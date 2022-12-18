Эстония в ближайшее время отправит украинским воинам мобильную сауну и прачечную. ВИДЕО
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С начала полномасштабного вторжения России Эстония оказывает всестороннюю поддержку Украине. В частности, после массированных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре, к нам были отправлены генераторы. Сейчас техническую проверку, перед отправкой на российско-украинский фронт, проходит передвижной банно-прачечный комплекс.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ERR.
Вдоль линии столкновения, особенно в Донецкой области, продолжаются ожесточенные бои. Украинские защитники находятся в сверхсложных условиях. Чтобы поддержать морально-боевой дух, а также обеспечить бойцов надлежащим гигиеническими условиями, выделенные Эстонией мобильную баню и прачечную планируют отправить на передовую уже в ближайшее время.
В настоящее время банно-прачечный комплекс проходит техническую проверку в городе Тарту и уже в скором времени отправится в Украину.
"Это комплекс из трех машин, позволяющий солдатам сначала попариться в сауне, помыться, потом отдохнуть. И заодно постирать и высушить одежду. А это очень важно для поддержания боевого духа и здоровья", - заявил начальник производства комплекса Сийм Неллис.
Передвижной комплекс способен обслуживать до 400 бойцов в неделю, и что важно может быть размещен таким образом, чтобы его не было видно противнику.
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Парламент Австрії не визнав Голодомор геноцидом українського народу, а ухвалив документ із більш м'якими та розпливчастими формулюванням - «жахливі злочини радянської влади».
В постанові говориться, що це був жорстокий голод, спеціально спровокований Радянським Союзом і проігнорований світовою спільнотою в ті часи.
Всі партії парламенту заявили про своє визнання жахливого злочину Голодомору та підтримали його внесення у перелік найбільших злочинів 20-го століття для аналізу та осмислення минулого.
Також у документі згадується про використання голоду як зброї у нинішній агресивній війні росії проти України.
Чому ж не визнали геноцидом? Бо проти визначення «геноцид» виступили у правопопулістській та проросійській австрійській партії свободи.
Дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼‼️‼️‼️