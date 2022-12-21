Россияне разворачивают вблизи Москвы системы ПВО. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Министерство обороны РФ разворачивает подразделения ПВО вблизи Москвы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, свидетельствующая об этом, опубликована в соцсетях. На записи видно, что система ПВО устанавливается в поле, но на фоне видео можно рассмотреть жилые многоэтажки.
Топ комментарии
+41 ॐ Серж ॐ
показать весь комментарий21.12.2022 16:28
+40 Жива1008ом альфа омега зеро 71aef17d
показать весь комментарий21.12.2022 16:25
+34 Иван Шумейко
показать весь комментарий21.12.2022 16:30
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Чекаємо на координати міста дислокації
Химки, Истра, Коломна и т.п. готовятся встречать Новый год в подвалах.....
Навіть не пальцем не поворухнуло , коли наші дрони пролетіли 800 км , аж до Волги і Рязані .
ПВО можно уничтожить ручными средствами за 3-4 км
да и вообще - мацква незаслужено забыта у подполья
1. У "великому, сильному і страшному" СРСР непробивна система ППО дірява як драна ганчірка.
2. Якщо і це, найкраще з найкращих, настільки прогнило, то що говорити про менш "передове".
Так і сталося, минуло 3 роки і радянський монстр виявився мертвим.
Пішла друга серія того ж серіалу - ми "великі, ми сильні, ми страшні..."
І результат буде той самий.
С300?
Так они горели как спички в Сирии и других местах.
Нет у них хороших про. Дырявое сито…
Але С300 - не ПРО, а ВПО. Тобто, проти літаків і подібних цілей. А ракети воно практично не бачить, хто б там що не обіцяв і хто б там що не розповідав про "вундервафельні РЛС-и в складі С300". Підтверджено десятками комплексів С300/С400 окупантів, які знищені за останні 10 місяців на південному напрямку, навколо аеродному під Саками, потопленим ракетним кресером-флагманом, на якому теж була С300 спеціалізована.
Ну а новітнє вундервафельне "об'єктове" ПВО/ПРО з назвою Панцир-С - вже навіть сміху в спеціалістів не викликає. В нього ефективність навіть нижча, ніж в немодернізованих, аналогових ТОР-ів...