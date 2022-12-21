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Киевская учительница ведет урок, сидя на корточках на улице. ВИДЕО ДНЯ
Видео Цензор.НЕТ Киевские новости Общество
Из-за отключения света в результате российских обстрелов учительница вынуждена была вести урок прямо с улицы.
Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Женщина поставила ноутбук на столбик возле супермаркета и присела возле него на тротуаре. В кармане у нее – мобильный телефон, подключенный к павербанку.
"Сфотографируйте, пожалуйста, скрин сделайте и сбросьте в группу. Я опубликую (задание. - Ред.), но чуть позже, как появится интернет, потому что пока его нет", - говорит учительница ученикам.
Топ комментарии
+41 Белла Богун
показать весь комментарий21.12.2022 11:39
+35 Alexey Prus 9f3d4003
показать весь комментарий21.12.2022 11:28
+34 Лена Воробец
показать весь комментарий21.12.2022 11:35
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"Бюджетные училки, налоговички, госслужащие - неиссякаемый источник предателей, коллаборантов и всех остальных наших бед!"
Литера Z... означает Zeki РабZeи Пригожина...и трошки другого Zeka... Джугашвили...🦍🦍🦍главное что встали с КОЛЕН...🤣🦍🦍🦍👹👹👹🤣
нема слів, щоб подякувати...
ви подумали що вона на якусь премію розраховує за свій вчинок?
вчителів завжди не хватало і буде не хватати...
а той хто вибирає цю професію тільки з матеріальних міркувань дуже помиляється..
Короче..Владимирский Централ..ты навечно РабZeю обосрал,а ветер Северный помог,СкреПОНОСу развеять Миф и быдле этом...
Почти Игорь Тальков...я мечтаю вернутся с войны...,и увидеть страну не Дураков...🤣🤣,а дебилов путлера...👹🦍
Украина сегодня ,Кузня Ума и Мысли для всего Мира,и пример для подражания...
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