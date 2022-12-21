Киевская учительница ведет урок, сидя на корточках на улице. ВИДЕО ДНЯ

Из-за отключения света в результате российских обстрелов учительница вынуждена была вести урок прямо с улицы.

Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Женщина поставила ноутбук на столбик возле супермаркета и присела возле него на тротуаре. В кармане у нее – мобильный телефон, подключенный к павербанку.

"Сфотографируйте, пожалуйста, скрин сделайте и сбросьте в группу. Я опубликую (задание. - Ред.), но чуть позже, как появится интернет, потому что пока его нет", - говорит учительница ученикам.

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