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Зеленский (16549) обращение (497) ПВО (1481)

Россия не жалеет ресурсов на войну против нашего народа, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам вечером 17 декабря.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Зеленского.

Зеленский отметил: "Россия не жалеет ресурсов на войну против нашего народа. И я благодарен каждому лидеру и каждому народу – нашим партнерам, которые понимают, что столь масштабные "инвестиции" России в террор нужно перекрывать еще большей помощью людям, против которых террор направлен.

В частности, я постоянно буду напоминать: уважаемые партнеры, найдите возможность дать Украине надежную защиту неба, надежный щит ПВО! Вы можете. Вы можете дать защиту нашим людям – стопроцентную защиту от российских ракет.

Когда мы ее получим, тогда основная форма российского террора, а именно ракетный террор, станет просто невозможна. И только это будет означать безопасность для миллионов людей и стратегическую перестройку всей военной ситуации. Чем меньше будет возможностей у России для террора, тем больше будет у нас возможностей вернуть и гарантировать мир".

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Топ комментарии
+13
Дякую за інформацію,клован. Просто очі на правду відкрив.
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17.12.2022 21:10
+11
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17.12.2022 21:40
+10
А ти зажилив бабло на озброєння. Велике крадівництво було у тебе понад усьо. Казьол.
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17.12.2022 21:23
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Правила форума Совет форумчан
Дякую за інформацію,клован. Просто очі на правду відкрив.
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17.12.2022 21:10 Ответить
Нами керував з 2019 той хто шкодував на оборону людей, тому богато загинуло
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17.12.2022 21:31 Ответить
Мда, Ця Війна на довго, бо походу у 30% українців синдром кацапа в голові
- хабарництво і злодійсво (в принципі це одне і теж);
- родиненне чи кумовське захоплення будь якої посади, влади;
- обман, брехливість, заздрість;
- підлабузництво та пристосування за ради виживання.

У цьому світі нічого не відбувається, якщо на те нема волі Творця
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18.12.2022 03:06 Ответить
Рашка нікого не шкодує -- тільки Хаимарс може іх приземлити .
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17.12.2022 21:10 Ответить
правильно будет *****...
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17.12.2022 21:10 Ответить
Кацапам, я маю на увазі їхню верхівку, тільки й лишилося-перти до кінця. Бо програш для них - смерть. Так що своїм одкровенням ти нас не здивував.
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17.12.2022 21:11 Ответить
Невже немає жодного запобіжника віддегенератів,невігласи не можуть керувати державою під час війни,це якийсь ппц!!
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17.12.2022 21:13 Ответить
А що, рашка дороги не будує?
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17.12.2022 21:13 Ответить
Будує.Але їх ніхто не бомбить.
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17.12.2022 22:31 Ответить
Временно.
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18.12.2022 10:24 Ответить
А ми паралельно робимо Грім-2, Вільхи, Нептуни, Богдани і все далекобійне у промислових масштабах ? Якщо робимо - то молодці ! А якщо не робимо - то смердюки погані.
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17.12.2022 21:13 Ответить
На дорогах відкат 30%, на богданах і вільхах відкату немає. Ось і вся разніца
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17.12.2022 21:50 Ответить
А ти шкодував на українську армію, а на дороги не шкодував. Черговий висер на голови наніч.
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17.12.2022 21:21 Ответить
А ти зажилив бабло на озброєння. Велике крадівництво було у тебе понад усьо. Казьол.
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17.12.2022 21:23 Ответить
а ты зедебил вкидывал в разбитую инфраструктуру восемь миллиардов последние пол года до войны, а не в Армию. Отличная работа на эрефию
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17.12.2022 21:24 Ответить
Надо было купить хацмарс? Так никто б не продал. Заранее мобилизацию делать? А смысл. Авиацию и ПВО своё сделать? Это не делается за полгода, там поколениями разработки идут, поэтому в мире всего несколько стран производящих ПВО.
Повысить до 100 т зарплату военным до войны? Смысл. Закупить стугни? А смысл, если джавелины лучше и были поставлены бесплатно.
Я не могу понять, куда конкретно Вы предлагаете, надо было 8 млрд потратить, и что конкретно сделать?
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17.12.2022 22:02 Ответить
Непогано, проте дуже онучами смердить....
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17.12.2022 22:07 Ответить
Так треба було нових онучів на 8 млрд купити, чистих? ) Чи що конкретно треба було зробити на ці гроші?
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17.12.2022 22:10 Ответить
- Надо было купить хацмарс? Так никто б не продал.
Вільха та ін.

