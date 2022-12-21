Россияне разворачивают вблизи Москвы системы ПВО. ВИДЕО

Министерство обороны РФ разворачивает подразделения ПВО вблизи Москвы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, свидетельствующая об этом, опубликована в соцсетях. На записи видно, что система ПВО устанавливается в поле, но на фоне видео можно рассмотреть жилые многоэтажки.

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