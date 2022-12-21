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Белорусы из полка Калиновского и украинские артиллеристы уничтожили вражеский склад боеприпасов и две минометные точки. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Аэроразведка белорусского полка имени Кастуся Калиновского обнаружила российский склад боеприпасов и две минометные точки, а украинские артиллеристы уничтожили оккупантов и их имущество.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной белорусско-украинской боевой работы опубликована в соцсети.

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Слава Україні-Живє Бєларусь...
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21.12.2022 16:30 Ответить
Вот это и есть настоящие белорусы, наши братья. Они - надежда и опора будущей свободной Белоруси.
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21.12.2022 16:34 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Живє Бєларусь!!!
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21.12.2022 16:45 Ответить
Красавчики ‼️❤️👍Героям Слава ‼️
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21.12.2022 16:58 Ответить
Стреляли по позициям миномётов. Оказалось, что там и схрон с БК
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21.12.2022 17:01 Ответить
Это явно не белокацапы.
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21.12.2022 23:18 Ответить
 
 