Белорусы из полка Калиновского и украинские артиллеристы уничтожили вражеский склад боеприпасов и две минометные точки. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Аэроразведка белорусского полка имени Кастуся Калиновского обнаружила российский склад боеприпасов и две минометные точки, а украинские артиллеристы уничтожили оккупантов и их имущество.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной белорусско-украинской боевой работы опубликована в соцсети.
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