"Это похоже на охоту". Командир взвода ВСУ рассказал о работе украинской аэроразведки. ВИДЕО

С тех пор как началась война на Донбассе, характер боевых действий изменился - не в последнюю очередь благодаря появлению дронов. Как именно беспилотники облегчили работу аэроразведки и как она работает после 24 февраля, рассказал комвзвода одной из разведрот ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, на видео, опубликованном проектом "Український Свідок", работа украинской аэроразведки на Запорожье, лето 2022 года. Его герои – военные с позывными Технарь и Фауст.

Фауст – командир взвода беспилотных авиационных комплексов разведроты бригады ТрО Ивано-Франковской области. Сам он родом из Сумщины, а в ТРО Франковщины попал из-за женитьбы: Фауст женился 24 февраля 2022 года.

Мужчина вырос на границе с Россией.

"Их душу мы знали очень близко", - вспоминает он. "Я с детства понимал, что эта война будет". Еще в 2014 году Фауст пошел на войну добровольцем, служил в разведке. У него немалый боевой опыт, в частности на Мариупольском направлении: был в Чермалике, Павлополе, Пищевике, Широкино, воевал в Песках и Водяном.

Перед полномасштабным вторжением перевелся в ТРО, но после 24 февраля снова оказался в разведке.

Технарь – программист из Франковщины, который служит в ТРО с 25 февраля. На вопрос, почему он сменил программирование на службу в аэроразведке, отвечает однозначно – война началась.

Фауст рассказал о враге, с которым его подразделение сталкивается на запорожском направлении: это мобилизованные боевики "ЛДНР" и российские штурмовики. Работа последних чувствуется особенно остро – это, в частности, качественная контрбатарейная борьба: украинские пилоты БПЛА попадают под обстрелы постоянно.

На момент съемок подразделение Фауста помогло артиллерии уничтожить несколько десятков единиц российской техники. По словам военного, подсчет уничтоженного личного состава противника не ведет.

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Также командир рассказал о том, как появление дронов на вооружении украинской армии изменило характер боевых действий. Да, еще в 2015 году для корректировки огня артиллерии разведчик должен был пойти на минус (так военные между собой называют позиции противника). Разведподразделения ходили на передний край, постоянно подвергая себя опасности. Теперь эти роли исполняют беспилотники.

"Ты выслеживаешь цель, ведешь ее", - заключает свой рассказ Фауст. "Это больше похоже на охоту".