На границе с РФ очереди протяженностью 15 км из грузовиков с зерном, которое воруют оккупанты, - Андрющенко. ВИДЕО

На границе между Украиной и Россией стоит 15-километровая очередь из грузовиков, которые вывозят с оккупированных территорий в Россию украинское зерно.

Об этом сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"На границе между Украиной и Московией в районе Новоазовска очередь из грузовиков более 15 километров. Абсолютное большинство - с зерном. Зерно везут в тентованных грузовиках со всей оккупированной части Донецкой области. Стремительное ускорение государственного мародерства обусловлено, в частности, точностью Вооруженных сил Украины, которые вчера в Северодонецке не дали украсть россиянам ничего из почти полного элеватора. Московия - страна грабителей и гражданских убийц", - рассказал он.

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