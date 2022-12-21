Чеченские воины из батальона имени Шейха Мансура ведут уличный бой с российскими оккупантами вблизи Бахмута. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В сети опубликованы кадры уличного боя бойцов чеченского батальона имени Шейха Мансура в районе Бахмута.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись была сделана в декабре, камерой, которую чеченский воин закрепил на своей амуниции.
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