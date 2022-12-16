Российская армия атаковала тремя крылатыми ракетами Волгоградскую область РФ. Одна попала в сарай. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Три крылатые ракеты, запущенные российскими военными в направлении Украины, сменили траекторию и упали в Еланском районе Волгоградской области РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, местные жители сообщают, что одна из них попала в сарай на территории частного дома. На месте падения были обнаружены обломки ракеты Х-101.
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Топ комментарии
+52 Прощай немытая раССея
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+49 Алекс Скела
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+48 Kondrat
показать весь комментарий16.12.2022 15:34
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Пожалуйста, подождите...
Навіть у їхніх ракет совість зрідка прокидається, а от у самих рузьге...
Тільки тсс!
(Сарказм)
Бажано, щоб взривались прямо під брюхом літака, при пуску...
Підараси мокшанські.
"Выше колокольни" Семён Скрепецкий
По-моему ДТЕК хочет помочь путлеру заморозить Киевскую область, по крайней мере тех у кого отопление зависит от електричества. Теперь кацапы просто так самолеты поднимать будут, что бы тревога была, даже без запуска ракет и света не будет сутками
хотя бы потрудитесь снять Z с пусковой установки.
Зеленський, підтримай народ братської Білгородщини!
Вроде и точно попали, если не знать, куда метили.
Пока он туда ходил, три штуки прилетело, но ни одна не попала в магаз.
Так утрачивается вера в мощь своих вооружённых сил.
Впаде ЖВІЗДА і кацапомордим підоросам у 2023 році буде П*ЗДА...!!!
СЛАВА ЗСУ та ССО УКРАЇНИ...!!!
СМЕРТЬ УСІМ кацапомордим підоросам...!!!
***** чмошное, было завербовано ЦРУ на службе в Германии, проникло в высшие эшелоны власти на рабсее и согласно плану Анаконда, во время организованного США Майдана, зашло по тихому в Крым, раззадорив рабсеян лёгкой Пабедой и вставанием с колен, дальше стадо уже легко можно было направить для васстановления совка в Украину, чтобы рабсейская недоимперия завязла, окончательно ослабла, проиграла и распалась. Короче *****фюрер вас и погубит, что мы и наблюдаем...
А вообще, этот прилёт в ********* район в очередной раз доказывает, что чипы из стиралок для использования в высокоточном оружии это плохая идея.