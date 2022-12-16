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Одессит установил ветрогенератор на свой электромобиль. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Находчивый одессит установил на крыше своего электромобиля конструкцию, похожую на ветрогенератор для подзарядки аккумуляторов.

Как сообщает видеозапись, на которой запечатлен одесский ветроэлектромобиль, опубликована в соцсетях.

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Топ комментарии
+31
Так буде з кожним хто прогулював фізику у школі.
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16.12.2022 14:00
+23
хмм. сумнівно. втрати на опорі повітря будуть. хіба під час стоянки, і то, потрібно добротний вітряк з потужним вітром.
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16.12.2022 13:48
+19
Одесские приколЫ! )))) Одесситы умеют шутить
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16.12.2022 13:51
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16.12.2022 13:46 Ответить
Хороша реклама - купуйте не бензогенератори а сонячні панелі та вітрогенератори. Якщо вдастся купуйте "Вегу-1"-"Вегу-10" ціна десь 5к за 1кВт.
До речі вироблення Веги й було в Одесі ...
Зараз пошукав... нема вже...

Безпаливний генератор Вега
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16.12.2022 16:40 Ответить
На Волині ні сонця, ні вітру.
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17.12.2022 11:36 Ответить
хмм. сумнівно. втрати на опорі повітря будуть. хіба під час стоянки, і то, потрібно добротний вітряк з потужним вітром.
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16.12.2022 13:48 Ответить
У 1775 році Паризька академія наук прийняла рішення не розглядати проекти вічного рушія через очевидну неможливість їх створення[4]. Патентне відомство США не видає патенти на perpetuum mobile вже більше ста років (С)

Якщо трохи поковиряти підручник з фізики, то можна знайти чому такі конструкції не мають сенсу.
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16.12.2022 13:51 Ответить
це якщо підручник з фізики вивчати...
а якщо пустити на самокрутки, то пайдьот.
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16.12.2022 14:13 Ответить
Це відкрита система. До того ж про вічний двигун мови не було...
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16.12.2022 19:18 Ответить
Здається, що ви свого часу підручник недоковиряли, бо у вас все змішалося)
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17.12.2022 09:17 Ответить
Ето не то что сомнительно ето вообще полный бред. Из своего опыта могу сказать что такой ветрогенератор в лучшем случае может выработать електроенергии что не хватит на зарядку ноутбука. Зато лобовое сопротивление дает такое что авто будет сжигать на 2-3 литра бензина больше. Поетому ето *изобретение* из разряда закона Барона Мюнхаузена который сам вытащил себя из болота за волосы
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16.12.2022 14:39 Ответить
свой опыт тут не нужен, достаточно было физику в школе не прогуливать.
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16.12.2022 15:03 Ответить
на видео электромобиль. там нет бензина
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17.12.2022 06:31 Ответить
Только хотел написать, что эту штуку, во время движения нужно прятать. А на стоянке снова устанавливать. Иначе будет барон Мюнхазен, вытя6 вающий себя за волосы из болота.
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16.12.2022 17:50 Ответить
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16.12.2022 13:48 Ответить
Повага.
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16.12.2022 13:48 Ответить
чему повага? Тому что чувак в школе физику прогуливал?
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16.12.2022 15:05 Ответить
Ті хто на даху своєї хати вітряки поставили, теж фізику не вчили?
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16.12.2022 19:08 Ответить
Вам це не зрозуміти, якщо ви приводите такі доводи
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16.12.2022 21:33 Ответить
Та ви шо? І це всі ваши доводи?
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16.12.2022 21:51 Ответить
Нема сенсу щось удоводнювати що тим людям, які не знаютб підставових речей з шкільного курсу фізики.
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16.12.2022 22:41 Ответить
Нижче відповів всім тим, хто в межах напів про№баного шкільного курсу фізики, намагається виглядати розумніше за когось.
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17.12.2022 08:11 Ответить
Вітряк на даху не споживає енергії, а тільки виробляє. Вітряк на автівці щоб давав енергію, потрібно розігнати машину, тобто енергія яку витратить цей "автолюбітєль" повернеться до нього за мінусом втрат (КПД < 100%), тобто він витратить на бензин більше енергії ніж спалить. Ферштейн?
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17.12.2022 01:14 Ответить
А хто вам сказав, що той вітряк на автівці використовується виключно задля відбору енергії з автівки коли вона рухається? Враховуючи які вітри в Одесі і те, що авто далеко не завжди рухається, і це не кажучи вже за скрутну енергетичну кризу в країні, це щонайменше заслуговує на повагу.
Всі лять такі розумні аж писец! Далі умовних рамок мозок взагалі не напружується...
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17.12.2022 08:06 Ответить
враховуючи рівень твоїх Цпознаній№, зрозуміло чому в тебе слово "розумний" несе негативний зміст
Все що він "накопив" він витратить коли буде цим автом їздити, за рахунок втрат черед КПД.
Хотів би дійсно накопичити щось - возив би вітряк в багажгнику і доставав тільки коли паркується на ніч.
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17.12.2022 17:29 Ответить
Ага, особливо коли коротенькими поїздками в межах міста пересувається...
Взагалі він швидше за все заряджає окремий акумулятор яким користується вдома.
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17.12.2022 19:19 Ответить
на коротеньких поїздках по місту баланс енергії в мінусі, так само як і на довгих.
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17.12.2022 19:58 Ответить
Тебе переклинило на балансі під час поїздки.
Досі не зрозумів навіщо це взагалі робиться. Зате як обурюєшся, коли в мене слово "розумний" несе негативний зміст.....
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17.12.2022 20:13 Ответить
ну то поясни мені, в чому я помиляюсь. Всі мої аргументи наведено вище, на додаток почитай підручник фізики за 8 клас.
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18.12.2022 00:32 Ответить
Ти мені вперто намагаєшся довести, що це Земля крутиться навколо Сонця а не навпаки, посилаючись на шкільну програму. Але я жодним чином це не заперечую, я взагалі не про сонячну систему! Ось в чому проблема.
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18.12.2022 08:46 Ответить
Який бензин? Це електрокар)
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17.12.2022 09:21 Ответить
"бензин" тут використано в значенні "енергія". Він використає більше енергії ніж отримає.
Так зрозуміло?
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17.12.2022 17:24 Ответить
Зрозуміло, бензин, це енергія, вітряк - турбонаддув. І взагалі, читати - справа наліво)
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18.12.2022 00:06 Ответить
Одесские приколЫ! )))) Одесситы умеют шутить
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16.12.2022 13:51 Ответить
Мало хто зрозумів, що це просто жарт.
Фізика, аєродинаміка...
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16.12.2022 16:15 Ответить
Ще один жартівник з Одеси
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16.12.2022 16:19 Ответить
На колеса ше можна динамо -- як колись на велосипеди ставили .
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16.12.2022 13:53 Ответить
В машині вже є "динамо" яке крутиться разом з двигуном....
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16.12.2022 13:59 Ответить
Це буде плюс .
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16.12.2022 14:05 Ответить
этот плюс будет тратить энергию на трение и соотв-но тепло. Ну да, еще и согреется одессит, чо

