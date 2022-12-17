Россия не жалеет ресурсов на войну против нашего народа, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам вечером 17 декабря.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Зеленского.
Зеленский отметил: "Россия не жалеет ресурсов на войну против нашего народа. И я благодарен каждому лидеру и каждому народу – нашим партнерам, которые понимают, что столь масштабные "инвестиции" России в террор нужно перекрывать еще большей помощью людям, против которых террор направлен.
В частности, я постоянно буду напоминать: уважаемые партнеры, найдите возможность дать Украине надежную защиту неба, надежный щит ПВО! Вы можете. Вы можете дать защиту нашим людям – стопроцентную защиту от российских ракет.
Когда мы ее получим, тогда основная форма российского террора, а именно ракетный террор, станет просто невозможна. И только это будет означать безопасность для миллионов людей и стратегическую перестройку всей военной ситуации. Чем меньше будет возможностей у России для террора, тем больше будет у нас возможностей вернуть и гарантировать мир".
Пожалуйста, подождите...
- хабарництво і злодійсво (в принципі це одне і теж);
- родиненне чи кумовське захоплення будь якої посади, влади;
- обман, брехливість, заздрість;
- підлабузництво та пристосування за ради виживання.
У цьому світі нічого не відбувається, якщо на те нема волі Творця
Повысить до 100 т зарплату военным до войны? Смысл. Закупить стугни? А смысл, если джавелины лучше и были поставлены бесплатно.
Я не могу понять, куда конкретно Вы предлагаете, надо было 8 млрд потратить, и что конкретно сделать?
Вільха та ін.
Заранее мобилизацию делать? А смысл.
Тут завісім не зрозумів. Відповідь ТАК
Авиацию и ПВО своё сделать? Это не делается за полгода, там поколениями разработки идут, поэтому в мире всего несколько стран производящих ПВО.
Авиація ні, ППО так, крім того до сих під наявні комплекси проходять модернізацію і комплектацію ********* розрахунковими комплексами.
Повысить до 100 т зарплату военным до войны? Смысл.
Ні, але підвищити до адекватного рівня, останні роки вона не підвищувалась, люди звільнялись, частини через це були не доукомплектовані.
Закупить стугни? А смысл, если джавелины лучше и были поставлены бесплатно.
Закупити Стугни, вони відрізняються від джавеліна які ніхто не давав толком, довели свою ефективність.
Я не могу понять, куда конкретно Вы предлагаете, надо было 8 млрд потратить, и что конкретно сделать?
Навчання, форма, інше забезпечення.
Виробництво Нептунів, Грім, закупівля/виробництво снарядів, розробка ударних БПЛА, спорудження інженерних захисних систем, доведення до пуття планів по захисту критичної інфрастуктури (а такі розроблялись), модернізація бронетехніки, Буцефали себе чудово проявили і так далі.
То чому зараз на 10 міс війни та за наявністі набагато більшого ресурсу фінансового від партнерів, а вони прагмати і якби знали що ми маємо можливість виробляти вільху аналог хаймерс то підтримали б це, їм так проще, не довелось би виправдовуватися перед РФ та везти свої системи, так чому ми так і не чуємо про успіхі нашої Вільхи? Хаймерси так, чуємо, байрактари на початку теж, а от вільха та ін. - ні. Можливо тому що вільха знаходиться реально там само де "життя по новому", тобто на бумаге? Скільки там років її розробляли при Порошенко, так і не зробили за 5 років, то треба було за 5 місяців до війни зробити?
"ППО так" скажіть хоча б назву, назву проекту, українського ппо, не радянського чи іноземного, а українського? Щоб було зрозуміло, що саме треба було розробляти та продовжувати. А модернізації радянського ппо по перше справа не проста, оскільки кб всі основні в РФ, щоб модернізувати щось треба розуміти, по друге, заплатити за слово "модернізація" це звісно дуже добре і робилося не раз, та наведіть приклад реально що було зроблено і спрацювало саме завдяки такій модернізаціі ППО без допомоги заходу?
Нагадаю, допомога пішла тільки після 24.02.
" але підвищити до адекватного рівня," до якого?
Люди які звільнялися, мабуть, приймали це рішення не за пару тищ грн? А підвищити на 10 т, то де взяти гроші? Ці б 8 млрд закінчилося швидко, і ніяк на підвищення боездатності не вплинуло, тому що як показала війна, люди не за гроші взагалі робили геройські вчинки.
"
вони відрізняються від джавеліна"
в кращу сторону? )
І навіщо витрачати гроші на те що дали безкоштовно в необхідній кількості ще до початку війни ?
"спорудження інженерних захисних систе"
Та інше робилося, наприклад на сході завдяки цьому і досі тримаємо ліні
Можливо, десь не зробили, та де конкретно, Ви і зараз не скажете, тому що ніхто не знав, звідки буде удар, з півдня півночі сходу... Де будувати? 2500 км не побудуешь по кордону.
Буцефали та інше знову ж дорого все імпорт та не вирішувало нічого, як і сьогодні не вирішує, це не 200 т-72 модернізованих з Польщі або панцир 2000 з Німеччини.
Снаряди радянські виробляти враховуючі що союзники всі основні використовують НАТО стандарти теж не було сенсу, тим більш такі заводи були б розбомблені в перші години ракетним ударом.
Але ваша відповідь поставила все на свої місця - типовий недалекий маніпулятор.
За пів року можна було стільки зробити - що навіть важко уявити скільки життів можна було б уберегти. Навіть своїми силами.
І для справки - війна не в 2022 почалась.
І питання - чим потопили «Москву»?
У нас більшість радянської арти, і те що було не розбомбили. І тільки зараз випуск налагодили і «гордяться цим» і не тільки наша країна налагоджує випуск 152мм та ін.
