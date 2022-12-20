Пригожин пригласил Зеленского "на встречу": "Уважаемый Владимир Александрович, если Вы еще не уехали из Бахмута, готов встретиться". ВИДЕО

Владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин в издевательской манере предлагает президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться в Бахмуте.

Соответствующее видео обнародовано на телеграм-канале "Пресс-служба Пригожина", сообщает Цензор.НЕТ.

Пригожин рассказал: узнал, что Зеленский в Бахмуте, и приехал поближе, чтобы "пригласить" на переговоры. Он якобы обращается к разным подразделениям боевиков, чтобы те "морзянкой", то есть обстрелами, передали "приглашение".

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"Чем дольше не отвечают, тем ближе подходим", - настраивает он свою аудиторию.

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Напомним, 20 декабря президент Владимир Зеленский посетил Бахмут Донецкой области, встретился с военными и наградил украинских защитников.

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