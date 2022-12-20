В Мариуполе на территории меткомбината горит база россиян, - Андрющенко. ВИДЕО
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В оккупированном Мариуполе горит помещение, расположенное на территории ММК им. Ильича.
Об этом со ссылкой на участников мариупольского сопротивления сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"В Мариуполе горит помещение расположения русских военных, находящееся на территории ММК им. Ильича. Мариупольское сопротивление сообщает об успешной диверсии по поджогу", - написал Андрющенко.
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За Бойченко! За АндрЮщенко! За пацанов! За Патриотов! За НАБУ! За правду!
А Украину вы скоро полюбите, ведь от ненависти до любви всего шаг.)))
Рановато они себе масленницу устроили. А все потому что ужираются в хлам и технику безопасности на производстве не соблюдают.)))