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На границе с РФ очереди протяженностью 15 км из грузовиков с зерном, которое воруют оккупанты, - Андрющенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На границе между Украиной и Россией стоит 15-километровая очередь из грузовиков, которые вывозят с оккупированных территорий в Россию украинское зерно.

Об этом сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"На границе между Украиной и Московией в районе Новоазовска очередь из грузовиков более 15 километров. Абсолютное большинство - с зерном. Зерно везут в тентованных грузовиках со всей оккупированной части Донецкой области. Стремительное ускорение государственного мародерства обусловлено, в частности, точностью Вооруженных сил Украины, которые вчера в Северодонецке не дали украсть россиянам ничего из почти полного элеватора. Московия - страна грабителей и гражданских убийц", - рассказал он.

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Топ комментарии
+13
*****, це просто неймовірно. Ціла країна тупо злодіїв...
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16.12.2022 18:44
+11
Кацап, - то є одвічний злодій і брехун!

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16.12.2022 18:44
+11
*****а русня! мародери і вбивці...
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16.12.2022 18:47
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Кацап, - то є одвічний злодій і брехун!

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16.12.2022 18:44 Ответить
Москали
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16.12.2022 19:18 Ответить
Нема чим їх дістати, щоб порозлітались на шматки?
Дуже жаль...
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16.12.2022 18:44 Ответить
*****, це просто неймовірно. Ціла країна тупо злодіїв...
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16.12.2022 18:44 Ответить
повторюється зима 32-33.
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16.12.2022 18:46 Ответить
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16.12.2022 18:47 Ответить
Это слова г.ндона путина !
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16.12.2022 21:22 Ответить
*****а русня! мародери і вбивці...
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16.12.2022 18:47 Ответить
У Великій Британії встановили пам'ятник х......https://theins.ru/news/257910
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16.12.2022 19:20 Ответить
Golodomor 2.0
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16.12.2022 19:29 Ответить
Пульнуть бы туда пару хаймарсов...
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16.12.2022 19:32 Ответить
https://youtu.be/CYRsfcUiiIk...

Мавзолейные Обезьяны готовьтесь...
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16.12.2022 19:33 Ответить
Ціла країна кацапів тупих дегенератів і злодіїв
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16.12.2022 19:33 Ответить
Голодомору не дочекаються. Треба їх нищити з награбованним, що б кінцівки повідривало та геніталії
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16.12.2022 19:33 Ответить
Голодомору не дочекаються. Треба їх нищити з награбованним, що б кінцівки повідривало та геніталії
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16.12.2022 19:36 Ответить
чи хто ще здивований? напротязі віків це відбувалося в тій чи іншій формі. молоді читачі цензора може й не пам'ятають лозунг часів Єльцина: заставь хахлов карміть рассію.
Насправді те зерно кацапні й не дуже потрібне - вони достатньо багато вирощують зерна і навіть на експорт. тут діло принципа: було ваше - стало наше, нанести найбільшу шкоду українцям. шоб знали, як бути незалежними.
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16.12.2022 19:39 Ответить
Зерно на рабZee выращивают только на Кубани и на Ставрополье..в Магадане и Мурманске с Воркутой зерно не растет..
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16.12.2022 19:46 Ответить
Воркута, за полярным кругом
Растет по всей территории, до полярного круга.
Просто там урожайность ниже.

Иначе бы они небыли на первом месте по экспорту зерна и пшеницы.
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16.12.2022 21:36 Ответить
мене дивують окремі люди, що навіть не заглянувши у вікі, мають наглість коментувати те, про що уявлення не мають. Тим більше прикро за старожила сенатора, який певно вже забув шкільну програму совка із географії. Чи це не той сенатор?
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17.12.2022 12:25 Ответить
Азербайджан поможет Украине не только генераторами...💪✊🔱❤️🖤🔱💪
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16.12.2022 19:39 Ответить
Болгария поставит в Украину различные вооружения.. впервые после поставок летом 2014 года..когда президент Порошенко тогда просил помочь Украине тогдашнего президента Болгарии...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💙💛🇱🇷🇦🇮🇬🇧🇦🇺🇨🇦🇺🇦
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16.12.2022 19:44 Ответить
Можно грибок, бактерию или жучка завести, что бы фито контроль не прошло. Я так понимаю ответственные лица есть?
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16.12.2022 20:48 Ответить
 
 