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"Дядя, как мне вылезти?": патрульный полицейский спасает ребенка из-под завалов многоэтажки в Кривом Роге. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Патрульная полиция Кривого Рога опубликовала видео, на котором полицейский спасает ребенка из-под завалов дома, в который вчера попала российская ракета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, количество жертв ракетного удара по Кривому Рогу возросло до пяти. Один из раненых из-за ракетных обстрелов Кривого Рога скончался в больнице. В медицинском заведении находятся еще трое пострадавших в результате ракетного удара.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под завалами многоэтажки в Кривом Роге нашли тело 1,5-летнего мальчика, - ОВА
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Топ комментарии
+93
Як коли дивлюсь подібні відео не розумію як земля ще носить бункерну крису. Щоб ти здох, *****!
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17.12.2022 15:38
+52
а шо б ті курви кацапські повиздихали.
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17.12.2022 15:38
+47
а якщо влучило у твій будинок, ти дивовижно врятувався але бачив як витягували загиблих сусідів з якими прожив все життя поряд
навіть не має слова , щоб написати , що я відчуваю до кацапів
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17.12.2022 15:47
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Як коли дивлюсь подібні відео не розумію як земля ще носить бункерну крису. Щоб ти здох, *****!
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17.12.2022 15:38 Ответить
а якщо влучило у твій будинок, ти дивовижно врятувався але бачив як витягували загиблих сусідів з якими прожив все життя поряд
навіть не має слова , щоб написати , що я відчуваю до кацапів
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17.12.2022 15:47 Ответить
Я больше скажу, возникает вопрос как земля носит тех кто с етой крысой предлагает поговорить и договориться
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17.12.2022 16:09 Ответить
Як земля носить всіх до єдиного московитів, вони там показують в себе, що вони герої і спасають "русских" він нацистів. Нелюди, потвори, терористи. Навіщо пуляти по будинках, де сплять мирні громадяни, жінки, діти, старі люди? Кому потрібна ваша допомога?
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17.12.2022 16:11 Ответить
нет в жизни лучше аромата- как запах сдохшего кацапа
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17.12.2022 16:22 Ответить
а шо б ті курви кацапські повиздихали.
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17.12.2022 15:38 Ответить
У страшних муках!
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17.12.2022 17:46 Ответить
Кліти кацапські ********! Щоб ви всі повиздихували!
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17.12.2022 15:39 Ответить
Коли бачиш це, а паралельно читаєш, що Шольц прагне тримати зв'язок з ******, крім матів більше нічого не спадає на думку
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17.12.2022 15:41 Ответить
а то что макрон с США продавили допустить русских на олимпиаду?? спорт вне политики, говорят уроды...
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17.12.2022 15:55 Ответить
Так в нас тут ще наші до цього часу кажуть, що спорт внє палітікі. Магучіх забулися із Дніпра, яка такі перли гнала і обнімалася з капітаном кацапських військ?
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17.12.2022 16:15 Ответить
Кацапія повинна розпастись на окремі улуси де будуть воювати між собою до посліднього москаля
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17.12.2022 15:44 Ответить
до останнього мерзенного кацапа...
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17.12.2022 16:12 Ответить
Інших слів немає як, підори кацапсячі!
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17.12.2022 15:45 Ответить
Це - діти війни, які все своє життя будуть ненавидіти та знищувати кляту кацапню, за те, що позбавила їх дитинства, домівок, родин.

