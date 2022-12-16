Российская армия атаковала тремя крылатыми ракетами Волгоградскую область РФ. Одна попала в сарай. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Три крылатые ракеты, запущенные российскими военными в направлении Украины, сменили траекторию и упали в Еланском районе Волгоградской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, местные жители сообщают, что одна из них попала в сарай на территории частного дома. На месте падения были обнаружены обломки ракеты Х-101.

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