Заранее мобилизацию делать? А смысл.
Тут завісім не зрозумів. Відповідь ТАК

Авиацию и ПВО своё сделать? Это не делается за полгода, там поколениями разработки идут, поэтому в мире всего несколько стран производящих ПВО.
Авиація ні, ППО так, крім того до сих під наявні комплекси проходять модернізацію і комплектацію ********* розрахунковими комплексами.

Повысить до 100 т зарплату военным до войны? Смысл.
Ні, але підвищити до адекватного рівня, останні роки вона не підвищувалась, люди звільнялись, частини через це були не доукомплектовані.

Закупить стугни? А смысл, если джавелины лучше и были поставлены бесплатно.
Закупити Стугни, вони відрізняються від джавеліна які ніхто не давав толком, довели свою ефективність.

Я не могу понять, куда конкретно Вы предлагаете, надо было 8 млрд потратить, и что конкретно сделать?
Навчання, форма, інше забезпечення.
Виробництво Нептунів, Грім, закупівля/виробництво снарядів, розробка ударних БПЛА, спорудження інженерних захисних систем, доведення до пуття планів по захисту критичної інфрастуктури (а такі розроблялись), модернізація бронетехніки, Буцефали себе чудово проявили і так далі.
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17.12.2022 22:30 Ответить
"Вільха та ін"

То чому зараз на 10 міс війни та за наявністі набагато більшого ресурсу фінансового від партнерів, а вони прагмати і якби знали що ми маємо можливість виробляти вільху аналог хаймерс то підтримали б це, їм так проще, не довелось би виправдовуватися перед РФ та везти свої системи, так чому ми так і не чуємо про успіхі нашої Вільхи? Хаймерси так, чуємо, байрактари на початку теж, а от вільха та ін. - ні. Можливо тому що вільха знаходиться реально там само де "життя по новому", тобто на бумаге? Скільки там років її розробляли при Порошенко, так і не зробили за 5 років, то треба було за 5 місяців до війни зробити?

"ППО так" скажіть хоча б назву, назву проекту, українського ппо, не радянського чи іноземного, а українського? Щоб було зрозуміло, що саме треба було розробляти та продовжувати. А модернізації радянського ппо по перше справа не проста, оскільки кб всі основні в РФ, щоб модернізувати щось треба розуміти, по друге, заплатити за слово "модернізація" це звісно дуже добре і робилося не раз, та наведіть приклад реально що було зроблено і спрацювало саме завдяки такій модернізаціі ППО без допомоги заходу?
Нагадаю, допомога пішла тільки після 24.02.

" але підвищити до адекватного рівня," до якого?
Люди які звільнялися, мабуть, приймали це рішення не за пару тищ грн? А підвищити на 10 т, то де взяти гроші? Ці б 8 млрд закінчилося швидко, і ніяк на підвищення боездатності не вплинуло, тому що як показала війна, люди не за гроші взагалі робили геройські вчинки.


"
вони відрізняються від джавеліна"

в кращу сторону? )
І навіщо витрачати гроші на те що дали безкоштовно в необхідній кількості ще до початку війни ?

"спорудження інженерних захисних систе"

Та інше робилося, наприклад на сході завдяки цьому і досі тримаємо ліні


Можливо, десь не зробили, та де конкретно, Ви і зараз не скажете, тому що ніхто не знав, звідки буде удар, з півдня півночі сходу... Де будувати? 2500 км не побудуешь по кордону.

Буцефали та інше знову ж дорого все імпорт та не вирішувало нічого, як і сьогодні не вирішує, це не 200 т-72 модернізованих з Польщі або панцир 2000 з Німеччини.

