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Зеленский готов выйти на ринг с Путиным: Настоящий мужчина "бьет морду сам", а не посылает посредников. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью La Chane Info заявил, что готов лично выйти на ринг с президентом России Владимиром Путиным и дать ему по лицу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее видео.

Зеленский заявил, что настоящий мужчина, если решил, "бьет морду сам", а не посылает посредников. Глава Украинского государства также отметил, что по возможности готов выйти на ринг с Путиным.
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Топ комментарии
+51
Клоун и в Африке - клоун. Смешит людей((
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17.12.2022 10:09
+40
время веселых историй от четырежды уклониста
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17.12.2022 10:12
+35
Дебільна заява інфантильного підлітка, розрахована на таких же інфантильних підлітків. Зараз же не ранні Середні Віки, коли король сам вів своє військо в бій. Нинішні королі посилають воювати інших, а самі відсиджуються в бункерах.

Попри те, у Вовчика був чудовий шанс взяти участь у війні, підготувавши до неї країну. А натомість він готувався роздавати смартфони бабцям за два тижні до початку вторгнення і слав на**й іноземні розвідки, які закликали його взятись за розум. Якби не Залужний, нам би всім прийшла кризда.
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17.12.2022 10:20
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Этот настоящий мужчина у кадырова прощение просил а простому украинскому военному он в быдлячей форме доказывал,что он не лох какойто.Зеленский, ты малорос который не дорос до мужчины да и никогда им уже не станешь.
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17.12.2022 13:31 Ответить
+++
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17.12.2022 16:24 Ответить
Оман, шашлыки, один на один, настоящий мужчина, заглянуть в глаза.
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17.12.2022 13:33 Ответить
Не є прихильником Зеленського, скоріше навпаки. Спробую знайти якусь користь від такого інтервью - якщо це сподобаться французьцим виборцям, а від них залежить настрої французьких політиків, а відповідно і допомога Україні, то най буде.
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17.12.2022 13:39 Ответить
спробуй знайти користь від роздовбаного сходу, розмінуванню із асфальтизацією напрямків вторгнення... Слабо?
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17.12.2022 17:34 Ответить
я кажу за кокретне інтервью, маємо те що маємо, відмотати назад та щось змінити в минулому ми не можемо. Я за Зеленського не голосував так що питання не до мене. Але по факту він законно вибраний президент і західна допомога залежить наскільки він знайде спільну мову з західними політиками. І якщо він буде нести усіляку херню, яка може подобатись виборцям західних політиків - то хай несе, аби тільки допомога шла.
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17.12.2022 18:49 Ответить
А можливо навпаки, наскільки він не буде заважати обороні держави, збройним силам, союзникам, менше красти і здавати?
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17.12.2022 19:18 Ответить
І тут Остапа понесло. Якщо кожного дня чуваку-нарцису говорити, що ти найкращий, найрозумніший, найсильніший то він дуже швидко в це повірить. На нашу біду
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17.12.2022 14:49 Ответить
А що вже закінчились теМки для піару що вже і про ринг згадали??
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17.12.2022 15:39 Ответить
Вспомните менякогда будет накручена Украинская версия вермишел в стиле але ,Спасение рядового Раяна' о геройстве ЗЕ и его банды во время войны
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17.12.2022 15:49 Ответить
Членограй проти *****, де мій попкорн, я хочу це бачити
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17.12.2022 15:51 Ответить
О як розходився, у 2019 його не можна було на дебати з паном Порошенко витягти. А тут сидить у бункері з охороною, його захищають відважні патріоти ЗСУ і корчить із себе героя, знаючи, що це не може відбутися. Було б добре провчити нахабу, впевнена, якби зеленський тільки б побачив ху*ла, одразу б в "очі" зазирнув
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17.12.2022 16:17 Ответить
Історичне фото. По пиках, можна зробити всі заключення по Лаброзо.
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17.12.2022 16:25 Ответить
Шоу-мен все перетворює на шоу. Що зробиш...
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18.12.2022 13:35 Ответить
Патріоти ЗСУ його не захищають, надто великий ризик для ворожого крота. У нього там своя Бєніна охрана.
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17.12.2022 19:22 Ответить
занимайся реформами, а ****** займется ЗСУ.
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17.12.2022 17:12 Ответить
Цікаво, де ви знайшли у віртоуза гри на роялі реформаторські здібності?
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17.12.2022 18:13 Ответить
Якщо у когось, з-поміж 73%, були ще сумніви у розумових здібностях гундосу, то після цієї дебільної заяви, я думаю вони остаточно розвіялися, щоправда не факт, бо в самих є вади з розумом.
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17.12.2022 18:03 Ответить
Путин выставит вместо себя Поветкина или Валуева которым сделают
пластическую операцию. Логично с нашей стороны выставить на бой
Кличка в картонной маске Зеленского.

