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Шойгу с вертолета проинспектировал оккупационные войска РФ в Украине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу проинспектировал российские войска, участвующие в войне в Украине, которую Кремль называет "специальной военной операцией".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве опубликовали в Telegram видео, на котором Шойгу снят в военном вертолете. Кроме того, на ролике показаны кадры из воздуха пустых участков земли.

"Глава российского военного ведомства облетел районы дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений в зоне проведения специальной военной операции", – отмечается в заявлении Минобороны РФ.

Также в сообщении ведомства говорится, что Шойгу общался с войсками "на передовой", а также "на командном пункте", где заслушал доклады командующих "о текущей обстановке и действиях российских войск на операционных направлениях".

В Минобороны РФ добавили, что особое внимание при заслушивании командующих Шойгу обратил "на организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также на работу медицинских и тыловых подразделений".

Читайте также: Шойгу летал в Минск, чтобы оказывать давление в вопросе дальнейшей поддержки российской агрессии против Украины, - ISW
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Топ комментарии
+40
фейк рівня "***** на крьісмському мості".
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18.12.2022 07:36
+25
На студии масфильм сняли кино Легендарный палет калмыка.
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18.12.2022 07:43
+22
Приїхав би на оленях, так снігу ж нема.
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18.12.2022 07:45
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фейк рівня "***** на крьісмському мості".
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18.12.2022 07:36 Ответить
ну шо Ви так паплюжете це одоробло руське
а індича фабрика?
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18.12.2022 07:47 Ответить
і підрива не було і не ти в першій лінії на здриснуть з крима не стояв?
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18.12.2022 09:37 Ответить
"Я над Крымом полетаю,
Все секреты разузнаю...."ЄС

Відчуйте брєд ситуації в рашиський армії - фанерний маршал (або пліточник) з нульовими військовими освітаю та карьєрою слухає доповіді генералів і тупо дивиться то на мапу, то на окопи.
Обов'язки міністра оборони у всьому світі це кальсони-патрони. Тому у Європі на цій посаді у половини країн - жінки. Вони краще розбираються в білизні та підрахунку припасів.
А вот герасім, після того як відгріб від наших, до фронту більше ні ногой 😂
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18.12.2022 10:04 Ответить
Песнь о Кожугетовиче (с) Орлуша

Там, где ветры злые, летом - минус два,
На краю России спряталась Тува.
Статны, как лезгинцы, чуть умней мордвы
Там - живут тувинцы, жители Тувы.

Прямо на поляне, как войдёшь в тайгу
Проживал крестьянин Кожугет Шойгу
Был он дядька смелый, статен и не глуп,
Белку бил умело. Палкой. По е-лу.

Водку пил с закуской, хмурил низкий лоб.
«Кожугет» по-русски значит «му-***»
Пояснять не буду. Ясно ведь и так:
Знали все и всюду: Кожугет - му-ак.

Это он зимою на х-й дом спалил,
Сам тонул в помоях, трактор утопил,
Нае-нулся с туи, подорвал паром,
Сам себе по х-ю ё-нул топором.

Шёл он вдоль Тунгуски прям при свете дня -
Знает даже русский: там с тех пор х-йня !
Можно обосраться: всё на нём горит,
И всё плачет: братцы, там - метеорит!

Сам - рябой, как дрофа, с виду - просто шкет.
В общем, катастрофа, а не Кожугет
Если чё-то где-то, сразу знал народ:
Дело - Кожугета, это он, урод!

А потом ведь, **** - тут как тут с багром,
К небу тянет руки: братцы, где паром?
Первый на пожаре, раззудись плечо!
С виноватой харей, типа - не при чём.

На войну не стали парня посылать
Потому, что знали: можно про-бать.
Просто так, случайно, лютому врагу…
Был черезвычайным Кожугет Шойгу.

Но не уследили: нарожал детей!
Двое умных были, третий был Сергей.
Где-то в генах, значит, тайный взрывпакет
Вырос неудачник, будто Кожугет.

Для начала с кедра на-бнулся сын,
Провалился в недра (ну, в пещеру, блин)
В озере купался - затопил Туву
А потом - съ-бался. Говорят, в Москву.