Вы кстати в курсе, что такое "рекуперация" в электромобиле?
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16.12.2022 14:11 Ответить
Ага. Чем быстрее едет тем быстрее автомобиль заряжается. Бесплатная енергия получается. Можно одесситам на рынке на развес продавать. Так можно к нему целый город запитать.
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16.12.2022 14:32 Ответить
Те саме,як замерз верблюд, якого п'ний кацап гнав щосили по пустелі, бо йому з будуна було душно. Бідна тварина від виснаження мертвою впала. А він: "Ти, чьто, замьорз!?"
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16.12.2022 16:35 Ответить
З точки зору аеродинаміки втрати будуть не менше 18-20%.
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16.12.2022 13:53 Ответить
з точки зору здорового глузду, це взагалі муйня.
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16.12.2022 14:14 Ответить
Perpetuum mobile. Швидше розганяєшся - швидше пропелер заряджає двигун
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16.12.2022 16:57 Ответить
На стоянці заряджати акумулятор певно є сенс. Інакше користь від цієї прилади дуже сумнівна...
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16.12.2022 13:57 Ответить
Тільки паркуватись доведеться суворо по вітру 😀
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16.12.2022 15:37 Ответить
Головне не поперек
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16.12.2022 16:59 Ответить
при остановке крутится, значит работает
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16.12.2022 13:58 Ответить
Так буде з кожним хто прогулював фізику у школі.
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16.12.2022 14:00 Ответить
Так вот почему в городе сумасшедший ветер...
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16.12.2022 14:03 Ответить
А в колеса білок посадити...
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16.12.2022 14:09 Ответить
Таи ресори на вітер пружинять .
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16.12.2022 14:14 Ответить
Кстати о рессорах. На электромобилях с рекуперацией используются линейные электрогенераторы вместо амортизаторов.
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16.12.2022 17:45 Ответить
Краще москаля! Білка не винна.
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16.12.2022 14:15 Ответить
Змія, яка їсть свій хвіст неголодна. Недовго, але факт.
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16.12.2022 14:13 Ответить
Таких изобретателей надо уничтожать в детстве, хотя если он собрался лохам впаривать то ему огромный плюс. Можно даже учет выработанной энергии организовать для эффекта и хер с ним, что бензину спалит на треть больше, ведь лоху нужна электроэнергия.
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16.12.2022 14:26 Ответить
Там на фотці електричка, бензин не витрачається
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16.12.2022 15:32 Ответить
Не важно на чем он ездит. И бензин и электрика являются топливом или источником энергии, которая преобразованная в механическую движет автомобиль. Нарушение аэродинамики увеличивает расход топлива. Даже если пропеллер будет крутить ветер, он не сможет зарядить авто.
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16.12.2022 20:33 Ответить
А если серьезно то я на месте одесситов водителю етого авто морду набил бы а авто сжег. Именно из-за таких авто сейчас целые города без света сидят когда он ставит на зарядку свой автомобиль, который жрет из сети енергии столько как многоквартирный дом..
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16.12.2022 14:44 Ответить
Зарядка цього Ліфу на нічному тарифі коштує 20грн з 0% до 100% батареї. Якщо я правильно розумію, це за ніч десь як електрообігрівач споживає. Який зараз в кожній другій квартирі так само включений.
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16.12.2022 15:15 Ответить
30-50кВт/ч у вас стоит 20 грн? А где вы живете?
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16.12.2022 15:30 Ответить
А заметил что разговор за ночной тариф. Теперь понятно что еще и ночами свет отключают когда казалось бы потребление должно падать. Потому что такие умники хитрожопые ночью свои жоповозки на которых таксуют свои телеги заряжают по льготному тарифу
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16.12.2022 15:34 Ответить
А ты такой нехитрожопый дурень всегда всё подороже покупаешь?
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17.12.2022 09:53 Ответить
"як електрообігрівач споживає. Який зараз в кожній другій квартирі так само включений."

