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Зеленский готов выйти на ринг с Путиным: Настоящий мужчина "бьет морду сам", а не посылает посредников. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью La Chane Info заявил, что готов лично выйти на ринг с президентом России Владимиром Путиным и дать ему по лицу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее видео.
Зеленский заявил, что настоящий мужчина, если решил, "бьет морду сам", а не посылает посредников. Глава Украинского государства также отметил, что по возможности готов выйти на ринг с Путиным.
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+51 Михаил Ермак 451f8f81
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+35 Yaroslav Volokhov
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пластическую операцию. Логично с нашей стороны выставить на бой
Кличка в картонной маске Зеленского.
Во времена, когда всё решала честная сила, а не подлость,
исход битвы решался поединком самых сильных воинов.
- Зеленський вибачився перед кадировим за недолугий жарт.
- Зеленський зазначив, що бажання закінчити війну він розгледів в очах хазяїна кремля - під час зустрічі в Нормандському форматі.
- Зеленський заявив в інтерв'ю La Chaîne Info, що справжній чоловік, якщо вирішив, "б'є морду сам", а не посилає посередників і зазначив, що за можливості, готовий вийти на ринг з путіним.
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Хороша трансформація. Правильна. Тільки от можливість демонструвати світові свою маскулинність президенту забезпечили ЗСУ.
Збройні Сили України.
А не набір його внутрішніх якостей. Про них якраз свідчать три перші приклади.
Svitlana Samarska
А до війни все намагався тому ж діду в очко зазирнути щоб побачити там мир.
Тепер можна сміливим бути.
тоді Пороха одразу на президента,
бо такий Україні нах не потрібен
А де домовленості віслюка Оманського, який зненацька з поверха каломойського перестрибнув на лижах в Оман?
Зе клоун з Азовцями краще зустрінься коли вони з полону повернуться.
Кто-то забыл, что ещё пару месяцев назад и Путин и Зеленский работали в одной команде по утилизации собственного населения? - знаю забыли, у вас у всех рабочая память на пару месяцев…
После того как Зеленский попросил лично американцев, освободить российского Абрамовича от санкций………думаю многим всё стало понятно.
Путин и Зеленский по прежнему в одной команде!
Хочу сказать братьям украинцам - не обольщайтесь, что Зеленский ПАТРИОТ и бла, бла, бла….за Украину и украинцев. Он просто пешка и марионетка куда более серьёзных игроков. Что прикажут, то и делает...
Ну ещё хотел бы напомнить - у зеленского в россии есть свой бизнес!
Война идёт с "невидимым" противником. Потому, что большинство населения и России и Украины ослеплены и зазомбированы телевизором и специальной пропагандой в разных соцсетях. Они не видят реального своего врага. А вместо реального врага убивают друг друга.
Пока природа людская такова, что людина готова подчиняться кому-то,ничего не изменится. Люди УПРАВЛЯЕМЫ.
Неужели зная это трудно понять, что ни одна война в мире не начинается сама по себе?????
Та все одно тобі багато що вдалося, зокрема, кривавий початок війни ...