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Бахмут (Артемовск) (1534) дроны (2135)

Куда зашли россияне в Бахмуте - обзор из дрона от "Мадяра". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Командир отдельной тактической группы аэроразведки S.A.R.G "Птицы Мадяра" Роберт Мадяр опубликовал кадры города Бахмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры из беспилотника размещены в телеграме Мадяра.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Каждый день крепость Бахмут дает жизнь для Украины, - Зеленский. ВИДЕО
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Топ комментарии
+24
Скажем фсбшному телеграму решительное "нет"!
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21.12.2022 12:02
+23
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21.12.2022 12:04
+18
Прохання до редакторів цензо.нет
БУДЬ ЛАСКА викладайте саме відеофайли, а не посилання на "телеграм".
Не у всіх є можливість (і бажання) користуватися цим мессенджером...
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21.12.2022 13:16
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Скажем фсбшному телеграму решительное "нет"!
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21.12.2022 12:02 Ответить
Чому Цензор дає посилання на телеграм? телеграм вже спалився як проект кацапського гестапо КГБ-ФСБ. Наші, що повернулись з полону, розповідають на всіх каналах, як їм пред'являли їхні ж пости на телеграмі, які вони видалили кілька місяців назад, перед тим, як йти на фронт. У Дурова в шафі висить кітель з погонами полковника ФСБ.
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21.12.2022 15:25 Ответить
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21.12.2022 12:04 Ответить
Как говорят кацапы: "бей своих, чтобы чужие боялись!"
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21.12.2022 12:07 Ответить
а как они там у себя распинаются, что даже если греки передадут свои "с-ки", то те не смогут сбивать парашные пепелацы, ибо распознавание "свой-чужой" пашет идеально ))). а тут, свой-своего не признал )))
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21.12.2022 12:50 Ответить
Єдине що. Не треба захищати будівлі ціною життів, якщо немає сили утримати.
Краще відійти.
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21.12.2022 12:19 Ответить
Там достатньо і зброї і ресурсів. Не потрібно вірити усьому, що викладають . Бахмут стоїть,тримається. Тим паче там зе "був"
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21.12.2022 12:33 Ответить
Щось не надто віриться, що він там був.
Фото біля якогось невідомого бахмутчанам будинку. Все чистенько, пофарбовано
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21.12.2022 12:36 Ответить
Біла Церква
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21.12.2022 12:39 Ответить
Тоді чому це назвали Зеля в Бахмуті ?
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21.12.2022 12:42 Ответить
Ви ще вірите зеленим? Ви читали,скільки вони свідків прицепили і хотіли завірити,що саме Бахмут. Це мало б насторожити,бо правді не потрібні свідки.
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21.12.2022 12:45 Ответить
Звісно, не вірю.
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21.12.2022 12:54 Ответить
З будівель кацапа гарно видно, лупити звідти зручно, поки вони є.
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21.12.2022 13:13 Ответить
кто что такое мадяра
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21.12.2022 12:50 Ответить
https://www.youtube.com/@user-bx5mj1wf1f
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21.12.2022 13:27 Ответить
он шо венгр
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21.12.2022 16:08 Ответить
Прохання до редакторів цензо.нет
БУДЬ ЛАСКА викладайте саме відеофайли, а не посилання на "телеграм".
Не у всіх є можливість (і бажання) користуватися цим мессенджером...
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21.12.2022 13:16 Ответить
Підтримую, тому що після запуску телеги на компі, доводиться його перезавантажувати (сповіщення постійно лізуть)
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21.12.2022 14:30 Ответить
До речі, чекаємо на підтвердження новини про вибиття вагнерівців з околиць Бахмуту.
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21.12.2022 14:35 Ответить
Гарний огляд, чудова робота!
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21.12.2022 23:07 Ответить
 
 