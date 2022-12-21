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Киевская учительница ведет урок, сидя на корточках на улице. ВИДЕО ДНЯ

Видео Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Из-за отключения света в результате российских обстрелов учительница вынуждена была вести урок прямо с улицы.

Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Женщина поставила ноутбук на столбик возле супермаркета и присела возле него на тротуаре. В кармане у нее – мобильный телефон, подключенный к павербанку.

"Сфотографируйте, пожалуйста, скрин сделайте и сбросьте в группу. Я опубликую (задание. - Ред.), но чуть позже, как появится интернет, потому что пока его нет", - говорит учительница ученикам.

Также читайте: Жителям Киева нужно готовиться к тому, что в течение двух-трех недель с энергетикой будет очень сложно, – Харченко
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Топ комментарии
+41
Респект вчительці, на отаких педагогах і тримається наша освіта, незважаючи на всі "реформи" і "покращення" від МОНу.
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21.12.2022 11:39
+35
перемога за нами
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21.12.2022 11:28
+34
Це-українці!
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21.12.2022 11:35
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перемога за нами
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21.12.2022 11:28 Ответить
Молодець
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21.12.2022 11:35 Ответить
Це-українці!
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21.12.2022 11:35 Ответить
Кацапам до нас як до Місяця рачки.
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21.12.2022 11:39 Ответить
💛💙
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21.12.2022 15:40 Ответить
А незламні .
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21.12.2022 11:36 Ответить
Респект вчительці, на отаких педагогах і тримається наша освіта, незважаючи на всі "реформи" і "покращення" від МОНу.
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21.12.2022 11:39 Ответить
Гадаю що вона не з бюджетноi ссфери освiти...
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21.12.2022 13:21 Ответить
Я тобі, як вчителька з бюджетної сфери відповідаю: " дура - ти"
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21.12.2022 17:36 Ответить
То тобi,убога, посчастило,що не попала пiд окупацiю- жах бере вiд кiлькостi зрадникiв у бюджетнiй сферi..I так буде доти, доки буде iснувати матерiальна соска вiд влади.

