечатлен одесский ветроэлектромобиль, опубликована в соцсетях.
Топ комментарии
+31 fresh guacamole
показать весь комментарий16.12.2022 14:00
+23 Stepan Nakonechnyi
показать весь комментарий16.12.2022 13:48
+19 Фрол Фомич 64537876
показать весь комментарий16.12.2022 13:51
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Пожалуйста, подождите...
До речі вироблення Веги й було в Одесі ...
Зараз пошукав... нема вже...
Безпаливний генератор Вега
Якщо трохи поковиряти підручник з фізики, то можна знайти чому такі конструкції не мають сенсу.
а якщо пустити на самокрутки, то пайдьот.
Всі лять такі розумні аж писец! Далі умовних рамок мозок взагалі не напружується...
Все що він "накопив" він витратить коли буде цим автом їздити, за рахунок втрат черед КПД.
Хотів би дійсно накопичити щось - возив би вітряк в багажгнику і доставав тільки коли паркується на ніч.
Взагалі він швидше за все заряджає окремий акумулятор яким користується вдома.
Досі не зрозумів навіщо це взагалі робиться. Зате як обурюєшся, коли в мене слово "розумний" несе негативний зміст.....
Так зрозуміло?
Фізика, аєродинаміка...
Вы кстати в курсе, что такое "рекуперация" в электромобиле?
Для чого включений у кожній другій квартирі електрообігрівач при температурі близько 0 і включенному опаленні?
Шах і мат, пане Ньютон. 😆
А цензору херню не писати.
Але без таких клоунів скучно жити буде.