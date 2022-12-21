Куда зашли россияне в Бахмуте - обзор из дрона от "Мадяра". ВИДЕО
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Командир отдельной тактической группы аэроразведки S.A.R.G "Птицы Мадяра" Роберт Мадяр опубликовал кадры города Бахмута.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры из беспилотника размещены в телеграме Мадяра.
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Фото біля якогось невідомого бахмутчанам будинку. Все чистенько, пофарбовано
БУДЬ ЛАСКА викладайте саме відеофайли, а не посилання на "телеграм".
Не у всіх є можливість (і бажання) користуватися цим мессенджером...