"Бюджетные училки, налоговички, госслужащие - неиссякаемый источник предателей, коллаборантов и всех остальных наших бед!"
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21.12.2022 18:40 Ответить
Мавзолейные дебилы стали усиленно изучать Феньку Федора Достоевского.. чувак сидел в Тюряге ещё до Николашки Второго кровавого...Роман "Бесы" написан Достоевским чесно..про рюZZkий нацызм...
Литера Z... означает Zeki РабZeи Пригожина...и трошки другого Zeka... Джугашвили...🦍🦍🦍главное что встали с КОЛЕН...🤣🦍🦍🦍👹👹👹🤣
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21.12.2022 11:41 Ответить
Русским имперским фашизмом заражены около 90% русских, никакие достижения русской культуры, вроде литературы, поэзии, балета и классической музыки, не сделали из потомков смеси мокшан, угро-финов и татаро-монгол по-настоящему цивилизованных людей. Россию нужно изолировать от цивилизованного мира на столетия, пока не дозреют до цивилизации или не перебьют друг друга.
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21.12.2022 11:46 Ответить
це справжній Вчитель, Вчителька...
нема слів, щоб подякувати...
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21.12.2022 11:45 Ответить
бiльше плати за уроки, бо жити iм залишилося недовго з такими грошиками, та i система стирайе людей надмiрними запросами. Навiть у вихiднi по вечорам родаки дзвонять, спокою нема. Радянськi вчительки зламаються - будемо бiгати-шукати, а вчителя за день не надрукуйеш, це рокiв 10 практики.
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26.12.2022 04:46 Ответить
ви думаєте вона заради грошей оце старається?
ви подумали що вона на якусь премію розраховує за свій вчинок?
вчителів завжди не хватало і буде не хватати...
а той хто вибирає цю професію тільки з матеріальних міркувань дуже помиляється..
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26.12.2022 10:49 Ответить
Если света нет у учительницы, то откуда он возьмется у учеников?
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21.12.2022 11:49 Ответить
вони можуть бути де завгодно. на лівому березі може не бути електрики, на правому є.
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21.12.2022 11:56 Ответить
Може бути, що діти за кордоном.
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21.12.2022 12:18 Ответить
+5
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21.12.2022 21:58 Ответить
у мене уроки за кордоном, зриваються, бо свiтло тю-тю. Кабель оптичного Нета пасивний, без павербанкiв
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22.12.2022 00:02 Ответить
Ого ! Якщо з павербанком інет є, то Ви живете.
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22.12.2022 06:50 Ответить
нема павербанка, нема грошей, нема роботи, хотiлося вбити себе. I можна подумати що павербанк менi замiнить ноутбук Ноутбук ще треба купити... а грошей не зiбрано i на powerbank
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26.12.2022 04:50 Ответить
Вибачте ... Дивують дописи, типу, "їсти нема чого", але на ЗП у 14 тис. не погоджуються - "я краще голодувати буду".
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26.12.2022 13:04 Ответить
Лучшим хитом всех времён и народов признан Владимирский Централ который спел не помню фамилию..
Короче..Владимирский Централ..ты навечно РабZeю обосрал,а ветер Северный помог,СкреПОНОСу развеять Миф и быдле этом...
Почти Игорь Тальков...я мечтаю вернутся с войны...,и увидеть страну не Дураков...🤣🤣,а дебилов путлера...👹🦍
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21.12.2022 11:55 Ответить
Владімірскій централ це хіт Міхаїла Кругаю. Виключно увесь репертуар цього барда "русского шансона" навколокримінальний, що і зробило його популярним. Родная говень...
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21.12.2022 16:29 Ответить
Учительница доказала..что Украинец и рюZzkий это разные народы..а рюSSkий..это не национальность..нет такого народа и никогда не было... Меря Чудь Веся и прочие Каздлашенковы типа..коми и чукчи с Мордовией якуто-калмыко-бурято-нанайцами...но все они рюZZkие...🤣🖤🤣🦍🦍🦍 Вставшие с Кален
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21.12.2022 12:09 Ответить
Перше,чим відрізняється українець від москаля - це мова.
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21.12.2022 12:18 Ответить
демократiя та свобода, а мова то таке у краiнi на перехрестi всiх дорог 😉
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26.12.2022 04:55 Ответить
"мова то таке" - лише у макітрах меншовартісних утирків
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26.12.2022 12:21 Ответить
Ця вчителька разом із ЗСУ кує нашу перемогу на всіх фронтах. Розумні та освічені діти - потужна загроза режиму корумпованих нездар при владі.
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21.12.2022 12:17 Ответить
Треба забрати Героя в когось з тих кому Кучма давав і дати цій жіночці
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21.12.2022 12:20 Ответить
Мова и Ызык Мавзолецных обезьян рюSSкего мира отличается умом и сообразительностью...в Україні ніколи не було дяревня Простоквашино кота Матроскина с постальоном Печкин..у нас були . Як козаки у футбол в грали ..🤣 Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💪✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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21.12.2022 12:24 Ответить
Недавно писатель Михаил Шейтельман сказал геніальну фразу..
Украина сегодня ,Кузня Ума и Мысли для всего Мира,и пример для подражания...
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21.12.2022 12:35 Ответить
До тебе це не відноситься, судячи з написаних постів, попередній пост взагалі на суржику ,може з бодуна пишеш перебуваючи в "общазi"
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21.12.2022 13:22 Ответить
Слезы на глазах! Горжусь! Люблю вас, украинцы! ❤️
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21.12.2022 15:42 Ответить
Ну и кого ВЫ ***** поБидить хотите кацапы ******????
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21.12.2022 15:53 Ответить
Герої тилу!
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21.12.2022 15:57 Ответить
Вчителька НАШОГО майбутнього.
Нашої нації.
Нації нескорених...
Повага й захоплення...
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21.12.2022 16:57 Ответить
в селi ще гiрше, нема нi того нi iншого, кабель Интернета йе, а сигнала нема
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21.12.2022 23:59 Ответить
Молодчина Какое счастье,что есть такие люди,которые держат внутренний фронт
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22.12.2022 00:20 Ответить
можна продовжувати платити iм кастровану зарплатню, улибатися та казати дякую. А коли вони помруть, вспомнити, та трохи ********
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26.12.2022 04:58 Ответить
 
 