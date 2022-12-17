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"Дядя, как мне вылезти?": патрульный полицейский спасает ребенка из-под завалов многоэтажки в Кривом Роге. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Патрульная полиция Кривого Рога опубликовала видео, на котором полицейский спасает ребенка из-под завалов дома, в который вчера попала российская ракета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Напомним, количество жертв ракетного удара по Кривому Рогу возросло до пяти. Один из раненых из-за ракетных обстрелов Кривого Рога скончался в больнице. В медицинском заведении находятся еще трое пострадавших в результате ракетного удара.
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+93 Anatoliy Smal
показать весь комментарий17.12.2022 15:38
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показать весь комментарий17.12.2022 15:38
+47 ruda
показать весь комментарий17.12.2022 15:47
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Пожалуйста, подождите...
навіть не має слова , щоб написати , що я відчуваю до кацапів
Горіть у пеклі кляті кацапи
коротше - бумарангом... їм бажаю !!!
шоб аж земля здригнулась
або діявол..
нам вже пофіг
гнила вавка в голові не свербить?
тільки розмір..як ото член в півтора метра..
можна налякати, можно шокувати, можна навіть вдарити їм при бажанні
але нічого путнього з нього не получиш.
він не продуктивний, тупикова гілка
Чі взагалі усі расіяне це лайно ?
>Дітей треба вивозити з під обстрілів... Так чому мами не візьмуть діток та не поідуть за кордон
У мене є близька родичка, яка з 2-ма малими дітьми була виїхала після початку війни до Італії.
Попала у маленьке село, але усі жителі збіглися і нанесли і їжі і одягу, всього. Прийшов мер і пообіцяв окрему квартиру. Не збрехав, на протязі місяця поселили. Від уряду призначили грошову допомогу на дітей. Здавалося б, що ще тобі треба?
Ні, через два місяці приперлася назад. Чому? Бо для того, щоб дітей прийняли відповідно до садку і школи, вимагали пройти вакцинацію від ковіду. А вона, бачте, принципово проти.
Тепер сидить під обстрілами і лише пригинається, коли ревуть сирени, бо бомбосховища поблизу немає.
А ви кажете, мами - спасайте дітей.