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Тяжелые окопные бои, уличные перестрелки, спасение раненых - "Азов" представил фильм о защите Бахмута. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Полк "Азов" выпустил неигровой фильм о самой горячей точке фронта - боях за Бахмут.

Первая серия уже доступна на ютуб-канале подразделения, передает Цензор.НЕТ.

"Напряженная атмосфера ежедневного ритма войны в эпицентре боев за Донбасс, давно ставшая рутиной для украинских защитников.

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В военной хронике – уникальные кадры войны с передовой, тяжелые окопные бои азовцев с оккупантами, когда врага видно невооруженным глазом, спасение и эвакуация раненых сослуживцев. Интенсивные городские бои в разрушенных жилых зданиях, бесконечные автоматные очереди, впечатления участников боев и, конечно, черный азовский юмор.

На сегодняшний день Бахмут - одно из главных направлений удара врага, сконцентрировавшего здесь мощные группирования. Уже полгода, несмотря на огромные потери оккупанты, безуспешно пытаются взять город любой ценой. В результате беспощадных вражеских обстрелов Бахмут почти стерт с лица земли, но город стоит. Украинские силы продолжают держать оборону", – говорится в описании.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оборона Бахмута продолжается, оккупанты постоянно атакуют. Город становится восточным форпостом. ВИДЕО
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Топ комментарии
+7
Як з вуличними боями в Бахмуті в'яжеться сьогоднішня вальяжна прогулянка презедента?
Де це він гуляв із руками в кишенях?

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20.12.2022 20:27
+6
"Азов" показує, як хлопці і дівчата захищають Україну, а "95 квартал" готує "новорічний концерт". Які прірва між ними.
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20.12.2022 20:47
+6
Прогулянка в Бахмут, як і решта інших на лінію зіткнення, здійснюється за погодженням з кураторами. Взагалі то в Києві є два повністю безпечних місця: ОПа і Печерська Лавра. Інакше прийдеться повірити у професійність контррозвідки СБУ, що якимось чарівним чином нейтралізувала кротів при владі, або у шляхетність орків, що ігнорують точну інформацію цих самих кротів про переміщення першої особи. Обидва варіанти доволі фантастичні, як на мене.
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20.12.2022 21:19
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Як з вуличними боями в Бахмуті в'яжеться сьогоднішня вальяжна прогулянка презедента?
Де це він гуляв із руками в кишенях?

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20.12.2022 20:27 Ответить
чистенько так - по домашнему...
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20.12.2022 20:31 Ответить
Прогулянка в Бахмут, як і решта інших на лінію зіткнення, здійснюється за погодженням з кураторами. Взагалі то в Києві є два повністю безпечних місця: ОПа і Печерська Лавра. Інакше прийдеться повірити у професійність контррозвідки СБУ, що якимось чарівним чином нейтралізувала кротів при владі, або у шляхетність орків, що ігнорують точну інформацію цих самих кротів про переміщення першої особи. Обидва варіанти доволі фантастичні, як на мене.
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20.12.2022 21:19 Ответить
Кацапи знають що в д'Єрмака не можна стріляти, тому Зєля може почуватися в безпеці.
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20.12.2022 23:22 Ответить
дов бень ти
В нього руки в кишенях в усі сезони року.
Буча. Квітень 2022.

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21.12.2022 11:06 Ответить
Да ну его нафиг, я не герой перестрелок. Это тупо страшно.
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20.12.2022 20:29 Ответить
орки уже в город зашли,если идут уличные перестрелки?
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20.12.2022 20:40 Ответить
зашли-вынесли, зашли-вынесли, зашли-вынесли...\всё идут...\
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20.12.2022 20:54 Ответить
Бої ідуть уже в місці, кацапи кинули дуже багато мяса на цей напрямок.
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20.12.2022 21:05 Ответить
"Азов" показує, як хлопці і дівчата захищають Україну, а "95 квартал" готує "новорічний концерт". Які прірва між ними.
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20.12.2022 20:47 Ответить
Який до дідька "новорічний концерт'' якщо шмигаль "вангує" на новий рік "темряву" через кацапські обстріли
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20.12.2022 20:54 Ответить
Так, а "95 квартал" працює над цим питанням. Не у всіх немає світла, наприклад "квартальці" ореноносці мають не тільки світло. Я ж писав, що ЗСУ і "квартал" два різних світа, між ними величезна прірва. Одні боронять Україну і українців, а інші споживають все найкраще і те, що призначено партнерами для ЗСУ і знедоленого народу.
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20.12.2022 21:32 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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20.12.2022 22:24 Ответить
Дуже добрий фільм, передає весь драматизм та важкість ситуації.
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21.12.2022 00:09 Ответить
Обожнюю вас, Хлопці!!!
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21.12.2022 11:13 Ответить
 
 