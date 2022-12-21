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"Нас не в чем упрекнуть - мы всегда считали украинский народ братским. Я и сейчас так считаю", - Путин. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Российский диктатор Владимир Путин, несмотря на захватническую войну России в Украине, снова заявил, что украинцы – это братский народ для россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Путин сказал об этом, выступая перед своими генералами.

"Нас не в чем упрекнуть - мы всегда считали украинский народ братским. Я и сейчас так считаю", - сказал он.

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Топ комментарии
+83
Якеж воно кончене...
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21.12.2022 17:43
+81
***** --не брат ты мне ***** кровавое и скотонарод твой коченный
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21.12.2022 17:46
+71
Психіатрів в студію ‼️‼️
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21.12.2022 17:43
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Страница 2 из 2
За рабів він нас вважає.
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21.12.2022 18:44 Ответить
Зайшов тільки в коменти написати, що путін - х___ло!
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21.12.2022 18:44 Ответить
жаль, что с 2014 г государство Украина не занялось вопросом ликвидации руководства страны агрессора....
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21.12.2022 18:46 Ответить
неужели этого идиота никто так и не грохнет??
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21.12.2022 18:46 Ответить
"Упрєкнуть" дійсну ні в чому після 2014 - тільки знищення.
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21.12.2022 18:48 Ответить
кауапы и *****,ваши братья падаль в овраге доедают!сдохни мразь и пусть твоя говнорашка побыстрее развалится!
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21.12.2022 18:49 Ответить
Тамбовський вовк тобі брат
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21.12.2022 18:52 Ответить
Ну,реально))Є ж в житті х..йові брати)Це і є випадок православної біблії))Курва,шаріков якийсь.
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21.12.2022 18:52 Ответить
Каїн та Авель...
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21.12.2022 18:53 Ответить
Ні,не сестра ти нам ,х..ло,не сестра.
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21.12.2022 18:54 Ответить
Здохни, падаль
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21.12.2022 18:54 Ответить
Здохни підар!
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21.12.2022 18:57 Ответить
******* некрофіл: хоче вбити і з'їсти...
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21.12.2022 18:57 Ответить
Імбецил. Ерзі тільки мокші брати.
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21.12.2022 18:58 Ответить
Гори в пеклі, виродок, як і усі кацапи.
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21.12.2022 19:03 Ответить
Якщо таке коментувати, то забанять на довічно... а інших слів в мене немає...
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21.12.2022 19:03 Ответить
Нє, повір мені на практиці випробуване: стосовно ***** тут не забанять навіть на три дні, хіба що витруть згодом, не одразу.
А ти виматюкайся: повір, стане легше...
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21.12.2022 19:06 Ответить
Лише УКРАЇНЦІ не "щитают" цих кацапомордих вбивць та нагуляних байстрюків підоросів своїми "братьями"...!!!
Ця кацапоморда підороська мерзота з 1922 по 1985 роки вбивала та вивозила ЕШЕЛОНАМИ у вантажних "СТОЛИПІНСЬКИХ ВАГОНАХ" в КОНЦЕНТРАЦІЙНІ ЛАГЕРА сибіру, в заполярья красноярського краю та норільска і колими, на північ підоросії, та камчатку і магадан на смертну погибель МІЛЬЙОНИ УКРАЇНЦІВ ТА ЇХ РОДИН...!!!
Натомісь в УКРАЇНУ було завезено з 1922-1985 роки, 12,5 мільйонів тупорилих кацапомордих манкуртів-бомжів, котрих збирали по усіх голодних та холодних мухосранськах підоросії для інфікування та асеміляції УКРАЇНЦІВ і щоб ця кацапоморда мерзота підоросів усюди чтокала і какала, какала і какала і волала 2КАКА РАЗНІЦА"..., що вони і далі роблять...!!!
І цьому є 1000 доказів....!!!
Цю кацапоморду підороську мерзоту треба з УКРАЇНИ вивести ВОГНЕМ ТА МЕЧЕМ до останньої мерзоти...!!!

СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА ЗСУ ТА ССО УКРАЇНИ...!!!

СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОРДИМ ПІДОРОСАМ...!!!
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21.12.2022 19:06 Ответить
Дайте мне его за горло подержать!
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21.12.2022 19:07 Ответить
"братскій" для ***** і касапів лише зажопи та сепари-колаборанти. Але нині їх недостатньо для захоплення влади в Україні
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21.12.2022 19:08 Ответить
Грёбаный *******, тварь мерзотная! 🤬
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21.12.2022 19:09 Ответить
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев.
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21.12.2022 19:09 Ответить
Джохар Дудаев (1995г) *Украина еще схлеснется с Россией.Пока русизм существует он не откажется от своих амбиций.*
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21.12.2022 19:10 Ответить
пн: фошизди
вт: нацисти
ср: браццкійнарот <--- (зараз)
чт: сатаністи
пт: адіннарот
сб: нісуществуєтнікакіхукраінцеф
нд: кієфзатрідня
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21.12.2022 19:13 Ответить
Гнилуха продолжает угрожать
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21.12.2022 19:13 Ответить
Косить під дурачка,як і всі в рашці...психлікарня...
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21.12.2022 19:22 Ответить
Дайте мені його хоч за горло потримати.... відмазки шукає, гніда...
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21.12.2022 19:25 Ответить
Бурят тобі брат падло.
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21.12.2022 19:28 Ответить
Скотиняка. падла. мразь смердюча!! Це воно так все перераховує. що б себе упевнити. що в них *фсьо єсть*? Це ти. падло. для *братцкого народу*.тварина .готуєш?
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21.12.2022 19:30 Ответить
Таку тварюку ще історія не знала, як і такого гидотного народу як кацапський!
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21.12.2022 19:30 Ответить
Щоб цього "брата" щурі почали жерти живцем!
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21.12.2022 19:32 Ответить
Таке враження, що там декілька тих путіних і кожний не знає, що каже інший. І майже повна відсутність логіки. Або щоб ляпнути.
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21.12.2022 19:41 Ответить
Каін та Авель насправді були братами, і до чого призвело..а тут якась приблуда в родичі набивається, НА ХРР З ПЛЯЖУ
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21.12.2022 19:57 Ответить
ХУпубайстрюк нагуленный непонятно от кого...на хер с нашей земли ..
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21.12.2022 20:02 Ответить
.....мы просто жили мирной жизнью....а эти подонки 20 лет "точили ножи" для убийства мирных жителей Украины....все они получат по заслугам...надеюсь скоро...
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21.12.2022 19:59 Ответить
По шкале ********* ***** выше всех на этой планете
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21.12.2022 20:05 Ответить
украінцев прідумал лєнін, но украінци брацкій народ
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21.12.2022 20:06 Ответить
Після Бучі, для мене особисто, коли дві сестри в Усть-Ілімську і Мурманську відверто зрадились мене - браття вам радіоактивні кратери на Марсі, хіба шо 🤐. Більшого мордор не достойний!
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21.12.2022 20:09 Ответить
***** мокшанским с Одессы привет и пожелание"Киш мири ин тухес унд зай гезунд,шлимазлы!"..и ещё помните,нет вам прощения во веки веков...ВОЗМЕЗДИЕ неотвратимо!!! Даже наши внуки (в том числе уже имеющиеся у меня) будут рассматривать ваше "добрососедство", ваши советы, вашу культуру и ваше братство исключительно в прицел высокотехнологичного оружия.
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21.12.2022 20:12 Ответить
ну нет слов... пассивный ******** из ********* подворотни... чтоб ты подохло...
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21.12.2022 20:16 Ответить
.

ГНОЙНАЯ, УРОДЛИВАЯ РАШИСТСКАЯ ТВАРЬ.

ГОРЕТЬ ТЕБЕ И ВСЕМ ТВОИ ПРИХВОСТНЯМ В АДУ.



