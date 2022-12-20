В плен СБУ попал оккупант, 5 раз пытавшийся бежать из российского войска. ВИДЕО

Он и его сослуживцы так боятся ВСУ, что после первого же боя все 135 новобранцев из его полка сдали оружие и отказались воевать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Служба безопасности Украины.

Как отмечается, оккупант и его сослуживцы так боятся ВСУ, что после первого же боя все 135 новобранцев из его полка сдали оружие и отказались воевать.

Впрочем, когда поняли, что российское командование их просто так не отпустит – пытались бежать со своих подразделений.

"Сколько раз меня пытались отправить на "передок", так я понимая, что там… убегал. 5 раз меня находили и возвращали обратно", - рассказывает он сотрудникам СБУ.

В конце концов, он попал в плен к украинским силам обороны и остался жив.

Поэтому оккупантам, кто хочет вернуться домой, СБУ напоминает о "горячей линии" +380936886888.

Позвонив на нее, можно получить подробную инструкцию, как максимально безопасно сдаться в плен и остаться в живых.