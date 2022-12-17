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Центр Мариуполя набит военными РФ, из Мангуша притянули "Бук", в городе патрулирует ОМОН из Санкт-Петербурга, - Андрющенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Во временно захваченном Мариуполе существенно увеличилось количество российских военных.

Об этом сообщил в телеграм-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Центр города буквально набит российскими военными в полной экипировке - от Драматического театра до перекрестка пр. Мира/пр. Металлургов. Причина пока неизвестна, однако в последний раз такое количество оккупантов здесь наблюдалось только во время боевых действий", - отметил Андрющенко.

Читайте также: В оккупированном Мариуполе ищут рабочих рыть окопы в Бердянске, - Андрющенко

Центр Мариуполя набит военными РФ, из Мангуша притянули Бук, в городе патрулирует ОМОН из Санкт-Петербурга, - Андрющенко 01

По его информации, захватчики также активно везут пирамидальные противотанковые конструкции, так называемые "зубы дракона", машины идут "почти сплошным караваном". При этом грузовики имеют на номерах отметку "126", что указывает на Ставропольский край - это не менее 650 километров.

"Это указывает на большое количество изготовления в целом, потому что логистически тянуть оттуда - где-то на уровне ада", - отметил Андрющенко.

"Мариуполь. Ужесточение режима. Прибывший ОМОН из Санкт-Петербурга смиксировали с военной комендатурой и усилили патрулирование Мариуполя малыми группами. Основная цель - выявление "партизан". Партизаны пока не обнаружены, а вот партизанами патрулей - множество", - добавил Андрющенко.
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Топ комментарии
+17
Всі розуміють що буде відбуватися, готуються триматися за кодидор до останнього.
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17.12.2022 19:07
+16
Все буде Україна!
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17.12.2022 19:20
+14
Згадайте як минулого січні в Маріуполі впала головна ялинка.
Здається по Україні був ялинкопад. Виявляється, не до добра.
А ще хрест з Софії Київської впав
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17.12.2022 19:09
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Всі розуміють що буде відбуватися, готуються триматися за кодидор до останнього.
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17.12.2022 19:07 Ответить
Згадайте як минулого січні в Маріуполі впала головна ялинка.
Здається по Україні був ялинкопад. Виявляється, не до добра.
А ще хрест з Софії Київської впав
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17.12.2022 19:09 Ответить
Про ялинки щось таке...мабуть, слабо пам"ятаю...А от вдома ікона впала - то факт, мати на мене дивиться, а я на неї - якось за батька обоє подумали...а воно он як все повернулось. Часто те згадуємо
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17.12.2022 19:26 Ответить
Так. Шото в світі е . В нас о 6 ранку впала икона, а через полчаса подзвонили друзья, що попали в смертельну аварію . Николи не забуду цей момент
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17.12.2022 19:34 Ответить
А ще клик з кремлівської стіни впав в 2021 році. І що?
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17.12.2022 19:27 Ответить
Не до добра вже сталося. Війна.
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17.12.2022 19:28 Ответить
Почнемо з ковіду - війна і чума ходять рядом
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17.12.2022 19:32 Ответить
признаки того шо ялинка впаде були ще в 2019
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17.12.2022 19:57 Ответить
А почалося все з того що вінок похоронний впав на Януковича

Потім курсант впав коли Порошенко приймав присягу.

Ще одне бентежить, як впало під час присягі Зеленського посвідчення Президента з подносу, який тримав курсант...
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17.12.2022 20:01 Ответить
А ще в Кривому Розі під час інаугурації Зелі, впала рука з булавою в пам'ятника Богдану Хмельницькому...
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17.12.2022 20:22 Ответить
крест кстати восстановили и недавно вооодрузили на место.
Так что быть добру.
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17.12.2022 21:55 Ответить
Що ви дурью маєтесь і шукаєте в чорній кімнаті чорного кота коли його там немає. Нас про війну попереджували задовго до початку війни так що б скільки ялинок би не впало, якщо не готуватись до війни то вона станеться незалежно чи ви розсипали сіль чи ні
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18.12.2022 01:32 Ответить
хай десь відійдуть від міста і стануть у кучку, можна брати з собою коллаборантів
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17.12.2022 19:13 Ответить
Я думаю, може привітати їх з Днем Миколая. Раз їх там много, то промахнутися буде важко. Сподіваюсь в Україні зараз є чим пригостити на свята
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17.12.2022 19:16 Ответить
Всім вже давно відомо, що в українській мові, культурі і історії цей ворог є москалі, країна їхня - Московія; корені "рус" та "рос" є наші власні; назва міста на Неві - Петербург. Але ні, журналісти і політики вперто нав'язливо просувають нам саме московські назви: Росія, росіяни, Санкт-Петербург. Навіщо ви це робите? Ви таки вважаєте, що українці мають бути кріапками у москалів?
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17.12.2022 19:20 Ответить
Все буде Україна!
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17.12.2022 19:20 Ответить
ОМОН с Санкт Петербургу надо раздолбать ракетами - пусть гробы пойдут в Питер , а не только к нацменшинам в Бурятию
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17.12.2022 19:30 Ответить
Надо ! Щоб і там почали розуміти, що це війна проти « одного народа» і їм смерті приносить
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17.12.2022 20:36 Ответить
Де ж вони там розміщуються? Маріуполь же ж був ними самими повністю зруйнований.
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17.12.2022 19:37 Ответить
ОМОН с Санкт Петербургу против ВСУ оно так себе, омон спб против студентов и бабушек хорош...
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17.12.2022 19:47 Ответить
Сполучені Штати намагалися перешкодити Україні вбити начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова під час його візиту у зону бойових дій в Україні.Про це йдеться у розслідуванні The New York Times про війну Путіна в Україні, повідомляє "Європейська правда".Американські чиновники дізналися, що генерал Валерій Герасимов планував поїздку на передову, але приховали цю інформацію від українців, побоюючись, що замах на його життя може призвести до війни між США та Росією, пише видання.Утім, українська сторона все одно дізналася про поїздку. Після внутрішніх дебатів Вашингтон пішов на надзвичайний крок, попросивши Україну припинити атаку. "Ми сказали їм не робити цього", - сказав високопоставлений американський чиновник. "Ми сказали: "Гей, це занадто". Повідомлення надійшло занадто пізно. Українські військові повідомили американцям, що вони вже розпочали атаку на позиції генерала. Десятки росіян загинули під час удару, повідомили чиновники", - йдеться у публікації, Однак, генерал Герасимов до числа загиблих не увійшов.
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17.12.2022 20:08 Ответить
А стільки цапів здохло?
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17.12.2022 20:38 Ответить
путін заявиться?буде сафарі?
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17.12.2022 20:51 Ответить
где байрактары хаймор
с..где ***** ..аа терпилы
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17.12.2022 21:19 Ответить
от куда там столькол машин...там же до 80000 убитых в доах было твари...пруть кацапs
в крым??
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17.12.2022 21:20 Ответить
Just a great new target.
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17.12.2022 21:29 Ответить
No weapon more then 80 km now, himars etc.
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17.12.2022 21:53 Ответить
..этиг мать,а накрыть эту банду рюзке,кто мешает????
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18.12.2022 13:33 Ответить
 
 