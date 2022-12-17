После "хлопков" в оккупированном Крыму образовалась огромная пробка на выезд с полуострова, - телеграмм-каналы. ВИДЕО

По данным местных телеграм-каналов, накануне вечером в оккупированном Крыму снова слышали какие-то странные "хлопки".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также отмечается, что после них с бока Керчи перед Крымским мостом образовалась огромная пробка на выезд из Крыма.

"Очередь не двигается вообще", - писал поздно вечером телеграм-канал "ЧП Севастополь".

Также читайте: Россияне усиливают защиту аэродромов, строят инженерные заграждения и фортификационные сооружения в оккупированном Крыму, - Генштаб ВСУ