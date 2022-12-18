Дрейфующую мину уничтожили в Николаевской области, – ВМС. ВИДЕО
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В Николаевской области подразделения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины успешно устранили якорную мину, вынесенную на морское побережье.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом ВМС ВСУ сообщают в фейсбуке.
"На морское побережье Николаевщины штормовое море вновь вынесло якорную мину. В этот раз опасный сюрприз оказался очень близко к прибрежным строениям гражданского населения. Местные жители немедленно сообщили военным о обнаруженном снаряде", - говорится в сообщении.
Силами подразделения ВМС мина была обезврежена на месте обнаружения, а затем перемещена в безопасное место для окончательного уничтожения.
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Robert Bodnar
показать весь комментарий17.12.2022 23:35 Ответить Мне нравится 2
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