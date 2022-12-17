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После "хлопков" в оккупированном Крыму образовалась огромная пробка на выезд с полуострова, - телеграмм-каналы. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

По данным местных телеграм-каналов, накануне вечером в оккупированном Крыму снова слышали какие-то странные "хлопки".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также отмечается, что после них с бока Керчи перед Крымским мостом образовалась огромная пробка на выезд из Крыма.

"Очередь не двигается вообще", - писал поздно вечером телеграм-канал "ЧП Севастополь".

Также читайте: Россияне усиливают защиту аэродромов, строят инженерные заграждения и фортификационные сооружения в оккупированном Крыму, - Генштаб ВСУ
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Топ комментарии
+72
КАЦАПИ , ШО З ЇБАЛОМ ?!!!!
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17.12.2022 08:52
+54
Пір'їну в сраку і попутного вітру.
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17.12.2022 08:57
+52
Будут и камни все будет -- ЖДИТЕ
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17.12.2022 08:55
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КАЦАПИ , ШО З ЇБАЛОМ ?!!!!
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17.12.2022 08:52 Ответить
Будут и камни все будет -- ЖДИТЕ
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17.12.2022 08:55 Ответить
Ескалібури або хаймарси не гірший варіант
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17.12.2022 10:47 Ответить
ці "хлопки" - це бурні апплодисменти втечі кацапів з УКРАЇНСЬКОГО Криму!
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17.12.2022 17:38 Ответить
Як що ?

Так було все добре в Криму , по домашньому , а тут бац і бавовнятко
виріщило до них завітати в гості
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17.12.2022 17:22 Ответить
Пір'їну в сраку і попутного вітру.
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17.12.2022 08:57 Ответить
Якщо черга не рухається, може знов по мосту?
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17.12.2022 08:59 Ответить
І це ще фронт хтозна де від перешийку.
Відразу видно, що люди, які народились і все життя прожили у Криму, кидають домівки (сарказм)
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17.12.2022 09:05 Ответить
дивні хлопки - це у кацапів і деяких жителів Криму, а саме 'крисчян' вибухають пердаки від перенапруження, вже самі себе стали боятися - все 'по плану' скаженого чекіста
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17.12.2022 09:06 Ответить
а шо случілась, а як жиж камні снєба?
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17.12.2022 09:10 Ответить
Парочку "пристрілочних" пострілів по мосту. І неважливо навіть розвалять вони міст чи ні. А далі по військовим обєктам. От так повільно і методично - від Чогару і все далі і далі до Севаса. І у вати буде паніка. Знищення мосту необхідно через тиждень після початку наступу на Крим - це перетворить Крим на пастку. Вибір буде - депортація з голою дупою або смерть.
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17.12.2022 09:10 Ответить
якшо ще буде штормити море то і пароми не будуть ходити
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17.12.2022 09:14 Ответить
+ повним складом співробітники рпц лише з торбинкою особистих речей і посвідченням фсб
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17.12.2022 09:15 Ответить
Нізя... нагуя стільки кацорилих в Криму? Татари ж не біжуть
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17.12.2022 12:20 Ответить
Страшно подумати що буде коли міст буде під обстрілом з Хаймарсів,а сухопутки вже не буде!!!
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17.12.2022 09:14 Ответить
русня вся така ссирлива я не уявляю якби вони жили в умовах коли летять ракети бахкаэ все зруйноване коли вони від хлопків сруться і на відповідь укр дрона на аєродром за бомбардування критичних обьектів пишуть на ракетах за рязань тіпа помста ти ба як заділо посміли ми огризнуться так само з війском коли відчувають смажене абро оточення бігом тікають що цивільні що орки і з флотом частина вже в новоросійську інша сидить нишком коли получили по зубах по мосту і по крейсері москва
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17.12.2022 09:22 Ответить
Щойно ми дійдемо до Бердянська Новоросійськ буде в зоні враження. І де ж вони тоді будуть залишки своїх лоханок "паркувати"?
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17.12.2022 09:29 Ответить
Какие хлопки? Это просто камни с неба. Камни падают в их радную говень. Как и хотели крысчане.
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17.12.2022 09:15 Ответить
награбоване вивозять... Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три… куртки»
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17.12.2022 09:19 Ответить
Міст це символ окупації та інженерного ідіотизму. Валити його треба за будь яких обставин. З репарацій кацапи заплатять за повний демонтаж залишків.
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17.12.2022 09:23 Ответить
Вже писав нагуя нам стільки кацорилих?
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17.12.2022 12:22 Ответить
Що пропонуєте?
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17.12.2022 16:29 Ответить
Всйо идетъ по плану)
Після наступного удару по кримському мосту та його повного руйнування, Крим перетвориться на гігантську крисоловку))
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17.12.2022 09:29 Ответить
А што такоє? Кримській ваті не подобається кататись на бавовняному експресі?
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17.12.2022 09:29 Ответить
То ще вам "пекельні борошна" не прилетіли!
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17.12.2022 09:32 Ответить
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17.12.2022 09:33 Ответить
потрібно наносити по цих тварях, які стоять на мосту удари, щоб їх дохло більше. русню не треба шкодувати.
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17.12.2022 09:44 Ответить
Chem bolshe ix ubezit, tem menshe potom nadobudet ix ottudova vivozit... Mi Latvija takix ostavili 90godi i teper bolshenstvo eti vatnie kacapi sochustvuet nacistko-fashistkoi roSSiji. Kto ubegaet, pust ubegaet, a potom zachistka, tavarnie vagoni i *********** roSSija...
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17.12.2022 10:06 Ответить
👍
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17.12.2022 17:03 Ответить
Я не розумію крисчан і їх кацапських потвор, які там поселилися, куди ви драпаєте, ще ж камінці з неба не летіли. Ви ж замовляли? І вони прилетять,обов'язково, бо ви побажали нам горя і смерті, а на чужому горі мали будувати своє нікчемне життя!
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17.12.2022 09:47 Ответить
То не ХЛОПКИ, то само небо аплодує перформансу сруськіх пацюків
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17.12.2022 09:57 Ответить
походу, роzzия здесь навсегда, на этом хйловом мосту
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17.12.2022 10:01 Ответить
А чому музлон в авто нєскрєпний кацапня слуха?
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17.12.2022 10:03 Ответить
А я таки вмію вангувати.

