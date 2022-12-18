Шойгу с вертолета проинспектировал оккупационные войска РФ в Украине. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу проинспектировал российские войска, участвующие в войне в Украине, которую Кремль называет "специальной военной операцией".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
В российском военном ведомстве опубликовали в Telegram видео, на котором Шойгу снят в военном вертолете. Кроме того, на ролике показаны кадры из воздуха пустых участков земли.
"Глава российского военного ведомства облетел районы дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений в зоне проведения специальной военной операции", – отмечается в заявлении Минобороны РФ.
Также в сообщении ведомства говорится, что Шойгу общался с войсками "на передовой", а также "на командном пункте", где заслушал доклады командующих "о текущей обстановке и действиях российских войск на операционных направлениях".
В Минобороны РФ добавили, что особое внимание при заслушивании командующих Шойгу обратил "на организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также на работу медицинских и тыловых подразделений".
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а індича фабрика?
Все секреты разузнаю...."ЄС
Відчуйте брєд ситуації в рашиський армії - фанерний маршал (або пліточник) з нульовими військовими освітаю та карьєрою слухає доповіді генералів і тупо дивиться то на мапу, то на окопи.
Обов'язки міністра оборони у всьому світі це кальсони-патрони. Тому у Європі на цій посаді у половини країн - жінки. Вони краще розбираються в білизні та підрахунку припасів.
А вот герасім, після того як відгріб від наших, до фронту більше ні ногой 😂
Там, где ветры злые, летом - минус два,
На краю России спряталась Тува.
Статны, как лезгинцы, чуть умней мордвы
Там - живут тувинцы, жители Тувы.
Прямо на поляне, как войдёшь в тайгу
Проживал крестьянин Кожугет Шойгу
Был он дядька смелый, статен и не глуп,
Белку бил умело. Палкой. По е-лу.
Водку пил с закуской, хмурил низкий лоб.
«Кожугет» по-русски значит «му-***»
Пояснять не буду. Ясно ведь и так:
Знали все и всюду: Кожугет - му-ак.
Это он зимою на х-й дом спалил,
Сам тонул в помоях, трактор утопил,
Нае-нулся с туи, подорвал паром,
Сам себе по х-ю ё-нул топором.
Шёл он вдоль Тунгуски прям при свете дня -
Знает даже русский: там с тех пор х-йня !
Можно обосраться: всё на нём горит,
И всё плачет: братцы, там - метеорит!
Сам - рябой, как дрофа, с виду - просто шкет.
В общем, катастрофа, а не Кожугет
Если чё-то где-то, сразу знал народ:
Дело - Кожугета, это он, урод!
А потом ведь, **** - тут как тут с багром,
К небу тянет руки: братцы, где паром?
Первый на пожаре, раззудись плечо!
С виноватой харей, типа - не при чём.
На войну не стали парня посылать
Потому, что знали: можно про-бать.
Просто так, случайно, лютому врагу…
Был черезвычайным Кожугет Шойгу.
Но не уследили: нарожал детей!
Двое умных были, третий был Сергей.
Где-то в генах, значит, тайный взрывпакет
Вырос неудачник, будто Кожугет.
Для начала с кедра на-бнулся сын,
Провалился в недра (ну, в пещеру, блин)
В озере купался - затопил Туву
А потом - съ-бался. Говорят, в Москву.
Провожали строго, чтоб в пути не слез
«Мудень. Чёрт. Серёга» или Эм Че Эс
Благодарны Богу смотрят по Тэ Вэ
Земляки Серёгу, к счастью, не в Туве
Он теперь летает грозно над тайгой,
Где детей пугают до сих пор Шойгой
Солнышко заходит, тихо спит тайга
И Тыву обходят беды и Шойга.
Всё спокойно, мило, наводнений нет
Спит давно в могиле старый Кожугет
Не пылит дорога, не шуршат листы
Подожди, Серёга, отдохнёшь и ты.
Мы же зла не носим, ты там богатей,
Только просим, просим: не рожай детей!
Таку практику припинили ще з часів війни у Чечні:
"17 вересня 2001 року о 12:07 від комплексу урядових будівель Чечні у Грозному до аеропорту Ханкала вилетів гелікоптер Мі-8, на борту якого знаходилася військова комісія генштабу рф. На борту перебували 13 осіб, зокрема генерал-майори анатолій поздняков та павєл варфоломєєв, полковники ігарь абрамов, ігарь хахалкін, юрій махов, сєргєй торянік, ігарь трібунов, владімір смолєнніков, підполковник нікалай любімскій. Після зльоту екіпаж на зв'язок жодного разу не виходив. О 12:20 до оперативного чергового надійшла інформація про падіння гелікоптера на околиці Грозного.
За свідченнями очевидців: ... постріл (пуск) по гелікоптеру було здійснено з району м. Грозний, через що стався перший вибух на борту. Гвинтокрил спалахнув у повітрі і став знижуватися на пустир східної околиці міста. Паливом, що лилось на землю, було запалене дерево по вул. Розплідника. На висоті 15-20 метрів і на відстані 70-100 метрів від місця падіння гелікоптера стався другий вибух (ймовірно, вибухнув додатковий паливний бак), і некерований гелікоптер впав на землю, зруйнувався і згорів."
В Благовещенске инструктируют народ, в случае обстрела с Китая….а в Белгороде и Курске с территории Украины….
Русские любят умирать за царя и хозяина …как никто- россиянский артист Дима Певцов(Бандитский Петербург)
и бесплатно покажет кино...
То до чого кацапам готуватись?
Будуть під хвіст, чи в гриву?
Чи одразу спереду та сзаду? 😂
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- Не люблю я Киркорова. Он какой-то весь подпудренный, подкрашенный одно слово - румын.
- Так он же болгарин
- Да?! А какая разница?
Он улетел в тайгу
И Путин не успел сорвать медали...
особливо, коли знімали збоку))) тобто...ескадрилью вже точно наші б помітили))))
скажу одне - воно інспектувало майбутню (бо ми там скоро будемо!!) лінію фронту))) десь або в Криму або під Ростовом))) хоча зелененька травичка...то скоріше на Крим намекує)))