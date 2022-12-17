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Боевое применение украинскими военными кассетного 155 мм снаряда DPICM по российским оккупантам под Бахмутом.. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Опубликовано первое в истории видео боевого применения украинскими воинами кассетного 155 мм снаряда DPICM производства США по российским оккупантам под Бахмутом. Видео от подразделения аэроразведки "Мадяр" за 16 декабря.

Об этом сообщил в телеграм-канале "Бутусов плюс" главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусово 155 мм снаряда DPICM производства США по российским оккупантам под Бахмутом. Видео от подразделения аэроразведки "Мадяр" за 16 декабря..

По его словам, снаряд DPICM (двухцелевой улучшенный конвенционный боеприпас) действует так: взрыватель устанавливается по времени для воздушного подрыва над целью, и круг в радиусе 150 метров накрывается 88 суббоеприпасами, каждый из которых отстреливает сотни готовых поражающих проводов.

"Кассетные снаряды особенно эффективны против целей на открытой местности, в данном случае украинцы точно скорректировали разрыв точно над траншеей с российскими пехотинцами. Россия активно применяет кассетные снаряды для обстрела украинских городов, чтобы поразить максимально не только военных, но и гражданское население", – объясняет Бутусов.

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Топ комментарии
+73
І знову ґебнюцький "тєлєґрам"...
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17.12.2022 12:14
+60
заїбав цей телеграм, ну не хочу я його встановлювати, Н Е Х О ЧУ!!!
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17.12.2022 12:20
+50
...не один раз просили ... Будь-ласка, зробіть на кінець так, щоб можна було відкривати відео тут, а деінде. . Ну не у всіх є телеграм чи ще якесь...
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17.12.2022 12:20
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Такими тільки кацапських воєних і обстрілювати
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17.12.2022 22:49 Ответить
Ох как мне нравится когда мы накрываем орков каким нибудь супероружим американским, так чтобы они прочувствовали что такое технологическое превосходство.
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18.12.2022 03:40 Ответить
Колись і подумати не міг, що мені подобатиметься таке кіно.
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18.12.2022 10:45 Ответить
не громадянське, а цивільне
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18.12.2022 14:30 Ответить
У мене на айфоні доволі старенькому нема місця навіть для ютуба, не те що телеграма… звісно треба купувати новий уже, але шкода 100€

до речі, а хіба касетні не заборонені конвенціями?
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23.12.2022 15:26 Ответить
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