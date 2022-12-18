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Дрейфующую мину уничтожили в Николаевской области, – ВМС. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Николаевской области подразделения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины успешно устранили якорную мину, вынесенную на морское побережье.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ВМС ВСУ сообщают в фейсбуке.

"На морское побережье Николаевщины штормовое море вновь вынесло якорную мину. В этот раз опасный сюрприз оказался очень близко к прибрежным строениям гражданского населения. Местные жители немедленно сообщили военным о обнаруженном снаряде", - говорится в сообщении.

Силами подразделения ВМС мина была обезврежена на месте обнаружения, а затем перемещена в безопасное место для окончательного уничтожения.

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17.12.2022 23:35 Ответить
 
 