Горіть у пеклі кляті кацапи
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17.12.2022 15:45 Ответить
Бідна дитина
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17.12.2022 15:53 Ответить
я бажаю смертi всiм рашистам i iх ублюдочним виплодкам!
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17.12.2022 15:58 Ответить
Русня должна вся подохнуть в страшных муках. И так будет.
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17.12.2022 16:06 Ответить
дуже б хотілося всим тим хто підтримує війну чи мовчить, хто запускає ракети або наводить, всим тим хто радіє влучанню і вважає це "примусом до миру" відчути на своїй шкурі, своїх домівках і своїх дітях все те що стається з нашими безвинними дітьми, нами і нашими будинками...
коротше - бумарангом... їм бажаю !!!
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17.12.2022 16:12 Ответить
А в Маріуполі, дуже багато дітей поховані, під завалами.
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17.12.2022 16:20 Ответить
хай вам, брудним кацапам, боже такого лиха на ваших дітей нашле,
шоб аж земля здригнулась
або діявол..
нам вже пофіг
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17.12.2022 16:31 Ответить
і взагалі, кацапня, ото шо рятівник промовляє до дитини вашим руськім єзиком, нічо?
гнила вавка в голові не свербить?
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17.12.2022 16:35 Ответить
Если бы Белгород и Ростов сегодня входили в состав Украины, дети, живущие в этих городах, точно так же сегодня гибли от обстрелов орков. Для них не имеет значения жизнь отдельно взятого ребенка, высшая цель - величие нации, империя и фюрер.
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17.12.2022 16:58 Ответить
яка там велич..
тільки розмір..як ото член в півтора метра..
можна налякати, можно шокувати, можна навіть вдарити їм при бажанні
але нічого путнього з нього не получиш.
він не продуктивний, тупикова гілка
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17.12.2022 18:26 Ответить
И ребенок тоже, что важнее. Им не муляет это ни разу.
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17.12.2022 17:47 Ответить
Русский импреский фашизм должен быть осужден в международном трибунале так же, как в свое время немецкий, чтобы подобное никогда не могло повториться. Русские должны лет 100 носить печать нацистов, всю российскую нацию нужно заставить искупить вину перед Украиной.
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17.12.2022 16:55 Ответить
Ніколи в житті стільки не кляла. Здохніть гниди кацапські усі до 10 коліна.
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17.12.2022 17:12 Ответить
почему до 10го? я обычно говорю "до последнего"
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17.12.2022 21:07 Ответить
ну что гандонище вилкул звал русский мир, теперь довольный???
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17.12.2022 17:15 Ответить
Смерть свинособакам.
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17.12.2022 17:20 Ответить
БОЖЕ МИЛОСТЕВИЙ !!! Захисти дiтей своiх . Молимо Тебе щоденно , принеси МИР на нашу землю !!!! В IМЯ ОТЦЯ IСВЯТОГО ДУХА АМIНЬ !!!!
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17.12.2022 17:28 Ответить
Це просто жах бачити що московити роблять. Але, Я хочу звернунити уваґу на дуже важливу річ. Це відео московскі орковс'кі пропаґандисти ОБОВЯЗКОВО використают' і скажуть, шо це росіянскі АСВАБАДІЛТЕЛІ СПАСАЮТ РАССІЙСКІХ бедних детей Которых украинские нацисты домбят Бомбас 8 лет. НАРОД, буд' ласка розмовляйте УКРАІНСьКОЮ МОВОЮ. Я живу в КАнаді і стараюс' боротис' з російс'кою пропаґандою також. Як, це можливо доказати канадцю , хто дивит'ся новини типу russia Today, а таких каналів баґато в різних краінах, шо це украінс;ка дитина і украінский рятівник???? Як це доказати??? Подумайте, чому наша УКРАІНСьКА Мова така важлива .
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17.12.2022 17:55 Ответить
как хорошо быть патриотом в глубоком тылу. собирайте голоса что бы у вас запретили russia today. а полицейский говорит с ребенком на том языке который тот лучше понимает
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17.12.2022 18:17 Ответить
В Канаді , russia today заборонена. Я ґоворю про інші медіа , ТИПУ russia today, і яких на жал' дуже баґато в різних краінах. Пишу про це, тому шо бачу як люди не розбираючис' в ситуаціі дивлят'ся такі відео і цей випадок, дуже леґко буде використано рашистс'кою пропаґандою. Мій заклик до украінців, подумати чому так важливо розмовляти украінс'кою, тому шо це один з дуже важливих кроків до перемоґи.
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17.12.2022 18:29 Ответить
Вы еще начните тех украинских воинов упрекать, которые общаются между собой на русском в бою, когда все решают секунды, все зависит от ситуации, в которой находятся люди.
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18.12.2022 09:00 Ответить
Неможливо дивитись без сліз.Скільки ще тому путіну -мерзотнику буде" все сходити з рук"
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17.12.2022 18:08 Ответить
Бідні діти. Скільки горя приніс син сатани путін..... й його васали-нелюди!
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17.12.2022 18:45 Ответить
бажаю всiм кацапським дiтям те ж саме
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17.12.2022 19:06 Ответить
Хто вважає що є не такі рузьке, чі може ще є адекватні рузьке ?

Чі взагалі усі расіяне це лайно ?
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17.12.2022 20:48 Ответить
кцпскі нелюди
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17.12.2022 21:48 Ответить
будьте прокляті кляті кацапи.
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17.12.2022 22:04 Ответить
я звісно сиджу у безпеці мені б взагалі нічого не казати що людям там робити. я розумію що держава украіна не дуже допомагає людям які хочуть виіхати з під обстрілів та в людей може немає грошей та нікуди іхати. алеж як з дітками знаходяться в місцях де постійні обстріли???? якщо є діти то це все змінює. Не давайти вурдалакам рашистьским вбивати діток. Батьки повинні діток вивозити більш меньш безпечні місця. Краще так не вдома та стресс для батьків алеж з живою дитиною . Бо навіщо воюють захисники?? вони воюють за діток ,бо це майбутнє. А коли таке роблять з дітьми то це все це кінець це означає що орки вурдалаки досягли свого. Дітей треба вивозити з під обстрілів. За кордоном багато мешкає біженців без дітейю В першу чергу треба рятувати дітей . Так чому мами не візьмуть діток та ке поідуть за кордон. Там допоможуть якщо в Україні немає можливості людям з дітьми кудись переїхіти. Бережить дітей будь як алеж вони повинні бути живі та у безпеці.
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17.12.2022 22:31 Ответить
@ina N

>Дітей треба вивозити з під обстрілів... Так чому мами не візьмуть діток та не поідуть за кордон

У мене є близька родичка, яка з 2-ма малими дітьми була виїхала після початку війни до Італії.
Попала у маленьке село, але усі жителі збіглися і нанесли і їжі і одягу, всього. Прийшов мер і пообіцяв окрему квартиру. Не збрехав, на протязі місяця поселили. Від уряду призначили грошову допомогу на дітей. Здавалося б, що ще тобі треба?

Ні, через два місяці приперлася назад. Чому? Бо для того, щоб дітей прийняли відповідно до садку і школи, вимагали пройти вакцинацію від ковіду. А вона, бачте, принципово проти.

Тепер сидить під обстрілами і лише пригинається, коли ревуть сирени, бо бомбосховища поблизу немає.

А ви кажете, мами - спасайте дітей.
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18.12.2022 03:58 Ответить
Боже, как же желаю невыносимых, бесконечных страданий моцкалям до самой их смерти!!!! за все то, что они делают с невинными людьми.
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17.12.2022 23:19 Ответить
то є ще харошиє руzzкіє?
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18.12.2022 10:28 Ответить
 
 