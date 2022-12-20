Тяжелые окопные бои, уличные перестрелки, спасение раненых - "Азов" представил фильм о защите Бахмута. ВИДЕО

Полк "Азов" выпустил неигровой фильм о самой горячей точке фронта - боях за Бахмут.

Первая серия уже доступна на ютуб-канале подразделения, передает Цензор.НЕТ.

"Напряженная атмосфера ежедневного ритма войны в эпицентре боев за Донбасс, давно ставшая рутиной для украинских защитников.

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В военной хронике – уникальные кадры войны с передовой, тяжелые окопные бои азовцев с оккупантами, когда врага видно невооруженным глазом, спасение и эвакуация раненых сослуживцев. Интенсивные городские бои в разрушенных жилых зданиях, бесконечные автоматные очереди, впечатления участников боев и, конечно, черный азовский юмор.

На сегодняшний день Бахмут - одно из главных направлений удара врага, сконцентрировавшего здесь мощные группирования. Уже полгода, несмотря на огромные потери оккупанты, безуспешно пытаются взять город любой ценой. В результате беспощадных вражеских обстрелов Бахмут почти стерт с лица земли, но город стоит. Украинские силы продолжают держать оборону", – говорится в описании.

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