Каждый день крепость Бахмут дает жизнь для Украины, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 300-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Вернулся с Донетчины – из нашей Бахмутской крепости. Был там сегодня, чтобы поддержать наших бойцов, вручить государственные награды, поблагодарить их. Всем нашим героям – тем, кто обороняет там не только Бахмут, не только наш Донбасс, но и всю Украину. Должны это понимать – абсолютно все.

По пути на передовую я проехал сегодня Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку... Города, села с ними рядом, которые сейчас буквально борются за жизнь. Жизнь для всех нас – для всех украинцев и для всего украинского, более того – для всего и всех, кто бережет в себе человечность. Посмотрите, какое у России наступление – что она оставляет там, куда заносит свой флаг. Выжженная земля, уничтоженная жизнь... Боль, руины и могилы – это так называемый "русский мир". Именно это останавливают наши герои.

Именно это они выгоняют из Украины, шаг за шагом возвращая жизнь на нашу землю, куда ступили оккупанты. И чтобы это движение было – чтобы была наша граница, чтобы мы возвращали украинский флаг городам и селам на юге и востоке нашего государства – есть Бахмут, есть крепость, есть наши героические защитники. Каждый день, который они выстояли там, каждый удар, который они выдержали там, каждая отбитая атака и каждая контратака, которую они совершили, – это жизнь для Украины.

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Я благодарю всех наших воинов, которые защищают крепость Бахмут! Благодарю всех мам и пап, жен и детей наших героев, которые спасают Украину именно там! И я прошу всех наших людей: где бы вы ни были, пожалуйста, поддерживайте украинских героев, которые держатся против самых жестоких атак оккупантов, против самых безумных российских ударов... сказал Зеленский.