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Пригожин пригласил Зеленского "на встречу": "Уважаемый Владимир Александрович, если Вы еще не уехали из Бахмута, готов встретиться". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин в издевательской манере предлагает президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться в Бахмуте.
Соответствующее видео обнародовано на телеграм-канале "Пресс-служба Пригожина", сообщает Цензор.НЕТ.
Пригожин рассказал: узнал, что Зеленский в Бахмуте, и приехал поближе, чтобы "пригласить" на переговоры. Он якобы обращается к разным подразделениям боевиков, чтобы те "морзянкой", то есть обстрелами, передали "приглашение".
"Чем дольше не отвечают, тем ближе подходим", - настраивает он свою аудиторию.
Напомним, 20 декабря президент Владимир Зеленский посетил Бахмут Донецкой области, встретился с военными и наградил украинских защитников.
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ПОдчёркнуто не пригласл Залужного, который держит Бахмут столько месяцев - мелкая ревнивая тварь...
Вова ! ревнуй - не ревнуй - а на выбрах тебе
х..кгм...рояль...