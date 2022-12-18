12 999 14
Оборона Бахмута продолжается, оккупанты постоянно атакуют. Город становится восточным форпостом. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Оборона Бахмута продолжается. Оккупационные войска постоянно атакуют город.
Об этом говорится в репортаже Богдана Пападина на канале "Бутусов плюс", передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, враг из артиллерии и минометов уничтожает гражданскую инфраструктуру, пытается развязать уличные бои. Батальон разведки "Скала" совместно с другими бригадами и подразделениями ВСУ наносит огневое поражение по врагу. Бахмут становится восточным форпостом украинской независимости.
Топ комментарии
+17 Валентина Саюн c856325a
показать весь комментарий18.12.2022 10:35
+13 Чайка Київ
показать весь комментарий18.12.2022 11:13
+13 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий18.12.2022 11:32
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
https://twitter.com/i/status/1604146550229327873
тяженько буде їх викурювати
(поранені під Бахмутом)
Бот номерний 555bb014