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Силами ПВО в Херсонсокой и Николаевской области сбиты 2 российских беспилотника, - ПК "Юг". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
20 декабря силы противовоздушной обороны ВСУ сбили два российских беспилотника на юге Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на воздушное командование "Юг".
"20 декабря 2022 года, с 13.00 по 14.00 часов, на южном направлении силами и средствами противовоздушной обороны были обнаружены и сбиты два российских БпЛА, среди которых ударно-разведывательный "Орион" на Херсонщине и беспилотник оперативно-тактического уровня в Николаевской области", - говориться в сообщении.
На видео боевая работа зенитного ракетного подразделения по беспилотнику.
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Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий20.12.2022 22:59 Ответить Мне нравится 3
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