Снаряди радянські виробляти враховуючі що союзники всі основні використовують НАТО стандарти теж не було сенсу, тим більш такі заводи були б розбомблені в перші години ракетним ударом.
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17.12.2022 22:59 Ответить
В першому посту прочитав відверту херню, не полінувався відповісти.
Але ваша відповідь поставила все на свої місця - типовий недалекий маніпулятор.
За пів року можна було стільки зробити - що навіть важко уявити скільки життів можна було б уберегти. Навіть своїми силами.
І для справки - війна не в 2022 почалась.
І питання - чим потопили «Москву»?
У нас більшість радянської арти, і те що було не розбомбили. І тільки зараз випуск налагодили і «гордяться цим» і не тільки наша країна налагоджує випуск 152мм та ін.
Всі ***** знали звідки буде удар.
Відкривайте Гугл і по пунктах вивчайте про ппо, про те як модернізують совкове наявне і так далі, і інші речі порушені вами ж. Я лікбезом займатись не збираюсь у вашому випадку
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17.12.2022 23:18 Ответить
Можна було, за півроку, да я б ...а вони...

На словах тут так, можна за півроку, зробити так що б перемогти РФ, а на справі, от, коментарі на цензорі в не більше)

Чим потопили Москву, і хто дав на це добро, питання. Дійсно)
Нептуном))) нашим)) поки так будемо казати) хоча, офіційно, ми навіть так не кажемо, офіційно, там бавовна)

" Всі ***** знали звідки буде удар."
Так, з півдня, півночі, та сходу))

" наша країна налагоджує випуск 152мм " якраз вчасно, коли запаси підходять і пво вже більш менш є, а якби був відразу такий завод, був би розбомблений ще напочатку
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18.12.2022 00:00 Ответить
Товаришів з банковаї попереджали не диванні експерти в вересні 2021р. Рийте окопи було сказано не фігурально.

Про Нептуна ви відстали від життя.

Рвзбомблений завод за роки повинен був напрацювати якийсь запас. Чи не так?

Так, з півдня, півночі і сходу, що смішного? Багато варіантів знаєте по всіх напрямках?
По півдню взагалі три - Чонгар, Каланчак, десант - всі три нереально складні, але вийшла прогулянка у кацапів. Чому?
Теж і на півночі. І на сході великих «секретів» не було.
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18.12.2022 00:13 Ответить
Чому? Добре питання. Чому захопили Херсон. Чому відійшли. Чому пройшли через Суми. Чому відійшли. І так далі.
Такі самі питання доречі ставлять люди і з тої сторони, як ми тут, чому пустили в Херсон? А вони питають - чому відійшли з Херсону. Чому заблокували Маріуполь? А вони питають - чому міняємо азовців якщо ми самі їх називаємо нацисти?
Тут взагалі повна каша.
І всі ці чому будуть мати відповідь, але через багато років, та у досвідчених істориків. А ми зараз нічого не розуміємо, окрім таких простих речей, як, що на нашу землю приїхали озброєні люди з сусідньої держави, і ми змушені захищатись.
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18.12.2022 00:25 Ответить
Мы в прошлом ракеты в космос запускали,а ты говоришь-нет технологий.Джавелины могут дать,а могут и не дать.А Стугны всегда под боком и свои.Надеятся на подачки-это путь к поражению.
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17.12.2022 22:35 Ответить
Ракети запускали вместе с теми против кого теперь воюем) сами так ничего и не сделали, могли Мрию самолёт сделать, но теперь похоже и этого не получится.

"адеятся на подачки-это путь к поражению."
Не в нашем случае, тут силы не соразмерны, и если не получать " подачки " то как бы тогда вообще воевать?
Всё таки на другой стороне вторая армия мира, официальный рейтинг так утверждает.
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17.12.2022 23:06 Ответить
Ракета Зеніт (2), спільні проекти накшталт Вега.
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17.12.2022 23:28 Ответить
нехрен было ему в Омане договорняки шлёпать с ху"ловскими
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17.12.2022 23:19 Ответить
То ж було не в Сочі чи Минску 1 чи Минску -2))
Там з РФ домовлялися як всі знають.

А в Омані, згоден, було щось мутне, та РФ там якщо і була, то якимось краєм, не основним договором.

