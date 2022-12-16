На границе с РФ очереди протяженностью 15 км из грузовиков с зерном, которое воруют оккупанты, - Андрющенко. ВИДЕО
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На границе между Украиной и Россией стоит 15-километровая очередь из грузовиков, которые вывозят с оккупированных территорий в Россию украинское зерно.
Об этом сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"На границе между Украиной и Московией в районе Новоазовска очередь из грузовиков более 15 километров. Абсолютное большинство - с зерном. Зерно везут в тентованных грузовиках со всей оккупированной части Донецкой области. Стремительное ускорение государственного мародерства обусловлено, в частности, точностью Вооруженных сил Украины, которые вчера в Северодонецке не дали украсть россиянам ничего из почти полного элеватора. Московия - страна грабителей и гражданских убийц", - рассказал он.
Пожалуйста, подождите...
Дуже жаль...
Мавзолейные Обезьяны готовьтесь...
Насправді те зерно кацапні й не дуже потрібне - вони достатньо багато вирощують зерна і навіть на експорт. тут діло принципа: було ваше - стало наше, нанести найбільшу шкоду українцям. шоб знали, як бути незалежними.
Растет по всей территории, до полярного круга.
Просто там урожайность ниже.
Иначе бы они небыли на первом месте по экспорту зерна и пшеницы.
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💙💛🇱🇷🇦🇮🇬🇧🇦🇺🇨🇦🇺🇦