Итальянские журналисты попали под российские обстрелы на Херсонщине. ВИДЕО

Двое итальянских журналистов – Клаудио Локателли и Николо Челести, попали под российский обстрел на Херсонщине

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделанная при обстреле итальянцы опубликовали в соцсетях. Где именно произошел инцидент, точно неизвестно. Журналисты говорят о Херсоне. Двое мужчин получили легкие ранения. В машину попали как минимум несколько мелких осколков, продыряв дверь и разбив стекло.

"Взрыв, который вы увидели на записи, повредил машину. Прежде, чем мы смогли добраться до безопасного места, я потерял кровь, но рана незначительная. Наша машина была соответственно обозначена и рядом больше никого не было. Думаю, что обстрел был умышленным учитывая место и динамику. Огонь велся из-за Днепра - с того берега, где находится российская армия. Огонь по журналистам - это преступление, которому нет оправдания. К счастью, у нас все хорошо и мы будем продолжать работать", - говорится в сообщении к видео.

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