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Эстония в ближайшее время отправит украинским воинам мобильную сауну и прачечную. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

С начала полномасштабного вторжения России Эстония оказывает всестороннюю поддержку Украине. В частности, после массированных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре, к нам были отправлены генераторы. Сейчас техническую проверку, перед отправкой на российско-украинский фронт, проходит передвижной банно-прачечный комплекс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ERR.

Вдоль линии столкновения, особенно в Донецкой области, продолжаются ожесточенные бои. Украинские защитники находятся в сверхсложных условиях. Чтобы поддержать морально-боевой дух, а также обеспечить бойцов надлежащим гигиеническими условиями, выделенные Эстонией мобильную баню и прачечную планируют отправить на передовую уже в ближайшее время.

В настоящее время банно-прачечный комплекс проходит техническую проверку в городе Тарту и уже в скором времени отправится в Украину.

"Это комплекс из трех машин, позволяющий солдатам сначала попариться в сауне, помыться, потом отдохнуть. И заодно постирать и высушить одежду. А это очень важно для поддержания боевого духа и здоровья", - заявил начальник производства комплекса Сийм Неллис.

Передвижной комплекс способен обслуживать до 400 бойцов в неделю, и что важно может быть размещен таким образом, чтобы его не было видно противнику.

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Топ комментарии
+18
дякуємо.. ми дякуємо за будь яку щиру допомогу нашим славним і незламним ЗСУ
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18.12.2022 11:44
+10
Тільки треба заперти у буді Кирила Тимошенка, поки сауна не доїде до фронту.
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18.12.2022 11:55
+8
Доповню, що це волонтерський проект.
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18.12.2022 12:14
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дякуємо.. ми дякуємо за будь яку щиру допомогу нашим славним і незламним ЗСУ
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18.12.2022 11:44 Ответить
Оце на пральню і буде головний наступ орків. Генштабу на замітку
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18.12.2022 11:50 Ответить
Ніби та сауна (пральня) пішла би бійцям на фронт, а не вищим чинам в тилу.
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18.12.2022 11:57 Ответить
Тільки треба заперти у буді Кирила Тимошенка, поки сауна не доїде до фронту.
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18.12.2022 11:55 Ответить
уже ждет, не моется
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18.12.2022 21:53 Ответить
Цікаво, у натівців і вбиральні якісь для польових умов передбачені?
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18.12.2022 11:57 Ответить
Раніше такі машини були в санепідстанціях. Була якось на навчаннях в ЗГВ, користувалася .
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18.12.2022 11:57 Ответить
Рукажопі беніни скоморохи самостійно ні на що не здатні.
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18.12.2022 12:10 Ответить
Доповню, що це волонтерський проект.
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18.12.2022 12:14 Ответить
ГОНЧАРЕНКО

Парламент Австрії не визнав Голодомор геноцидом українського народу, а ухвалив документ із більш м'якими та розпливчастими формулюванням - «жахливі злочини радянської влади».

В постанові говориться, що це був жорстокий голод, спеціально спровокований Радянським Союзом і проігнорований світовою спільнотою в ті часи.

Всі партії парламенту заявили про своє визнання жахливого злочину Голодомору та підтримали його внесення у перелік найбільших злочинів 20-го століття для аналізу та осмислення минулого.

Також у документі згадується про використання голоду як зброї у нинішній агресивній війні росії проти України.

Чому ж не визнали геноцидом? Бо проти визначення «геноцид» виступили у правопопулістській та проросійській австрійській партії свободи.
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18.12.2022 12:55 Ответить
Це класно , бо це дуже потрібна річ нашим воінам !,
Дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼‼️‼️‼️
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18.12.2022 13:40 Ответить
Мабуть, ОПа прийме собі в дар, щоб було де мівіну запарювати
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18.12.2022 16:17 Ответить
 
 