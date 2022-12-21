"Нас не в чем упрекнуть - мы всегда считали украинский народ братским. Я и сейчас так считаю", - Путин. ВИДЕО

Российский диктатор Владимир Путин, несмотря на захватническую войну России в Украине, снова заявил, что украинцы – это братский народ для россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Путин сказал об этом, выступая перед своими генералами.

"Нас не в чем упрекнуть - мы всегда считали украинский народ братским. Я и сейчас так считаю", - сказал он.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне разворачивают вблизи Москвы системы ПВО. ВИДЕО