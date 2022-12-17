Зеленский готов выйти на ринг с Путиным: Настоящий мужчина "бьет морду сам", а не посылает посредников. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью La Chane Info заявил, что готов лично выйти на ринг с президентом России Владимиром Путиным и дать ему по лицу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее видео.

Зеленский заявил, что настоящий мужчина, если решил, "бьет морду сам", а не посылает посредников. Глава Украинского государства также отметил, что по возможности готов выйти на ринг с Путиным.