Що там було ніхто незнає, з часом дізнаємось, історики майбутніх поколінь оцінять, якщо не ми, на користь то було України чи на шкоду.
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17.12.2022 23:36 Ответить
в омане с патрушевым договорились о сухопутном коридоре в крым+вода, восточные и южные области отойдут рф, а северные и западные зеленгскому и ко с вечным президенством как у белороссиян. но ху+ло решило сразу всю Украину взять, а этого дурныка слить, ВСУ и народ вмешались. потому дурнык первые месяцы не слазил с темы переговоров. и ещё сотни фактов, свидетельствующих именно о таком сценарии. это вкаратце
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18.12.2022 09:54 Ответить
капитан очевидность с айфона. кончай видосы писать, бросай нюхать и работай
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17.12.2022 21:25 Ответить
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17.12.2022 21:40 Ответить
А Zeлох не шкодує ресурсів народу на свій політичний піар.
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17.12.2022 21:49 Ответить
говорить правильно зараз, АЛЕ до вторгнення руйнував обороноздатність, впроваджував скрізь агентів ФСБ і розбещував душу нації - зараз будує антиукраїнську диктатуру, корупціонує країну ще більше і продовжує тримати українофобів та агентів ФСБ поряд із собою.

Повинен бути судимий і покараний
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17.12.2022 21:57 Ответить
А Ви впевнені, що хтось інший зміг би налагодити таку підтримку, та кількість зброї, від партнерів?
Наприклад у Порошенка не вдалося отримати і 1% тої зброї за 5 років, що Зеленський отримав за 5 місяців.

Знову ж, якщо "впроваджував скрізь агентів ФСБ" то чому Путін став цім настільки незадоволений, що пішов війною.

Де логіка?

Я там не за Зе топлю, просто люблю справедливість та логіку.
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17.12.2022 22:22 Ответить
я відповім якщо ви назвете приблизну кількість могил👇

https://twitter.com/i/status/1592199202343620608
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17.12.2022 22:28 Ответить
Володимир, я не фанат Зе.
Але я за справедливість. Є чим йому докоряти, хоча б той продаж землі та тотальна приватизація.
Навіщо йому докоряти тим, що йому ставити треба в заслугу, людина зробила дуже багато і продовжує робити, для постачання Україні зброї та забезпечення ведення війни.
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17.12.2022 23:24 Ответить
я правильно зрозумів, що серед тих могил твоїх родичів немає?

Та й усе на цьому.
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17.12.2022 23:33 Ответить
я за те, щоб Подоляк за дорученням ЗеЄрмака наймав для пропаганди за наші гроші талановитих людей, а не всяких ідіотів з вулиці
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17.12.2022 23:42 Ответить
Зе получил оружие в результате открытой войны,а не за красивые глаза и чмошные видосики.
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17.12.2022 22:38 Ответить
Обама, потім трамп, + Меркель і компанія, інша геополітична ситуація (Китай), ще безліч факторів.
Надання зброї це заслуга народу України і ЗСУ які довели що хочуть, можуть і будуть нищити ворога в той час як хламідія бігав по переговорам і збирався міняти Конституцію під час військового стану
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17.12.2022 22:40 Ответить
ЗСУ з 2014 по 2021 теж довели, що можуть нищити ворога, і була ситуація на сході так само з відкритими боями, артилерія, танки, чи то були якись інші ЗСУ? Ті ж самі. Інший був тіки Президент. Звісно, ніхто не може сказати, як би воно було, і що, то тіки гадати, і звісно Зеленський теж не просто так прийшов до влади а за ним стояли люди та гроші, тим не менш, навіщо забувати факти. Факти такі, що Зеленський робить багато для того щоб Україна отримувала зброю та воювала.
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17.12.2022 23:20 Ответить
Якщо ви на повному серйозі порівнюєте ситуацію в державі взагалі, і станв ЗСУ зокрема в 14му і 22му то я безсилий.
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17.12.2022 23:25 Ответить
В 2022 м Зеленский вже три роки при владі.
Вже б тоді сказали в 2014 та в 2018, якщо не хочете ставити якись заслуги Зеленського))

Так само, якщо Ви порівнюєте Стрелкова з бандой захопившего Славянск та ракетний удари з одночасним наступом сотень тисяч регулярних військ РФ танків, то я теж безсилий)
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17.12.2022 23:30 Ответить
А які в нього здобутки в укріпленні обороноздатності до 24.02.2022р.?
Починайте перераховувати.

