Тяжелые окопные бои, уличные перестрелки, спасение раненых - "Азов" представил фильм о защите Бахмута. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Полк "Азов" выпустил неигровой фильм о самой горячей точке фронта - боях за Бахмут.
Первая серия уже доступна на ютуб-канале подразделения, передает Цензор.НЕТ.
"Напряженная атмосфера ежедневного ритма войны в эпицентре боев за Донбасс, давно ставшая рутиной для украинских защитников.
В военной хронике – уникальные кадры войны с передовой, тяжелые окопные бои азовцев с оккупантами, когда врага видно невооруженным глазом, спасение и эвакуация раненых сослуживцев. Интенсивные городские бои в разрушенных жилых зданиях, бесконечные автоматные очереди, впечатления участников боев и, конечно, черный азовский юмор.
На сегодняшний день Бахмут - одно из главных направлений удара врага, сконцентрировавшего здесь мощные группирования. Уже полгода, несмотря на огромные потери оккупанты, безуспешно пытаются взять город любой ценой. В результате беспощадных вражеских обстрелов Бахмут почти стерт с лица земли, но город стоит. Украинские силы продолжают держать оборону", – говорится в описании.
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Де це він гуляв із руками в кишенях?
В нього руки в кишенях в усі сезони року.
Буча. Квітень 2022.
Героям слава!!!