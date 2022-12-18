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армия РФ (15369) война (46795) разведка (4002) перехват (319)

"Коси, как можешь больше, чтоб сюда не попасть, нах#й, это не надо": российский оккупант отговаривает знакомых от мобилизации, - перехват ГУР. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российский оккупант рассказывает о потерях и советует знакомым "косить" от армии, чтобы не попасть в Украину.

Соответствующий перехват разговора оккупанта опубликовало Главное управление разведки МО Украины, передает Цензор.НЕТ.

"У меня во взводе четыре "трехсотых". Если Дима Сухов перед тобой сидит, то скажи ему, что сюда не надо лезть, сюда на Украину. Коси, как можешь больше, чтобы сюда не попасть. Здесь оно никому это не надо. Тут я стою в двух километрах от вражеских позиций, и в любой момент миномет может прилететь. Кому оно надо? Не суйтесь сюда", - говорится в перехвате.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Такого даже в Чечне не было": российский оккупант на Донетчине плачется отцу на невыносимые условия службы, - перехват ГУР. АУДИО
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Топ комментарии
+14
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17.12.2022 23:10
+8
Вас кацапских пидаров ЗСУ хорошо косит.
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17.12.2022 23:04
+5
Як же треба погано жити в своїй країні, щоб пертись в Україну воювати.
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17.12.2022 23:20
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Пятикантроп
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17.12.2022 23:03 Ответить
Вас кацапских пидаров ЗСУ хорошо косит.
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17.12.2022 23:04 Ответить
А як же путін введди
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17.12.2022 23:09 Ответить
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17.12.2022 23:10 Ответить
Дивно, що тво1 коментар1 я часто не можу прочитати, бо самого тексту немае, хтось дуже швидко тебе "прибирае". Це т1льк1 у мене так, чи у 1нш1х також? Шкода, бо пишеш розумн1 реч1 у ц1кав1й форм1.
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18.12.2022 03:10 Ответить
Українську розкладку встановити віра не дозволяє?
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18.12.2022 09:01 Ответить
Якби я вм1ла , то зробила б вже давно, а не терп1ла гостроти молод1. На жаль, коли я вчилась у школ1 (1960-1970 рр.), нав1ть слова "комп"ютер" н1хто не чув. До реч1, укра1нську мову я не вивчала також, бо в Укра1ну батьки пере1хали на початку 1969.
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19.12.2022 21:16 Ответить
Тексты видны всегда. Такое происходит лишь с картинками. /Тоже вижу лишь ник./
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18.12.2022 10:31 Ответить
Ще ц1кав1ше, що п1сля попереднього запису картинка з"явилася. Хтось граеться ч1 з1 мною, ч1 з тобою.
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18.12.2022 03:13 Ответить
то співпадіння))) буває і в мене чиїсь картинки чомусь зникають..
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18.12.2022 10:20 Ответить
накатил то для храбрости,видать
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17.12.2022 23:16 Ответить
...видать ...гагагаааа
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18.12.2022 03:12 Ответить
Як же треба погано жити в своїй країні, щоб пертись в Україну воювати.
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17.12.2022 23:20 Ответить
Ви погано знаєте хто такі рабокацапи на Засрашці.... їх зголи там НІХТО не питає, женуть як баранів на забій.
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18.12.2022 00:02 Ответить
#згоди.
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18.12.2022 00:03 Ответить
передайте своим ********* ,вас тут всіх будуть мочить до остаоточного подиху нашіх героїв)
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18.12.2022 00:05 Ответить
Я вважаю, що смерть для рашистів це дуже легко і просто. Ні, їх не треба вбивати, їх треба калічити, щоб до дому повертались без рук і без ніг. Гроші скінчаться, на роботу нікто не візьме, одружитись не зможе, бо нікому "самовар" не потрібен, а той хто одружений то дружина знайде собі іншого. І нехай до смерті цілує портрет путлера та повільно подихає від піянства в блевотині і лайні. На мою думку це достойне покарання. Слава ЗСУ. Все буде УКРАЇНА🇺🇦
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18.12.2022 20:36 Ответить
 
 