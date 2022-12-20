РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5253 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине
16 400 22
армия РФ (15397) плен (2355) СБУ (18701)

В плен СБУ попал оккупант, 5 раз пытавшийся бежать из российского войска. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Он и его сослуживцы так боятся ВСУ, что после первого же боя все 135 новобранцев из его полка сдали оружие и отказались воевать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Служба безопасности Украины.

Как отмечается, оккупант и его сослуживцы так боятся ВСУ, что после первого же боя все 135 новобранцев из его полка сдали оружие и отказались воевать.

Впрочем, когда поняли, что российское командование их просто так не отпустит – пытались бежать со своих подразделений.

"Сколько раз меня пытались отправить на "передок", так я понимая, что там… убегал. 5 раз меня находили и возвращали обратно", - рассказывает он сотрудникам СБУ.

В конце концов, он попал в плен к украинским силам обороны и остался жив.

Поэтому оккупантам, кто хочет вернуться домой, СБУ напоминает о "горячей линии" +380936886888.

Позвонив на нее, можно получить подробную инструкцию, как максимально безопасно сдаться в плен и остаться в живых.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
5-жды Уклонист! Еще и живой останется, везунчик
показать весь комментарий
20.12.2022 19:22
+14
Да, там не идиоты, а ублюдки Баканова! Предатели и сепары!
показать весь комментарий
20.12.2022 19:38
+12
Можливо, перед нами, майбутній призидент расіі...
показать весь комментарий
20.12.2022 19:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
5-жды Уклонист! Еще и живой останется, везунчик
показать весь комментарий
20.12.2022 19:22 Ответить
Можливо, перед нами, майбутній призидент расіі...
показать весь комментарий
20.12.2022 19:53 Ответить
Кацапи вже навiть пи*дiти бiльш- менш складно неспроможнi...
показать весь комментарий
20.12.2022 20:22 Ответить
Сколько раз меня пытались отправить на "передок", так я осознавая, что там… убегал -
показать весь комментарий
20.12.2022 20:27 Ответить
Мастер по выживанию, особенно остаться последним из живых.
показать весь комментарий
20.12.2022 21:29 Ответить
та він і про 10 разів може казочки розповісти, це нічого не означає
показать весь комментарий
20.12.2022 19:27 Ответить
В СБУ не ідіоти. Всі ці казки перевяряються легко. Інфи у них там достатньо.
показать весь комментарий
20.12.2022 19:28 Ответить
про ідіотів я нічого не казав, тож не треба заперечувати те що не сказано...ти й справді думає що в СБУ нема чим зайнятись як рахувати і перевіряти спроби кацапів злинять?
показать весь комментарий
20.12.2022 19:35 Ответить
Про те, що я думаю, я нічого не писав, тож не треба додумувати те, про що не написано.
показать весь комментарий
20.12.2022 19:39 Ответить
Да, там не идиоты, а ублюдки Баканова! Предатели и сепары!
показать весь комментарий
20.12.2022 19:38 Ответить
в упор не видят , как банда шария и ОПЗЖопников с Бойко открывает новые офисы , а Медведчук , балецкий являются действующими депутатами⁉️Военные каждый день под обстрелами рискуют жизнью , а эти троянские шакалы вставляют нож в спину в столице ‼️
показать весь комментарий
20.12.2022 20:42 Ответить
Такий страх повинен відчувати кожен москаль у найближчі років 50 щонайменьше!
показать весь комментарий
20.12.2022 19:39 Ответить
П'ятий раз втік від війни?

О-о-ооооо, рекорд побито. Тепер новий світовий - 5 раз!
показать весь комментарий
20.12.2022 19:39 Ответить
Можна балотуватися у президенті
показать весь комментарий
20.12.2022 20:34 Ответить
а що у раши кувалді скінчилися? якось підозріло.
показать весь комментарий
20.12.2022 19:40 Ответить
И не убили и кувалдой башку не разбили. И в плен попал. Везунчик конкретный
показать весь комментарий
20.12.2022 19:44 Ответить
Кувалды все пропили. Сдали в металлолом.
показать весь комментарий
20.12.2022 19:52 Ответить
Не зловтішайтеся. Поставте себе на його місце. І, майте на увазі, що там таких дуже багато. Як з того вийти, що робити у цьому випадку - дуже серйозне питання. Вирішимо, то кожен з них не встрілить у нашого солдата, дасть приклад усім своїм що і як робити, щоб не воювати. Серьйозна задача...
показать весь комментарий
20.12.2022 20:00 Ответить
Даунбасьонок...акцент...
показать весь комментарий
20.12.2022 20:23 Ответить
Гарно бреше, psia krew...
показать весь комментарий
20.12.2022 21:27 Ответить
Невтікач теж може вийти уперед та встановити рекорд ...
показать весь комментарий
20.12.2022 23:03 Ответить
Засуньте свой Telegramm в ОПУ!
показать весь комментарий
21.12.2022 13:42 Ответить
 
 