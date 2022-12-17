Россия не жалеет ресурсов на войну против нашего народа, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам вечером 17 декабря.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Зеленского.

Зеленский отметил: "Россия не жалеет ресурсов на войну против нашего народа. И я благодарен каждому лидеру и каждому народу – нашим партнерам, которые понимают, что столь масштабные "инвестиции" России в террор нужно перекрывать еще большей помощью людям, против которых террор направлен.

В частности, я постоянно буду напоминать: уважаемые партнеры, найдите возможность дать Украине надежную защиту неба, надежный щит ПВО! Вы можете. Вы можете дать защиту нашим людям – стопроцентную защиту от российских ракет.

Когда мы ее получим, тогда основная форма российского террора, а именно ракетный террор, станет просто невозможна. И только это будет означать безопасность для миллионов людей и стратегическую перестройку всей военной ситуации. Чем меньше будет возможностей у России для террора, тем больше будет у нас возможностей вернуть и гарантировать мир".

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