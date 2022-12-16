РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11122 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
4 327 24
война (46746) Зеленский (16534) водоснабжение (697)

В Киеве и 14 областях вследствие российской ракетной атаки остановилось водоснабжение, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 296-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Прежде всего, спасибо нашим бойцам Воздушных сил, зенитчикам, разведчикам и всем другим, кто защищает и кто помогает защищать украинское небо. Сегодняшний результат - 60 ракет сбито. Отличились все воздушные командования: "Центр", "Південь", "Схід" и "Захід". А особенно результативными были бойцы 96-й зенитной ракетной бригады, прикрывающие Киевскую область. Более 40 ракет террористов были уничтожены именно в небе центральных районов страны и вблизи Киева.

Но, к сожалению, есть попадания. Террористам нужна такая массированность ракетных налетов, чтобы хотя бы часть их "изделий" достигала назначенных целей. Все их мишени сегодня гражданские, и это преимущественно энергетика и объекты теплоснабжения.

Вероятно, вследствие этой войны смысл слова "террор" для большинства людей мира будет ассоциироваться прежде всего с такими сумасшедшими действиями России. В Кривом Роге весь день шел разбор завалов жилого дома, в который попала одна из российских ракет. В перечне погибших в настоящее время трое. Мои соболезнования родным... Еще более десяти человек ранены, в том числе дети. Всем оказывается помощь.

Аварийные отключения электричества были использованы сегодня по всей стране, в большинстве городов и регионов. В Киеве и 14 областях также в результате отключений энергии остановилось водоснабжение. Наши энергетики и ремонтные бригады еще во время воздушной тревоги начали работать и делают все возможное, чтобы возобновить генерацию и поставки. На это нужно время. Но это будет.

На что бы там ни рассчитывали ракетопоклонники из Москвы, это все равно не изменит расстановку сил в этой войне. Им хватит ракет для нескольких таких массированных ударов. Нам же хватит целеустремленности и веры в себя, чтобы и после этих ударов возвращать свое", – сказал Зеленский.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+5
у виборчих скриньках у 2019-му
показать весь комментарий
16.12.2022 21:43
+4
а как же сойтись посредине?
показать весь комментарий
16.12.2022 21:03
+4
А они на это и не рассчитывают,им нравится стрелять по мишеням без ответки и загонять нас в средневековье.
показать весь комментарий
16.12.2022 21:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а как же сойтись посредине?
показать весь комментарий
16.12.2022 21:03 Ответить
і просто перестати стріляти

- коли ти побачив в очах путіна любов і бажання миру, а він у твоїх закінченого ********
показать весь комментарий
16.12.2022 21:42 Ответить
Похоже папа Боневтика открыл для себя "Цензор" и узнал много нового. Ник взял не самый удачный - Михайло Могилка. Александр Семенович, как там в Израиле, тоска по Кривому Рогу не замучала?
показать весь комментарий
16.12.2022 22:36 Ответить
Эти ракетные обстрелы не дадут кацапам возможности продвинуться на фронте ни на миллиметр.
показать весь комментарий
16.12.2022 21:15 Ответить
А они на это и не рассчитывают,им нравится стрелять по мишеням без ответки и загонять нас в средневековье.
показать весь комментарий
16.12.2022 21:21 Ответить
сними одежку , ты не украинец.
показать весь комментарий
16.12.2022 21:29 Ответить
Что с шашлыками? Будут? Резников увидел признаки февральского вторжения?
показать весь комментарий
16.12.2022 21:33 Ответить
Скумбрия по 8
показать весь комментарий
16.12.2022 22:52 Ответить
Миллиард деревьев
показать весь комментарий
16.12.2022 22:53 Ответить
А на 4мин.39 сек ролика за 14 мая 2020 года смотрел?
показать весь комментарий
16.12.2022 22:55 Ответить
А де наші ракети?
показать весь комментарий
16.12.2022 21:39 Ответить
у виборчих скриньках у 2019-му
показать весь комментарий
16.12.2022 21:43 Ответить
показать весь комментарий
16.12.2022 22:43 Ответить
Ракетопоклонники)))Новый пэрл от Зеленского.Кацапьё не может быть поклоником ракет ибо поклоняються исключительно царю пыне!!!
показать весь комментарий
16.12.2022 21:57 Ответить
 
 