Провожали строго, чтоб в пути не слез
«Мудень. Чёрт. Серёга» или Эм Че Эс
Благодарны Богу смотрят по Тэ Вэ
Земляки Серёгу, к счастью, не в Туве

Он теперь летает грозно над тайгой,
Где детей пугают до сих пор Шойгой
Солнышко заходит, тихо спит тайга
И Тыву обходят беды и Шойга.

Всё спокойно, мило, наводнений нет
Спит давно в могиле старый Кожугет
Не пылит дорога, не шуршат листы
Подожди, Серёга, отдохнёшь и ты.

Мы же зла не носим, ты там богатей,
Только просим, просим: не рожай детей!
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18.12.2022 12:23 Ответить
Шедевр!
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18.12.2022 12:38 Ответить
На 0:32 видно оранжевый экскаватор, наверное на передовой окопы копает...
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18.12.2022 10:06 Ответить
Смотрит с тоской в иллюминатор и думает: "Лучше бы я всю жизнь оленей пас!..".
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18.12.2022 12:40 Ответить
Звісно, що дане повідомлення є фейковим, бо генштабівські комісії рашистів над територією України не літають.
Таку практику припинили ще з часів війни у Чечні:
"17 вересня 2001 року о 12:07 від комплексу урядових будівель Чечні у Грозному до аеропорту Ханкала вилетів гелікоптер Мі-8, на борту якого знаходилася військова комісія генштабу рф. На борту перебували 13 осіб, зокрема генерал-майори анатолій поздняков та павєл варфоломєєв, полковники ігарь абрамов, ігарь хахалкін, юрій махов, сєргєй торянік, ігарь трібунов, владімір смолєнніков, підполковник нікалай любімскій. Після зльоту екіпаж на зв'язок жодного разу не виходив. О 12:20 до оперативного чергового надійшла інформація про падіння гелікоптера на околиці Грозного.
За свідченнями очевидців: ... постріл (пуск) по гелікоптеру було здійснено з району м. Грозний, через що стався перший вибух на борту. Гвинтокрил спалахнув у повітрі і став знижуватися на пустир східної околиці міста. Паливом, що лилось на землю, було запалене дерево по вул. Розплідника. На висоті 15-20 метрів і на відстані 70-100 метрів від місця падіння гелікоптера стався другий вибух (ймовірно, вибухнув додатковий паливний бак), і некерований гелікоптер впав на землю, зруйнувався і згорів."
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18.12.2022 10:15 Ответить
КАК всегда у мордора ошибочка. РЕПОРТАЖ то С вОРОНЕЖА.

В Благовещенске инструктируют народ, в случае обстрела с Китая….а в Белгороде и Курске с территории Украины….


Русские любят умирать за царя и хозяина …как никто- россиянский артист Дима Певцов(Бандитский Петербург)
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18.12.2022 07:42 Ответить
Прилетит вдруг волшебник
и бесплатно покажет кино...
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18.12.2022 08:50 Ответить
Разброд і шатанія!

То до чого кацапам готуватись?
Будуть під хвіст, чи в гриву?
Чи одразу спереду та сзаду? 😂
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18.12.2022 10:07 Ответить
На студии масфильм сняли кино Легендарный палет калмыка.
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18.12.2022 07:43 Ответить
Эскадрилья их там нет...
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18.12.2022 08:52 Ответить
Не калмика, а тувинця.
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18.12.2022 10:53 Ответить
... Не калмика, а тувинця...
-----------------

- Не люблю я Киркорова. Он какой-то весь подпудренный, подкрашенный одно слово - румын.
- Так он же болгарин
- Да?! А какая разница?
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18.12.2022 22:03 Ответить
В Туві вже передова?
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18.12.2022 07:44 Ответить
під курськом знімали або під бєлгородом
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18.12.2022 07:56 Ответить
Приїхав би на оленях, так снігу ж нема.
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18.12.2022 07:45 Ответить
Оленів видивлявся?
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18.12.2022 07:50 Ответить
Шо з є*алом, шойга?
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18.12.2022 07:58 Ответить
Куда пропал Шойгу

