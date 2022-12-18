РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5300 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
12 999 14
война (46795) боевые действия (1973) Бутусов Юрий (3908) Бахмут (Артемовск) (1531)

Оборона Бахмута продолжается, оккупанты постоянно атакуют. Город становится восточным форпостом. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Оборона Бахмута продолжается. Оккупационные войска постоянно атакуют город.

Об этом говорится в репортаже Богдана Пападина на канале "Бутусов плюс", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг из артиллерии и минометов уничтожает гражданскую инфраструктуру, пытается развязать уличные бои. Батальон разведки "Скала" совместно с другими бригадами и подразделениями ВСУ наносит огневое поражение по врагу. Бахмут становится восточным форпостом украинской независимости.

Читайте также: В рядах оккупантов усугубляются разногласия из-за провалов под Бахмутом, - ISW
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+17
Це від сьогодні, вірні Сини Своєї Батьківщини. Бахмут це Україна. Дякую, пане Юрію, ваші анонси є реалістичні і актуальні. Допомагаємо і віримо в Перемогу України.
показать весь комментарий
18.12.2022 10:35
+13
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
18.12.2022 11:13
+13
ПАМ"ЯТАЄМО ЦІНУ ЯКУ ПЛАТИТЬ ЗСУ КОЖНИЙ ДЕНЬ, КОЖНУ ГОДИНУ, КОЖНУ МИТЬ...
(поранені під Бахмутом)



показать весь комментарий
18.12.2022 11:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це від сьогодні, вірні Сини Своєї Батьківщини. Бахмут це Україна. Дякую, пане Юрію, ваші анонси є реалістичні і актуальні. Допомагаємо і віримо в Перемогу України.
показать весь комментарий
18.12.2022 10:35 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
18.12.2022 11:13 Ответить
Бахмутское направление, такие дела https://t.me/DIUkraine/1768 #всрф #роа #потерьнет

https://twitter.com/i/status/1604146550229327873
показать весь комментарий
18.12.2022 11:21 Ответить
На вигляд екипіровані нормально.
показать весь комментарий
18.12.2022 13:27 Ответить
музыканты.
показать весь комментарий
18.12.2022 21:30 Ответить
московити стальною сіткою армують свої окопи? блін...мають час і натхнення...
тяженько буде їх викурювати
показать весь комментарий
18.12.2022 14:52 Ответить
а я вже прочитав то були наші позиції ...
показать весь комментарий
18.12.2022 15:01 Ответить
ні. Наші - ось туточки: https://twitter.com/i/status/1604366735892791296
показать весь комментарий
18.12.2022 21:26 Ответить
ПАМ"ЯТАЄМО ЦІНУ ЯКУ ПЛАТИТЬ ЗСУ КОЖНИЙ ДЕНЬ, КОЖНУ ГОДИНУ, КОЖНУ МИТЬ...
(поранені під Бахмутом)



показать весь комментарий
18.12.2022 11:32 Ответить
Бахмут держись, ты наша надежда... Героям Слава..
показать весь комментарий
18.12.2022 12:32 Ответить
Почему бы Украине не брать радиоактивные отходы и не засыпать ими рашку?
показать весь комментарий
18.12.2022 14:00 Ответить
Тому що в Україні мало таких як ви довбойобів.
показать весь комментарий
18.12.2022 19:08 Ответить
Рашист?
показать весь комментарий
18.12.2022 22:09 Ответить
Ти?
Бот номерний 555bb014
показать весь комментарий
18.12.2022 22:39 Ответить
 
 