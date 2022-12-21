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Итальянские журналисты попали под российские обстрелы на Херсонщине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Двое итальянских журналистов – Клаудио Локателли и Николо Челести, попали под российский обстрел на Херсонщине

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделанная при обстреле итальянцы опубликовали в соцсетях. Где именно произошел инцидент, точно неизвестно. Журналисты говорят о Херсоне. Двое мужчин получили легкие ранения. В машину попали как минимум несколько мелких осколков, продыряв дверь и разбив стекло.

"Взрыв, который вы увидели на записи, повредил машину. Прежде, чем мы смогли добраться до безопасного места, я потерял кровь, но рана незначительная. Наша машина была соответственно обозначена и рядом больше никого не было. Думаю, что обстрел был умышленным учитывая место и динамику. Огонь велся из-за Днепра - с того берега, где находится российская армия. Огонь по журналистам - это преступление, которому нет оправдания. К счастью, у нас все хорошо и мы будем продолжать работать", - говорится в сообщении к видео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Херсонский журналист Константин Рыженко заявил, что в него стреляли в Киеве
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Топ комментарии
+11
Московитським нелюдям байдуже кого вбивати, військових, жінок з немовлятами чи іноземних журналістів.
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21.12.2022 17:18
+10
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21.12.2022 17:17
+8
Ну шо казати-кацапісімо просто ублюдісімо...
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21.12.2022 17:12
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Ну шо казати-кацапісімо просто ублюдісімо...
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21.12.2022 17:12 Ответить
...Опель доречі тепер вам винен за рекламу...
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21.12.2022 17:15 Ответить
Да отправьте их назад, домой в Италию. А то грохнут , а потом итальянское кривосудие приговорит какого не будь воина ВСУ к 20 годам тюрьмы "за "умышленное убийство " этих ....
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21.12.2022 17:17 Ответить
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21.12.2022 17:17 Ответить
"Ти теж ні про кого згадати не можеш...?"
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22.12.2022 10:14 Ответить
Вже ж проходила ця новина.
Чи воно настільки важливе, що конче необхідно нагадати, чи вони попали під обстріл ще раз?
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21.12.2022 17:17 Ответить
не возбуждайся дважды...!
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21.12.2022 20:32 Ответить
Московитським нелюдям байдуже кого вбивати, військових, жінок з немовлятами чи іноземних журналістів.
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21.12.2022 17:18 Ответить
Qualche cosa é caduta pecipitevolissimevolmente (найдовше слово італійської мови).
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21.12.2022 17:18 Ответить
precipitevolissimevolmente
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21.12.2022 17:43 Ответить
Чисто ромалэ на базаре.
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21.12.2022 17:29 Ответить
Дивіться щоб не було як з нашим Марківим.
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21.12.2022 21:10 Ответить
Прщастило італійця що живі залишилися. Кацапам пофіг кого вбивати, в перщі дні війни
кацпські військові і журналістів ВВС під Київом у автівці обстрілювали з автоматичної зброї.
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21.12.2022 21:54 Ответить
Побачивши "рану" і прочитавши, що він "втратив кров" та на його істеричні верески чомусь не дивуюся, чому ці сикуни-макаронники обісралися у Другу Світову Війну...(по повній програмі, доречі). Та й печальна історія В.Марківа нагадує про себе саме в тему. Сикуни.
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22.12.2022 09:49 Ответить
 
 