Во времена, когда всё решала честная сила, а не подлость,
исход битвы решался поединком самых сильных воинов.
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17.12.2022 18:38 Ответить
- Кандидат на пост украинского президента Зеленский готов стать на колени перед президентом россии путиным, лишь бы не поставили на колени Украину - заявил сам артист.

- Зеленський вибачився перед кадировим за недолугий жарт.

- Зеленський зазначив, що бажання закінчити війну він розгледів в очах хазяїна кремля - під час зустрічі в Нормандському форматі.

- Зеленський заявив в інтерв'ю La Chaîne Info, що справжній чоловік, якщо вирішив, "б'є морду сам", а не посилає посередників і зазначив, що за можливості, готовий вийти на ринг з путіним.
---
Хороша трансформація. Правильна. Тільки от можливість демонструвати світові свою маскулинність президенту забезпечили ЗСУ.
Збройні Сили України.
А не набір його внутрішніх якостей. Про них якраз свідчать три перші приклади.
Svitlana Samarska
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17.12.2022 19:32 Ответить
Какой же он примитивный, недалекий и лицемерный марамой.
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17.12.2022 20:07 Ответить
гнусавый - это ПОЗОР УКРАИНЫ!
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17.12.2022 20:20 Ответить
и кому нужен этот пиар?мудак ты зеля!
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17.12.2022 20:23 Ответить
Щось розухарився наш чотирижди уклоніст сидячи в бункері що готовий дати ляпаса 70-и річному діду. Герой, блін.
А до війни все намагався тому ж діду в очко зазирнути щоб побачити там мир.
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17.12.2022 20:26 Ответить
Та йому мабуть вже сказали що дєд пєдофільний фсьо...
Тепер можна сміливим бути.
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17.12.2022 22:54 Ответить
а як перед спарингом,дєду дадуть віагри,то що буде в фіналі? "уже нє дєвочка"?)))))
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18.12.2022 01:11 Ответить
Тоді можливий такий варіант,
тоді Пороха одразу на президента,
бо такий Україні нах не потрібен
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18.12.2022 01:50 Ответить
буе... нащо ж так жорстоко я ж недавно тільки поїв))))
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18.12.2022 02:04 Ответить
А заглядати в очко путіну вже всьо?
А де домовленості віслюка Оманського, який зненацька з поверха каломойського перестрибнув на лижах в Оман?
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17.12.2022 20:49 Ответить
Пісюном йому по лисині, пісюном, як по кавішах.
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17.12.2022 21:48 Ответить
Дурачок дурачком і залишається навіть у самих скрутних становищах

Зе клоун з Азовцями краще зустрінься коли вони з полону повернуться.
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17.12.2022 22:52 Ответить
Ого! З якого дива наш Сонцеликий Боневтік такий злосний? І що то за нова "дурь" в нього така?
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17.12.2022 23:11 Ответить
Ну як? Вам смішно? Відчуваєте гордість за свій вибір?
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17.12.2022 23:58 Ответить
Про зеленского…
Кто-то забыл, что ещё пару месяцев назад и Путин и Зеленский работали в одной команде по утилизации собственного населения? - знаю забыли, у вас у всех рабочая память на пару месяцев…
После того как Зеленский попросил лично американцев, освободить российского Абрамовича от санкций………думаю многим всё стало понятно.
Путин и Зеленский по прежнему в одной команде!
Хочу сказать братьям украинцам - не обольщайтесь, что Зеленский ПАТРИОТ и бла, бла, бла….за Украину и украинцев. Он просто пешка и марионетка куда более серьёзных игроков. Что прикажут, то и делает...
Ну ещё хотел бы напомнить - у зеленского в россии есть свой бизнес!
Война идёт с "невидимым" противником. Потому, что большинство населения и России и Украины ослеплены и зазомбированы телевизором и специальной пропагандой в разных соцсетях. Они не видят реального своего врага. А вместо реального врага убивают друг друга.
Пока природа людская такова, что людина готова подчиняться кому-то,ничего не изменится. Люди УПРАВЛЯЕМЫ.
Неужели зная это трудно понять, что ни одна война в мире не начинается сама по себе?????
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18.12.2022 08:47 Ответить
лучше бы промолчал... потому как звездеж приведет к тому, что это чудо повторит путь чаушеску...
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18.12.2022 09:19 Ответить
шмаркатий сикливий гівнюк
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18.12.2022 09:38 Ответить
Краще застрелися, **** зелена. Війна пішла не за планом твоїх московських кураторів.
Та все одно тобі багато що вдалося, зокрема, кривавий початок війни ...
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18.12.2022 11:24 Ответить
"Справжній чоловік "б'є морду сам", а не посилає посередників". А чого ж цей "справжній чоловік" посилає до мера Кличка свого Арахамію для вирішення питань? От і зустрівся б у рингу з Кличком - справжнє було б шоу.
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18.12.2022 13:46 Ответить
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