Ага, я зрозумів. Стрілков захопив Донбас, а зелені чоловічки - Крим
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17.12.2022 23:36 Ответить
Стрелков та зелчели не порівнянна задача для вирішення, ніж війна з армією РФ яка є зараз. От про що я.
Так, було тоді армія слабкіша, але і задача стояла менша.

Здобутки до 24.02.2022 в обороноздатності такі, що не захопили досі Україну.
А якби Зе був агентом та хотів здати Україну Росіі, кращого випадку це зробити ніж коли війська РФ в Гостомелі та Бучі, мабуть, не було.
Але він це не зробив.
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17.12.2022 23:43 Ответить
здобутків за його канднцію рівно 0.

Навалу зупинив не він, а ЗСУ і народ.

І…. Пане Таран - перелогіньтесь вже.
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17.12.2022 23:50 Ответить
Я не фахівець в оборон комплексі, тим більш, це все секретно, і Ви теж цього незнаєте, нуль чи не нуль, а якби і знали, то мабуть не сказали тут.

Інше не зрозумів, хто це
Мабуть хтось з партії слуг?)

Ще раз кажу, я не з таких, і взагалі, не вважаю, що працювати язиком в інтернеті це достойна справа.
Це в мене криза пару днів, от і так сталося)
А взагалі, завтра, точніше, сьогодні вже, бо ніч, я знову забуду про інтернет взагалі, і конкретно про цей сайт
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18.12.2022 00:17 Ответить
От і це є основна причина чому доступні маніпуляції з суспільством.
Ви (як і багато людей) не вкурсі подій що відбуваються за межами умовного «телевізійного простору» чи якоїсь інформаційної «бульбашки». Це стосується не тільки останнього року, зараз взагалі такий потік ініормації, який взагалі неможливо сприймати. І навіть від нього може бути втома.
Ви багатьом працюєте, наприклад, потім додому, там діти, дружина, інколи спортзал чи ще щось і в результаті ви робите висновок з подій узагальнений, на основі інформації отриманої із спілкування, чи за телеком увечері «між іншим». Чисто це недозволяє залишатися об'єктивним, ще гірше можливо зробити хибні висновки.
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18.12.2022 09:15 Ответить
А ще - БоНеВтік. Перший.
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17.12.2022 23:51 Ответить
Путин как раз был всем доволен и рассчитывал с помощью своих агентов захватить Украину за 3 дня.
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17.12.2022 22:41 Ответить
Так чего ж перешёл на ракеты танки и открытую атаку войсками, если мог это сделать " с помощью своих агентов" ?
Опять же, где логика?
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17.12.2022 23:12 Ответить
ну ты опэшный логик. три дня у тебя как девять месяцев
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17.12.2022 23:21 Ответить
Не понял? ...
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17.12.2022 23:27 Ответить
а сколько оружия получил зеленский за первые 2 года своей каденции? наверное- нисколько. Так может ему давали оружие не потому, что он особенный, а потому, что его давали для Украины? Но, вот если говорить о личностях, то надо отметить такие вещи, как заведение зеленским уголовного дела на сына Байдена, что вряд ли дает возможность думать о каких то личных, дружеских отношениях. Поэтому, тут надо, говорить, не о том, сколько клоуну дали оружия, а о том,. сколько мы не получили оружия из-за зеленского и его коррумпированного окружения.

"Знову ж, якщо "впроваджував скрізь агентів ФСБ" то чому Путін став цім настільки незадоволений, що пішов війною."

ну, это просто... Сегодня агенты путина есть, а завтра- зеленского не выбрали и агентов нет. Зачем такое х***лу? его интересовало - "окончательное решение украинского вопроса".

И про то, как ты не топишь за зе- не надо, не ври.
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18.12.2022 06:26 Ответить
Разговаривала с соседкой из Запорожья. Она говорит что есть много людей поддерживающих русс мир, хотя город обстреливается регулярно. Они не знают украинского. Как будто у ковбасы и колбасы вкус разный.
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18.12.2022 10:22 Ответить
Одне із перших кого варто розстріляти із сім'єю, під корень. Але відосики штампує стабільно, М-майстерність!(хоча мудак також норм)
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18.12.2022 10:42 Ответить
 
 