Центр Мариуполя набит военными РФ, из Мангуша притянули "Бук", в городе патрулирует ОМОН из Санкт-Петербурга, - Андрющенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во временно захваченном Мариуполе существенно увеличилось количество российских военных.

Об этом сообщил в телеграм-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Центр города буквально набит российскими военными в полной экипировке - от Драматического театра до перекрестка пр. Мира/пр. Металлургов. Причина пока неизвестна, однако в последний раз такое количество оккупантов здесь наблюдалось только во время боевых действий", - отметил Андрющенко.

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По его информации, захватчики также активно везут пирамидальные противотанковые конструкции, так называемые "зубы дракона", машины идут "почти сплошным караваном". При этом грузовики имеют на номерах отметку "126", что указывает на Ставропольский край - это не менее 650 километров.

"Это указывает на большое количество изготовления в целом, потому что логистически тянуть оттуда - где-то на уровне ада", - отметил Андрющенко.

"Мариуполь. Ужесточение режима. Прибывший ОМОН из Санкт-Петербурга смиксировали с военной комендатурой и усилили патрулирование Мариуполя малыми группами. Основная цель - выявление "партизан". Партизаны пока не обнаружены, а вот партизанами патрулей - множество", - добавил Андрющенко.