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Пригожин пригласил Зеленского "на встречу": "Уважаемый Владимир Александрович, если Вы еще не уехали из Бахмута, готов встретиться". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин в издевательской манере предлагает президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться в Бахмуте.

Соответствующее видео обнародовано на телеграм-канале "Пресс-служба Пригожина", сообщает Цензор.НЕТ.

Пригожин рассказал: узнал, что Зеленский в Бахмуте, и приехал поближе, чтобы "пригласить" на переговоры. Он якобы обращается к разным подразделениям боевиков, чтобы те "морзянкой", то есть обстрелами, передали "приглашение".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бои в Бахмуте: вражеская артиллерия уничтожает город, оккупанты пытаются развязать уличные бои. ВИДЕО беспилотника

"Чем дольше не отвечают, тем ближе подходим", - настраивает он свою аудиторию.

Напомним, 20 декабря президент Владимир Зеленский посетил Бахмут Донецкой области, встретился с военными и наградил украинских защитников.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский посетил Бахмут и наградил защитников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)
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Топ комментарии
+122
А хто ти такий, пітух, щоб з тобою зустрічатись?
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20.12.2022 21:31
+61
Твойо мєсто возлє параші , мудило кацапське . .
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20.12.2022 21:34
+60
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20.12.2022 21:32
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С зашквареным в падлу встречаться Зеля шо дурак зашкварится ! тем более шо у москалей даже прапор куриный
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21.12.2022 01:14 Ответить
На каком основании вообще какой то сраный поваришко будет встречаться с целым Президентом Украины? Кто ты такой вообще чтобы с тобой встречался Президент Украины как представитель всей Украины? Иди ка ты .....
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21.12.2022 01:46 Ответить
Зачем президенту Зеленскому встречаться с опущеным террористом???? Пусть готовится к встрече со святым Птром...
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21.12.2022 03:47 Ответить
Думаете, он Святому Петру нужен??
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21.12.2022 04:51 Ответить
Кривляется опущенный ЧВКлоун. На свой последний концерт нарывается...
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21.12.2022 05:02 Ответить
У цьому випадку підійде така приказка - "Коваль коня кує, а "ображений півень" лапу підставляє". Головний кремлівський "опущєнєц" надумав собі, що він зараз головний вєртухай і корчить з себе велике цабе. А, насправді, підаром був, підаром і залишився. Нехай звертається до кремлівської блідої бункерної молі, у якої смокче прутня.
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21.12.2022 06:36 Ответить
***** пригожин в штанишках в обтяжку мнит себя равным президенту!Маничка величия однако!Если бы был на самом деле таким крутым,как показывает себя,не разговоры бы разговаривал,а с оружием в руках шелбы на штурм,а так вся храбрость в том,что "приди,пагаварим"Ага,щас,иди с зеками перетирай,а Зеленскому некогда на всякое дерьмо реагировать!
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21.12.2022 06:49 Ответить
А нащо з тобою зустрічатись? Хто ти такий?
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21.12.2022 07:08 Ответить
Сядь, промакашка, сядь, не мелькай!
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21.12.2022 07:16 Ответить
..а разве с зэком петушарой кто хотел встречаться???
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21.12.2022 08:43 Ответить
пєтух довбить клювом морзянку? Оригінально
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21.12.2022 08:44 Ответить
Ответ Зеленского: я с петухами не разговариваю. Мерзость болотная натягаоа алкашей и насильников в свой курятник и еще пытается что то там вякать.
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21.12.2022 08:56 Ответить
Президент к повару не ходит.
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21.12.2022 10:57 Ответить
зе хоть і чмо, але із законтаченим пітухом точно зустрічатися не буде
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21.12.2022 10:58 Ответить
Пригожин - по согласованию с дерьмаком приехал лично проконтролировать , чтоб его уроды не стреляли пока дерьмак и зеля там.... без такого договорняка это бЗЕдо туда б не сунулось... а все базары- прикрытие....

ПОдчёркнуто не пригласл Залужного, который держит Бахмут столько месяцев - мелкая ревнивая тварь...
Вова ! ревнуй - не ревнуй - а на выбрах тебе х.. кгм...рояль...
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21.12.2022 11:01 Ответить
выздоравливай
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21.12.2022 14:00 Ответить
Він правий на всі 100
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21.12.2022 14:26 Ответить
немає часу в українського Президента з усіляким сміттям зустрічатись.
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21.12.2022 12:34 Ответить
петух опущений твоє місце біля параші
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21.12.2022 12:35 Ответить
петушок пригожин вскукарекнул! твое место на бутылке!
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21.12.2022 13:58 Ответить

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21.12.2022 14:21 Ответить
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21.12.2022 14:25 Ответить
з півнем? ні .. ні ні защо! потім не відмиєшься. Скажуть що контакт був.
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21.12.2022 14:31 Ответить
Опять забыли закрыть дверцу в курятнике!
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21.12.2022 14:38 Ответить
чому не сказав де буде чекати...нашим ССО і артилеристам догана в будь-якому разі
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21.12.2022 15:08 Ответить
Ти чиїх будєш, холоп?
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21.12.2022 15:26 Ответить
От при всій моїй антипатії до зеленої шмарклі, після його квартальних пріколів і політики єрмака, на фоні цього ГУСЯ, він виглядає справді президент, за якого не стидно.
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21.12.2022 15:30 Ответить
Пригожин никто. Он подставное лицо. А вагнеровцы в действительности это проект ФСБ.
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21.12.2022 16:43 Ответить
Не бійся, зустрінешся з ним в Гаазі, коли будеш сидіти на лаві підсудних в кайданах. Якшо звісно, доживеш до суда
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21.12.2022 21:07 Ответить
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