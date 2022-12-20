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Силами ПВО в Херсонсокой и Николаевской области сбиты 2 российских беспилотника, - ПК "Юг". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

20 декабря силы противовоздушной обороны ВСУ сбили два российских беспилотника на юге Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на воздушное командование "Юг".

"20 декабря 2022 года, с 13.00 по 14.00 часов, на южном направлении силами и средствами противовоздушной обороны были обнаружены и сбиты два российских БпЛА, среди которых ударно-разведывательный "Орион" на Херсонщине и беспилотник оперативно-тактического уровня в Николаевской области", -  говориться в сообщении.

На видео боевая работа зенитного ракетного подразделения по беспилотнику.
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20.12.2022 22:59 Ответить
 
 