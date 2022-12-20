В Мариуполе на территории меткомбината горит база россиян, - Андрющенко. ВИДЕО

В оккупированном Мариуполе горит помещение, расположенное на территории ММК им. Ильича.

Об этом со ссылкой на участников мариупольского сопротивления сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

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"В Мариуполе горит помещение расположения русских военных, находящееся на территории ММК им. Ильича. Мариупольское сопротивление сообщает об успешной диверсии по поджогу", - написал Андрющенко.

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