Тільки вчора писала, що каци будуть тікати з Криму спасаясь бєгством та втрачая лапті і вони одразу побїгли.
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17.12.2022 10:05 Ответить
Міст нє руйнувати ні в якому разі! Хай шваль виїде всЯ--- потім взорвати!
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17.12.2022 10:10 Ответить
Не , треба щоб із ними разом міст взірвати. Я взагалі то « добрешей душі человек», щоб не мучились в параші… уявіть як їм буде житись на параші після українського Криму
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17.12.2022 22:41 Ответить
Це з успіхом зроблять самі кацапи, щоб потім звалити на ЗСУ. Хоча, по великому рахунку, пофіг...
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18.12.2022 08:45 Ответить
Размечтались... Тока мы войдем в Крым , кацапы взорвут тот мост вместе с подкцапниками.
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18.12.2022 09:37 Ответить
взірвати відразу - нехай шваль тоне...
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18.12.2022 09:41 Ответить
піндоська музика з кацапської машини та хлапкі,це якийсь сюр!
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17.12.2022 10:13 Ответить
хлапки тоже піндоські
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17.12.2022 15:46 Ответить
Біжи, ватко, біжи...
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17.12.2022 10:28 Ответить
у русни нет генетической памяти что такое война, война дальше москвы не зашла...понаехавшие в Крым и сибири, тувы и прочих дыр, никогда не знали бомбежек, русское можем повторить это отсидеться в тайге...
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17.12.2022 10:45 Ответить
Мамочка,мамуничка, ето треш какой то,собираєм вєщщі🥳
Чмирдяї кацапські,земля буде "горіть під ногами".Скоти диряві"тіпаправославні"🤮
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17.12.2022 10:51 Ответить
Вата обоссалась.
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17.12.2022 10:53 Ответить
"таварищи кацапы!"

торбу в руку і вітер в дупу!
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17.12.2022 11:28 Ответить
Когда строили мост, кремлевские засранцы не ожидали, что оркам придется уйти из Крыма. Бегите, русские, пока есть возможность.
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17.12.2022 11:55 Ответить
Да кацапы - тупые по жизни... Они и севпотоки строили - надеялись на мыльную бульбашку, столько денег в утиль превратили.
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18.12.2022 09:39 Ответить
Пора им опять перебрики покрасить в жовтоблакитный тротил.
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17.12.2022 14:02 Ответить
А шо такоє, а якже Крим наш мяш?
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17.12.2022 16:54 Ответить
******** бы душевно по тому затору ..нептуном.. за бучу . мариуполь изюм и харьков
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17.12.2022 19:13 Ответить
Шо, опять?
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17.12.2022 19:51 Ответить
Zдохни або Zдайся.......чи хутчіш керченським місточком скористайся...якщо встигнеш бо це вже питання !
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17.12.2022 21:50 Ответить
От ***... така **** мішень... Їх би так... трошки... по домашньому....
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17.12.2022 23:04 Ответить
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18.12.2022 01:30 Ответить
Sure, в симбирских епенях, к ней никто не будет прислушиваться.Там ей уж больше не стать "звездой" ютуба.
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18.12.2022 09:43 Ответить
УПС, а що трапилось?!
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17.12.2022 23:45 Ответить
абсолютно искренне от всей души хочу пожелать всем народам расии подохнуть... чтобы люди навсегда забыли слово расия и руский... руский - то есть холоп русича...
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18.12.2022 09:16 Ответить
"хлопок" и "задымление", "бахи", - замечательные эфимизмы путинского новояза=)
Когда-нибудь это будет темой не одной серьезной монографии.
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18.12.2022 10:40 Ответить
***
Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не путин и не шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?

Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"
.........................................
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Ю.Нестеренко
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18.12.2022 11:41 Ответить
 
 