Всі ***** знали звідки буде удар.
Відкривайте Гугл і по пунктах вивчайте про ппо, про те як модернізують совкове наявне і так далі, і інші речі порушені вами ж. Я лікбезом займатись не збираюсь у вашому випадку
На словах тут так, можна за півроку, зробити так що б перемогти РФ, а на справі, от, коментарі на цензорі в не більше)
Чим потопили Москву, і хто дав на це добро, питання. Дійсно)
Нептуном))) нашим)) поки так будемо казати) хоча, офіційно, ми навіть так не кажемо, офіційно, там бавовна)
" Всі ***** знали звідки буде удар."
Так, з півдня, півночі, та сходу))
" наша країна налагоджує випуск 152мм " якраз вчасно, коли запаси підходять і пво вже більш менш є, а якби був відразу такий завод, був би розбомблений ще напочатку
Про Нептуна ви відстали від життя.
Рвзбомблений завод за роки повинен був напрацювати якийсь запас. Чи не так?
Так, з півдня, півночі і сходу, що смішного? Багато варіантів знаєте по всіх напрямках?
По півдню взагалі три - Чонгар, Каланчак, десант - всі три нереально складні, але вийшла прогулянка у кацапів. Чому?
Теж і на півночі. І на сході великих «секретів» не було.
Такі самі питання доречі ставлять люди і з тої сторони, як ми тут, чому пустили в Херсон? А вони питають - чому відійшли з Херсону. Чому заблокували Маріуполь? А вони питають - чому міняємо азовців якщо ми самі їх називаємо нацисти?
Тут взагалі повна каша.
І всі ці чому будуть мати відповідь, але через багато років, та у досвідчених істориків. А ми зараз нічого не розуміємо, окрім таких простих речей, як, що на нашу землю приїхали озброєні люди з сусідньої держави, і ми змушені захищатись.
"адеятся на подачки-это путь к поражению."
Не в нашем случае, тут силы не соразмерны, и если не получать " подачки " то как бы тогда вообще воевать?
Всё таки на другой стороне вторая армия мира, официальный рейтинг так утверждает.
Там з РФ домовлялися як всі знають.
А в Омані, згоден, було щось мутне, та РФ там якщо і була, то якимось краєм, не основним договором.
Що там було ніхто незнає, з часом дізнаємось, історики майбутніх поколінь оцінять, якщо не ми, на користь то було України чи на шкоду.
Повинен бути судимий і покараний
Наприклад у Порошенка не вдалося отримати і 1% тої зброї за 5 років, що Зеленський отримав за 5 місяців.
Знову ж, якщо "впроваджував скрізь агентів ФСБ" то чому Путін став цім настільки незадоволений, що пішов війною.
Де логіка?
Я там не за Зе топлю, просто люблю справедливість та логіку.
https://twitter.com/i/status/1592199202343620608
Але я за справедливість. Є чим йому докоряти, хоча б той продаж землі та тотальна приватизація.
Навіщо йому докоряти тим, що йому ставити треба в заслугу, людина зробила дуже багато і продовжує робити, для постачання Україні зброї та забезпечення ведення війни.
Та й усе на цьому.
Надання зброї це заслуга народу України і ЗСУ які довели що хочуть, можуть і будуть нищити ворога в той час як хламідія бігав по переговорам і збирався міняти Конституцію під час військового стану
Вже б тоді сказали в 2014 та в 2018, якщо не хочете ставити якись заслуги Зеленського))
Так само, якщо Ви порівнюєте Стрелкова з бандой захопившего Славянск та ракетний удари з одночасним наступом сотень тисяч регулярних військ РФ танків, то я теж безсилий)
Починайте перераховувати.
Ага, я зрозумів. Стрілков захопив Донбас, а зелені чоловічки - Крим
Так, було тоді армія слабкіша, але і задача стояла менша.
Здобутки до 24.02.2022 в обороноздатності такі, що не захопили досі Україну.
А якби Зе був агентом та хотів здати Україну Росіі, кращого випадку це зробити ніж коли війська РФ в Гостомелі та Бучі, мабуть, не було.
Але він це не зробив.
Навалу зупинив не він, а ЗСУ і народ.
І…. Пане Таран - перелогіньтесь вже.
Інше не зрозумів, хто це
Мабуть хтось з партії слуг?)
Ще раз кажу, я не з таких, і взагалі, не вважаю, що працювати язиком в інтернеті це достойна справа.
Це в мене криза пару днів, от і так сталося)
А взагалі, завтра, точніше, сьогодні вже, бо ніч, я знову забуду про інтернет взагалі, і конкретно про цей сайт
Ви (як і багато людей) не вкурсі подій що відбуваються за межами умовного «телевізійного простору» чи якоїсь інформаційної «бульбашки». Це стосується не тільки останнього року, зараз взагалі такий потік ініормації, який взагалі неможливо сприймати. І навіть від нього може бути втома.
Ви багатьом працюєте, наприклад, потім додому, там діти, дружина, інколи спортзал чи ще щось і в результаті ви робите висновок з подій узагальнений, на основі інформації отриманої із спілкування, чи за телеком увечері «між іншим». Чисто це недозволяє залишатися об'єктивним, ще гірше можливо зробити хибні висновки.
Опять же, где логика?
"Знову ж, якщо "впроваджував скрізь агентів ФСБ" то чому Путін став цім настільки незадоволений, що пішов війною."
ну, это просто... Сегодня агенты путина есть, а завтра- зеленского не выбрали и агентов нет. Зачем такое х***лу? его интересовало - "окончательное решение украинского вопроса".
И про то, как ты не топишь за зе- не надо, не ври.