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21.12.2022 20:23 Ответить
Ця чумна криса, ще й братом обзивається.
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21.12.2022 20:24 Ответить
В Украине еще много долбо*бов так же считают....И что с ними делать хз....А ведь их-то путлер и спасает, а они при возможрости сдают и координаты, и фамилии и т.п....
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21.12.2022 20:32 Ответить
Вот твой брат выродок ты фашистский.
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21.12.2022 20:35 Ответить
HUJLO !
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21.12.2022 20:36 Ответить
******* ШОБ ТЫ ЗДОХ !!! ШОБ ПОДОХЛА ВСЯ РОССИЯ ДО ПОСЛЕДНЕГО СУЩЕСТВА!!!!! В РОССИИ ЛЮДЕЙ НЕТ ТАМ ТОЛЬКО СУЩЕСТВА _ НЕЛЮДИ, БУДЬТЕ ПРОКЛЯТЫ ДО СЕДЬМОГО КОЛЕНА!!!!
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21.12.2022 20:39 Ответить
больной тупой ублюдок как и все россияне.
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21.12.2022 20:46 Ответить
Та не все. У нас ваты поменьше, но мы все из одного советского народа. Друзья по несчастью, пролетариат безбожный, до основания разрушающий вокруг себя цивилизаци
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21.12.2022 22:30 Ответить
В общем ,готов положить не один миллион
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21.12.2022 20:47 Ответить
Зачатий антихристом куйло,Каїн Авеля теж рахував братом.
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21.12.2022 20:48 Ответить
Вас не упрекают, а уничтожают.
Никто не упрекает сифилис или туберкулёз.
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21.12.2022 21:02 Ответить
Дайте мне страпон соответствующий его *************!
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21.12.2022 21:12 Ответить
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21.12.2022 21:18 Ответить
Вызывайте санитаров!
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21.12.2022 21:19 Ответить
Та коли ж це ***** вже здохне?
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21.12.2022 21:24 Ответить
*****, у нас земли плодородные, от крови таких "братьев" как вы, лишнехромосомные винособаки! "кацап", рюзьгые не трогайте цапов! Козлы, разумные животные! Вашей цивилизации, даже не знаю сколько миллионов лет понадобится, что бы хоть как то, на цапов вы были похожи. А правильно, вас ваши предки назвали не "кацап", а "касаб"! В переводе с древнерускаво (тюркского) "ка" - человек, "саб" - рубать (*****), то есть: подонок, руский, беспредельщик, ... ! Поинтересовались бы, за что? "братья" - мать вашу ...
PS: А в прочем, как я понял у моржовой пи#зды, пизсец настал!!! =)
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21.12.2022 21:36 Ответить
тамбовський вовк тобі брат урод.
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21.12.2022 21:40 Ответить
Обычное кацапско-гэбнявое двоемыслие. Типа, мы за мир во всем мире. По этому из войн и не вылазим.
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21.12.2022 22:02 Ответить
Сьогодні брацкіий народ зробить 100- тисячного путінського жмура.. по -брацкі
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21.12.2022 22:12 Ответить
а ми войну войной не назіваєм. нас нє в чєм упрєкнуть і судіть нельзя. путлер.
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21.12.2022 22:14 Ответить
Твои "братья", в овраге лошадь доедают
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21.12.2022 22:16 Ответить
Брат ли Каин Авелю?
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21.12.2022 22:25 Ответить
краще держати в хаті сотню смердючих тхорів ніж одного братського кацапа
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21.12.2022 22:30 Ответить
Можу відповісти тільки ось цим - https://www.youtube.com/watch?v=KALD5tbU4EY&t=68s
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21.12.2022 22:30 Ответить
З яким же задоволенням я би пограв у футбола бошкою цього нелюда
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21.12.2022 22:38 Ответить
Як цю паскуду земля тримає ,ти ворог як і твій дибільний народ горіть в пеклі.
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21.12.2022 22:39 Ответить
Или по гэбэшному темнику шпарит, или клиника
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21.12.2022 22:43 Ответить
Одним словом Ху№ло.
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21.12.2022 22:45 Ответить
Іноді аборт дуже необхідний. Це якраз той випадок.
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21.12.2022 22:50 Ответить
Тільки шкода, що це неможливо зробити заднім числом
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22.12.2022 07:48 Ответить
Шизонутое Пуйло. Теперь на несколько поколений руских будут проклинать украинцы
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21.12.2022 23:11 Ответить
Морда просит кирпича.
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21.12.2022 23:30 Ответить
Колибель ***** город на річці Нева (чи Невка) і назва йому -Підербург. Місто підерів
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21.12.2022 23:35 Ответить
Після промови Байдена на спільній пресусі вата і ***** знову димітимуть смородом
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21.12.2022 23:57 Ответить
та він не бреше.

з усього набору братських послуг росія може запропонувати Україні тільки братську могилу.

головна мотивація вагнерівців : "ми ж в ссср-є вєсь мір вєртєлі как хотєлі, і ви с намі тогда людьмі билі, шо ж ви тєпєрь уклоняєтєсь виполнять свою гєройскую місію покорєнія всєго міра ?"

ну отак вони розуміють своє братство.

а світ в той час, як ссср клепав ракети та знаряддя, слухав "Бітлз", носив джинси і робив транзистори, ну тобто те що потрібно в процесі життя а не в процесі вмирання.
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22.12.2022 00:24 Ответить
Закрой свое гнойное отверстие,старое маразматическое чмо
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22.12.2022 00:57 Ответить
Після Х-22 по Амстору - пішов нах з України, кінчений ********. Щоб по твоїм торговим центрам прилітало регулярно.
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22.12.2022 01:26 Ответить
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22.12.2022 01:26 Ответить
Клинический дебилоид. То "один народ " и Украину придумал Ленин, то нацисты фашисты то братский народ. №бнулся окончательно. Ты определись уже, недоразумение ты плешивое! А про то что их не за что упрекнуть... В аду чертям будет рассказывать скоро)
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22.12.2022 03:25 Ответить
******* *****. Черенок лопаты в жопу на красной площади!
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22.12.2022 06:13 Ответить
Считаю соседа братом, но грохну яво, на всякий случай. Во имбицил.
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22.12.2022 09:03 Ответить
...совсем подворотня мацковии сдурела,тож мне ***** братское нашлось...удобрение
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22.12.2022 10:03 Ответить
Интересно, у него обычно в руках листочки в половину А4, а тут - какая-то брошюрка с флажком...
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22.12.2022 11:18 Ответить
Падло брехливе, щоб ти здохло!
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22.12.2022 11:41 Ответить
Ага, бьет , значит любит..
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22.12.2022 14:55 Ответить
***** пошел, брат!
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22.12.2022 16:23 Ответить
ПАДЛА БРЕХЛИВАЯ. ЭТОТ ПУЙЛО!!! Забыл ,что обесщал нам по ТВ 24 февраля 2022 года..
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22.12.2022 17:30 Ответить
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