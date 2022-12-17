10 415 15
Офицер СБУ Бурый рассказал об обороне Мариуполя и пребывании в российском плену: На "Азовстали" нас было трое: я, Гусар и Домаха. Остался я один. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Первое интервью человека, выжившего на "Азовстале" и 123 дня пребывавшего в плену в одиночной камере российской тюрьмы "Лефортово".
Все это об офицере Службы безопасности Украины с позывным Бурый, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Несмотря на пребывание в плену, ранение, пытки, самым тяжелым своим испытанием он называет потерю двух друзей, с которыми защищал "Азовсталь" - они тоже были военными СБУ, с позывными Домаха и Гусар.
А еще Бурый рассказал Наталье Островской невероятную историю с шевронами, которые удалось вывезти из "Азовстали".
Топ комментарии
+11 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий17.12.2022 18:11
+10 Перехватчик
показать весь комментарий17.12.2022 19:18
+9 Перехватчик
показать весь комментарий17.12.2022 19:16
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
А де інші ?
Офіційно влада здала місто.
і взагалі є речі жарти про які вказують на недорозвинутого "жартувача"-ідіота або відвертого ворога.
не зрозуміло звідки стільки неповаги і зневаги до історії своєї країни.
схиляюся до думки що це все ж таки персональне - один пам'ятає і розуміє, інший ганьбить, паплюжить і "жартує".
@EspresoTV
·
11 ч
Коли буде вибачення за "жарт" про "сеньйор-голодомор"?
https://espreso.tv/koli-bude-vibachennya-za-zhart-pro-senyor-golodomor
це нотатки походу в"ю..
але головне - за мужністьнезламність - слава герою)))