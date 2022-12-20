Каждый день крепость Бахмут дает жизнь для Украины, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 300-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Вернулся с Донетчины – из нашей Бахмутской крепости. Был там сегодня, чтобы поддержать наших бойцов, вручить государственные награды, поблагодарить их. Всем нашим героям – тем, кто обороняет там не только Бахмут, не только наш Донбасс, но и всю Украину. Должны это понимать – абсолютно все.
По пути на передовую я проехал сегодня Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку... Города, села с ними рядом, которые сейчас буквально борются за жизнь. Жизнь для всех нас – для всех украинцев и для всего украинского, более того – для всего и всех, кто бережет в себе человечность. Посмотрите, какое у России наступление – что она оставляет там, куда заносит свой флаг. Выжженная земля, уничтоженная жизнь... Боль, руины и могилы – это так называемый "русский мир". Именно это останавливают наши герои.
Именно это они выгоняют из Украины, шаг за шагом возвращая жизнь на нашу землю, куда ступили оккупанты. И чтобы это движение было – чтобы была наша граница, чтобы мы возвращали украинский флаг городам и селам на юге и востоке нашего государства – есть Бахмут, есть крепость, есть наши героические защитники. Каждый день, который они выстояли там, каждый удар, который они выдержали там, каждая отбитая атака и каждая контратака, которую они совершили, – это жизнь для Украины.
Я благодарю всех наших воинов, которые защищают крепость Бахмут! Благодарю всех мам и пап, жен и детей наших героев, которые спасают Украину именно там! И я прошу всех наших людей: где бы вы ни были, пожалуйста, поддерживайте украинских героев, которые держатся против самых жестоких атак оккупантов, против самых безумных российских ударов... сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
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У вівторок, 20 грудня, у Суджанському районі Курської області сталася "бавовна".
Внаслідок цього загорілися житлові будинки, є постраждалі.
Про це повідомляє російське видання ТАСС і Telegram-канал "Раньше всех".
"ЗСУ знову обстріляли Суджанський район. Щонайменше чотири снаряди впали в селі Махновка. Одна жінка постраждала. Пошкоджено три будинки. Один із них серйозно зруйнований, зараз він горить", - зазначив губернатор регіону Роман Старовойт.
Він додав, що на місці інциденту перебувають усі спецслужби.
ботофермах зеленського. зеленський також знайомий і з кадировим, допомога в продажу
запорізької гуманітарки в окупованому Мелітополі також була через кадирівців. Думаю
зеленський так сміливо ходив по Бахмуту по тій причині що з іншої сторони його охороняв
прігожин.
@StarshinaZapasa
А вот кто мне объяснит, в чем тут секрет. Вот Порошенко. Он бывал на фронте - сколько: сотни, тысячи раз? Каждый раз привозил что-то купленное на свои деньги, ну, безделушку какую-нибудь: там, ПВО над столицей, роту БТР или ещё что по-мелочи. Не стоит внимания. Но стоило один раз
привезти в довесок ящик клубники - оооо, сколько говна было… Вы же помните этот дикий срач? Эти волны говен и обвинения в пиаре?
Зеленский. Приезжает в Бахмут.
Миллионы влажных от счастья трусиков!! Вот, кто понимает этот парадокс?
Никаких вопросов никому после победы вы не зададите. Никого вы ни о чем не спросите. Ни о Чонгаре. Ни о Буче. Ни о майских шашлыках. Никого ни на какую скамью вы не посадите и судить не будете
А будет все тоже - небритый мачо, бархатный небритый баритон, влажные трусики счастья поклонников и поклонниц, второй срок и целование в попочку.
100%
Після поїздки Зеленського до Бахмута у Кремлі заявили, що Путін "теж їздив на фронт"))
https://24tv.ua/zelenskiy-vidvidav-bahmut-kremli-virishili-zayaviti-shho-putin_n2221527
Депутат госдупи - Андрєй Гурулєв заявив, що кремлівський диктатор особисто відвідував "зону спецоперації". Фантазія у депутата Держдуми доволі бурхлива, адже за його словами, диктатор "не тільки відвідав фронт", але й "вислухав усіх командувачів".
У самому ж Кремлі вирішили підіграти цьому фейку. Речник диктатора Дмітрій Пєсков вирішив не спростовувати слова Гурулєва. Коментуючи цю заяву, рупор Кремля сказав, що Путін "їздив у штаб" у пятницю 16 грудня. Однак який штаб і наскільки далеко від бункера - не уточнювали. .
Пропагандистські медіа вже почали публікувати новини з сенсаційними заголовками про те, що "Путін відвідував фронт".
Розіграно все як по нотах:
- в зал ВР вносяться 4 резонансні законопроекти, щоб розпорошити увагу громадськості на різні площини протистояння (розділяй і володарюй) - про медіа, про забудовників, про реформу КСУ, про покарання військовослужбовців. Бонусом відволікаючи законопроект - про скасування ОАСКу імені підсанкційного Вовка.
- депутати не встигають читати жоден законопроект, а тому покладаються на Шапталу, який підтримав законопроект (стійке відчуття, що і він його не читав, а консультувався з юридичними радниками). Тому навіть депутати з ЄС (8 чоловік із 27) підтримують його.
- далі подоляк чудово розумів, що громадянське суспільство підтримає армію, якій цей закон викручує руки та порушує конституційні права воїнів. Шум здійнявся.
- далі Офіс Президента йде до Головнокомандувача і каже: ви ж підтримали закон, навіть Шаптала виступив, всі фракції підтримали, в тому числі опозиційні (маніпуляція). І просять записати не характерне для Залужного селфі відео, де він з читає текст про підтримку закону про збільшення покарання для військовослужбовців.
Воїни незгодні з генералом, але не розуміють, що він тут і ні до чого. Йому потрібна дисципліна і чіткість виконання наказів, а ОП йому підсунув своє бачення як цього досягти. Йому немає коли розробляти механізми досягнення цілей. Для цього є міністерства, відомства, експерти, депутати...
Ось так і розігруються трьохходовку, в результаті яких і вибивається клин між Головнокомандувачем та його армією.
Ціль - зміщення Залужного, послаблення воєнного лоббі та намагання заглянути в очі путіну.
Але все має свою ціну, міша, і не думай, що всі інші не бачать чого ви хочете досягти і хто вам ставить такі завдання. Буде протидія і не тільки внутрішня, а й від партнерів.
Вихід замголови партії Слуги Народу Галини Янченко - перший дзвіночок.