Для чого включений у кожній другій квартирі електрообігрівач при температурі близько 0 і включенному опаленні?
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16.12.2022 16:40 Ответить
там на пасажирському його дружина сидить і педалі крутить, а від педалей вже пропеллер
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16.12.2022 14:49 Ответить
згадався покійний Горький Лук, у якого жінки полярних мисливців працювали замість поламаного двигуна на човні (штовхали човна вплав).
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16.12.2022 16:20 Ответить
Карлсон повернувся!
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16.12.2022 14:57 Ответить
От нащо він фізику у школі прогулював..?
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16.12.2022 15:10 Ответить
Ой та годі вам. Це ж Одеса. Чувак прикольнувся.
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16.12.2022 15:13 Ответить
Перпетум мобілє створено.
Шах і мат, пане Ньютон. 😆
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16.12.2022 15:33 Ответить
Чуваку б в школу повернутися, да физику вивчити.
А цензору херню не писати.
Але без таких клоунів скучно жити буде.
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16.12.2022 17:20 Ответить
Може зарядити телефон йому вистачить.
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16.12.2022 18:23 Ответить
Проще зарядить от бортовой сети.
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16.12.2022 20:34 Ответить
і то правда. Як би той вітряк був діаметром в 2м, то він здатний був би прокрутити генератор на 10квт при 300 обертах. Але не на даху машини))
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16.12.2022 21:21 Ответить
Эффект 0, потому что создается сопротивление, поэтому машина потребляет больше электроэнергии.
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16.12.2022 20:05 Ответить
Багато залежить від режиму руху. Для міського режиму - може мати сенс.
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17.12.2022 09:29 Ответить
якщо ти прогулював фізику в школі, то багато дурні для тебе "може мати сенс".
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18.12.2022 00:35 Ответить
А ти - клінічний дурень. Тобто, хамовитий і самовпевнений. І без всяких "якщо" та надій на покращення.
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18.12.2022 09:30 Ответить
схоже він вирішив вічний двигун зробити, ще треба на колесо генератор причепити, а краще на всі чотирі. Схоже у винахідника двійка з фізики у школі була, збільшення лобового опору збільшить витрати енергії і, відповідно, запас ходу.
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17.12.2022 10:22 Ответить
Я в шоці з коментаторів. Ніхто не каже що на відео зображено вічний двигун. Люди викручуються з ситуації як можуть. Чи де по Вашому людині зарядити електромашину якщо в місті немає світла, або його вмикають на кілька годин. А вітрогенератор як не як виробляє струм. Машина стоїть і потрохи заряджається. А як треба їхати то що водію брати і знімати конструкцію бо оточуючі дуже сильно фізику вчили в школі і засміють?
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17.12.2022 10:46 Ответить
 
 