В Киеве и 14 областях вследствие российской ракетной атаки остановилось водоснабжение, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 296-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Прежде всего, спасибо нашим бойцам Воздушных сил, зенитчикам, разведчикам и всем другим, кто защищает и кто помогает защищать украинское небо. Сегодняшний результат - 60 ракет сбито. Отличились все воздушные командования: "Центр", "Південь", "Схід" и "Захід". А особенно результативными были бойцы 96-й зенитной ракетной бригады, прикрывающие Киевскую область. Более 40 ракет террористов были уничтожены именно в небе центральных районов страны и вблизи Киева.

Но, к сожалению, есть попадания. Террористам нужна такая массированность ракетных налетов, чтобы хотя бы часть их "изделий" достигала назначенных целей. Все их мишени сегодня гражданские, и это преимущественно энергетика и объекты теплоснабжения.

Вероятно, вследствие этой войны смысл слова "террор" для большинства людей мира будет ассоциироваться прежде всего с такими сумасшедшими действиями России. В Кривом Роге весь день шел разбор завалов жилого дома, в который попала одна из российских ракет. В перечне погибших в настоящее время трое. Мои соболезнования родным... Еще более десяти человек ранены, в том числе дети. Всем оказывается помощь.

Аварийные отключения электричества были использованы сегодня по всей стране, в большинстве городов и регионов. В Киеве и 14 областях также в результате отключений энергии остановилось водоснабжение. Наши энергетики и ремонтные бригады еще во время воздушной тревоги начали работать и делают все возможное, чтобы возобновить генерацию и поставки. На это нужно время. Но это будет.

На что бы там ни рассчитывали ракетопоклонники из Москвы, это все равно не изменит расстановку сил в этой войне. Им хватит ракет для нескольких таких массированных ударов. Нам же хватит целеустремленности и веры в себя, чтобы и после этих ударов возвращать свое", – сказал Зеленский.