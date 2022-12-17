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война (46795) Мариуполь (5562) СБУ (18682) Азовсталь (355)

Офицер СБУ Бурый рассказал об обороне Мариуполя и пребывании в российском плену: На "Азовстали" нас было трое: я, Гусар и Домаха. Остался я один. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Первое интервью человека, выжившего на "Азовстале" и 123 дня пребывавшего в плену в одиночной камере российской тюрьмы "Лефортово".

Все это об офицере Службы безопасности Украины с позывным Бурый, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Несмотря на пребывание в плену, ранение, пытки, самым тяжелым своим испытанием он называет потерю двух друзей, с которыми защищал "Азовсталь" - они тоже были военными СБУ, с позывными Домаха и Гусар.

Смотрите также: Очередной обмен пленными: Украина вернула 60 воинов, в том числе защитников Мариуполя и "Азовстали". ВИДЕО+ФОТО

А еще Бурый рассказал Наталье Островской невероятную историю с шевронами, которые удалось вывезти из "Азовстали".
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Топ комментарии
+11
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17.12.2022 18:11
+10
Еспресо

@EspresoTV

·

11 ч

Коли буде вибачення за "жарт" про "сеньйор-голодомор"?

https://espreso.tv/koli-bude-vibachennya-za-zhart-pro-senyor-golodomor

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17.12.2022 19:18
+9
Мало хто може собі таке уявити,але часи змінюються і, на жаль,люди перестають думати - ті хто вижив під час Голодомору теж не думали,що хтось буде про це жартувати
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17.12.2022 19:16
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У всьому Маріуполі було лише три СБУшника.
А де інші ?
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17.12.2022 18:03 Ответить
Було інтерв'ю з азовцем, де він казав що в березні вони (і поліція здається) отримали наказ вийти з міста. Але частина вирішилазалишилась.
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17.12.2022 18:06 Ответить
Про те і мова.
Офіційно влада здала місто.
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17.12.2022 18:09 Ответить
Там було багато з СБУ, перед полоном були дані. Були з тероборони, прикордонники, СБУ, і Азов з морпіхами.
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17.12.2022 18:28 Ответить
І здало "Азовців" в полон ОПівське "непорозуміння"
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17.12.2022 18:06 Ответить
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17.12.2022 18:11 Ответить
от честно - не можу такого уявити.
і взагалі є речі жарти про які вказують на недорозвинутого "жартувача"-ідіота або відвертого ворога.
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17.12.2022 18:16 Ответить
Мало хто може собі таке уявити,але часи змінюються і, на жаль,люди перестають думати - ті хто вижив під час Голодомору теж не думали,що хтось буде про це жартувати
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17.12.2022 19:16 Ответить
так, часи змінюються і це зрозуміло.
не зрозуміло звідки стільки неповаги і зневаги до історії своєї країни.
схиляюся до думки що це все ж таки персональне - один пам'ятає і розуміє, інший ганьбить, паплюжить і "жартує".
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17.12.2022 19:34 Ответить
Еспресо

@EspresoTV

·

11 ч

Коли буде вибачення за "жарт" про "сеньйор-голодомор"?

https://espreso.tv/koli-bude-vibachennya-za-zhart-pro-senyor-golodomor

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17.12.2022 19:18 Ответить
Уявляю зелене падло.
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17.12.2022 18:18 Ответить
Повірив би у все це тільки в одному випадку, якби це передавали якісь інші ресурси... а не гамно + гамно.
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17.12.2022 18:20 Ответить
Зелене лайно може вибачатися тільки перед Кадировим. На українців його насрати. Вибачте за мій французький.
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17.12.2022 20:10 Ответить
..опісля полону ніякого сенсу щось (п.і.б., звання\посади, форму ліца й т.д. й т.п.) приховувати - все опрацьовано й конкретизовано...
це нотатки походу в"ю..

але головне - за мужністьнезламність - слава герою)))
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17.12.2022 22:44 Ответить
МАБУТЬ ВОВА Зе І НЕ ЗДОГАДУЄТЬСЯ ЯК АЗОВЦІ ПІСЛЯ ПОЛОНУ ХОЧУТЬ ПОГОВОРИТИ З НИМ "ПО ДУШАМ".
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18.12.2022 23:43 Ответить
 
 