Он улетел в тайгу

И Путин не успел сорвать медали...
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18.12.2022 08:53 Ответить
А на підвіконнику іллюмінатора помітили? чвертка бояришніка ...вже допита
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18.12.2022 08:09 Ответить
Ні, то сама дешева горілка, що є в сухпайках кацапів. Мабуть, у якогось чмобіка вкрали.
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18.12.2022 09:37 Ответить
быдло популяцию нужно чем-то кормить вот боевой оленевод инспектор летит над позициями орков пусть хавают ...
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18.12.2022 08:14 Ответить
Не треба думати, що це недоопрацювання ППО. Знімали у десь Сибіру, а туди, нажаль, наше ППО не дістає.
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18.12.2022 08:24 Ответить
В Сибіру вже сніг, а вот в Північному Криму саме така весела зелена травичка взимку
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18.12.2022 10:10 Ответить
Инспекция с вертолета? а чего не с МКС?
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18.12.2022 08:27 Ответить
Инспекция вымирающего вида оленей🫤
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18.12.2022 08:33 Ответить
А приземлити неможна було?... жаль
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18.12.2022 08:36 Ответить
Наше ППО так далеко (до мацкви) не б'є
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18.12.2022 08:46 Ответить
😂
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18.12.2022 08:49 Ответить
Гундяя забули взяти з кадилом для дистанційного камлання.
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18.12.2022 08:44 Ответить
Шойгу з конкуруючої фірми - він шаман.
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18.12.2022 10:51 Ответить
Іпать вони тупарилі вівці
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18.12.2022 08:45 Ответить
Треба було збити
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18.12.2022 09:31 Ответить
віно не літало там, де ми змогли б збити (навіть чисто теоритично)))
особливо, коли знімали збоку))) тобто...ескадрилью вже точно наші б помітили))))
скажу одне - воно інспектувало майбутню (бо ми там скоро будемо!!) лінію фронту))) десь або в Криму або під Ростовом))) хоча зелененька травичка...то скоріше на Крим намекує)))
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18.12.2022 11:24 Ответить
Несколько дней назад было немножко притрушено снегом) А на последних секундах свежепосеянное пшеничное поле... Какой бы дурак рядом с линией фронта что то сеял... Так что да, больше на Крым похоже... Хотя не исключаю район Мелитополя... Хотя... До Мелитополя наши достают, так что остается только Крым)
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18.12.2022 11:45 Ответить
А чому не з *********? Було б так романтично..
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18.12.2022 09:32 Ответить
Придивлявся пасовиська для оленів?
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18.12.2022 09:38 Ответить
Он мог инспектировать, даже не взлетая.
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18.12.2022 09:39 Ответить
такий собі парашний санта-хуйло на нєбесних аленях )
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18.12.2022 09:42 Ответить
Шойгонутий недопаморок
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18.12.2022 10:01 Ответить
Олени отказались возить оленевода по Украине.
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18.12.2022 10:29 Ответить
...алень инспектор- бред,летал около Ростова
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18.12.2022 10:33 Ответить
Що значить «вєлікая сіла іскусства»! Можна було й не сідати у вертоліт - інспектування на бойових оленях для цього чурбана виглядало б правдивіше!
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18.12.2022 10:35 Ответить
судячи з температури та погоди це мабуть окопи біля севатополя. типовий алкаш, навіть у гвинтокрилі має собі чекуху та боржомі на столі, але йому вже запізно
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18.12.2022 10:43 Ответить
Якщо літав то під гарантії сша вони бережуть мабуть не тільки герасимова.
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18.12.2022 11:25 Ответить
Канєшна під гарантії США ! Це ж олєнєвод над Каліфорнією і літав.
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18.12.2022 11:40 Ответить
Инспектор, ***. Сколько штрафов выписал
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18.12.2022 11:44 Ответить
оленеводу было бы к лицу часть своих монументальных наград отдать своим погибшим и раненым солдатам и офицерам, а еще лучше объявить о провале и окончании бесславной компании против Украины
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18.12.2022 12:54 Ответить
Ах-аха-ха-ха!!! Ну и клоуны!
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18.12.2022 13:55 Ответить
**** метровая , просматривая с высока крысиные норы своего кацапа детище...
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18.12.2022 14:51 Ответить
Облетел московскую область?
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18.12.2022 15:21 Ответить
Але і форма гамняна, як і армія підерів.
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18.12.2022 16:30 Ответить
Морги пусть проинспектирует
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20.12.2022 12:44 Ответить
 
 