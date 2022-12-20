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Мариуполь (5563) ММК им. Ильича (66) оккупация (9519) Андрющенко Петр (527)

В Мариуполе на территории меткомбината горит база россиян, - Андрющенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В оккупированном Мариуполе горит помещение, расположенное на территории ММК им. Ильича.

Об этом со ссылкой на участников мариупольского сопротивления сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"В Мариуполе горит помещение расположения русских военных, находящееся на территории ММК им. Ильича. Мариупольское сопротивление сообщает об успешной диверсии по поджогу", - написал Андрющенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Мариуполе ищут рабочих рыть окопы в Бердянске, - Андрющенко
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Топ комментарии
+13
Нужно стать на колени всем городом и попросить сцаря о помощи, обычно так у них делают холопы😂😂
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20.12.2022 17:41
+11
Пізно вони вкакалися. Ой пізно! За зраду українського народу та політичну недалекоглядність потрібно платити!
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20.12.2022 17:22
+10
Маріуполь був, є і завжди буде українськім містом. 🇺🇦
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20.12.2022 17:19
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20.12.2022 17:19 Ответить
Пізно вони вкакалися. Ой пізно! За зраду українського народу та політичну недалекоглядність потрібно платити!
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20.12.2022 17:22 Ответить
Нужно стать на колени всем городом и попросить сцаря о помощи, обычно так у них делают холопы😂😂
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20.12.2022 17:41 Ответить
У холопов и так очко подгорает, а вы им еще раком стать предлагаете.))) Лучше-бы чурекам подсказали что нужно крышки с ворованных унитазов снимать, а керамика не горит.)))
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21.12.2022 19:59 Ответить
В лихие 10-е у каждого уважающего себя мера в этом сраном государстве в период бурного экономического роста был в собственном подчинении завод монополист по производству фемочных изделий. Крепкий хозяйственник и патриот В.С. Бойченко без раздумий в 2014м сменил супер должность в супер компании Метинвест с суперской зарплатой в сотни тысяч карбованцев, на должность мера со скромным жалованием в 25000 деревянных. Жители Мариуполя оценили поступок и переизбрали патриота на второй срок. Ещё бы, лоббировать экологические тормоза гораздо интереснее. Сделаем парк отдыха за 5млн грн., вместо фильтров на доменные печки в 20 млн у.е. У украинцев крепкие лёгкие, не то что там у каких-то австрийцев или швейцарцев. В то время когда город начали освобождать от "нацистов" он патриотично встречал обезкровленных мариупольцев и урзуфцев в г. Запорожье. Лично наваривал землякам булгур на полевой кухне, кормил перепуганных детей. А то, что клевещут злые языки, что мол с'****** в Вену и там встречал земляков. Это все наклеп( что в переводе на русский - ******)

За Бойченко! За АндрЮщенко! За пацанов! За Патриотов! За НАБУ! За правду!
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21.12.2022 23:56 Ответить
машем и восторгаемся ) путЕн спаси!


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20.12.2022 18:18 Ответить
А вы не нервничайте так. тут ведь просто бизнес и ничего личного. Вы продолжайте надеяться что вы нужны кому-то пока Газпром будет на Европе наживаться.)))

А Украину вы скоро полюбите, ведь от ненависти до любви всего шаг.)))
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20.12.2022 20:21 Ответить
Маріуполь був, є і завжди буде українськім містом. 🇺🇦
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20.12.2022 17:19 Ответить
Ось тільки "дрочать" там на *уйла!
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20.12.2022 17:44 Ответить
хибна думка, Маріуполь все довів в 2014 році, й окупація тимчасово, хто чекав руськаго міра, вже давно звалив
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20.12.2022 18:12 Ответить
ДА откуда ж вы знаете? Вы со всеми мариупольцами общались? Давайте не разъединять страну
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20.12.2022 22:43 Ответить
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20.12.2022 17:57 Ответить
Будет умирать в лагеря созданных своими же опять.
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20.12.2022 19:12 Ответить
а все орки потроху починають розуміти, що українська земля їм не рада, а українська армія їх перетрощить як горіхи, Слава ЗСУ
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21.12.2022 09:47 Ответить
черговий збіг, а окупанти мабуть думали, що всі злочини їм минуться, аж ніяк потвори, горітимете у пеклі
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20.12.2022 18:11 Ответить
Еще парочка таких дымков над городом и прийдется оккупантам "жест доброй воли" из Мариуполя делать, да так быстро, что весь свой металлолом побросают, как обычно.)))
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20.12.2022 20:23 Ответить
Страшно смотреть на колоссальные разрушения в городе и на то, что произошло с Мариуполем. И так разносятся и другие города Украины
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20.12.2022 22:35 Ответить
Деякі населені пункти зрівняли із землею, це спалена земля.. Українців знищують просто за те, що вони українці і хочуть незалежності. Та я переконана в перемозі і що все відбудуємо.. Лише людей до життя не повернути...
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21.12.2022 21:02 Ответить
А шо такое. Решили отопление себе таким образом сделать, но что-то пошло не так?
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21.12.2022 14:20 Ответить

Рановато они себе масленницу устроили. А все потому что ужираются в хлам и технику безопасности на производстве не соблюдают.)))
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21.12.2022 19:55 Ответить
Та вони під наркотою, в них взагалі почуття реальності втрачено давно. Хоча, я навіть не знаю, що гірше - наркота чи путінська пропаганда. З наркотою можна зав'язати, а зазомбовані російським телебаченням рідко коли приходять до тями...
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21.12.2022 20:59 Ответить
та нехай нажираються, це тільки краще для нас, хоча я сумніваюся, що знову "випадковість"
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22.12.2022 15:04 Ответить
орки хоч самі розуміють, що путіну плювати на російську армію? путіну головне - зберегти владу і заради цієї цілі він готовий власний же народ на фарш відправити...
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21.12.2022 20:57 Ответить
Не могу понять вот этого упорства. Ну уже ведь очевидно всё пошло не по плану, очевидно, что ничего и дальше не получится, зачем упираться?
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22.12.2022 16:21 Ответить
 
 