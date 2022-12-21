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Чеченские воины из батальона имени Шейха Мансура ведут уличный бой с российскими оккупантами вблизи Бахмута. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети опубликованы кадры уличного боя бойцов чеченского батальона имени Шейха Мансура в районе Бахмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись была сделана в декабре, камерой, которую чеченский воин закрепил на своей амуниции.

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Топ комментарии
+55
Справжнім героям-чеченцям респект.Ічкерія буде вільною..
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21.12.2022 18:26
+41
Це справжні чеченці.
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21.12.2022 18:47
+28
Свободу Чеченії, аллаху акбар
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21.12.2022 18:40
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Справжнім героям-чеченцям респект.Ічкерія буде вільною..
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21.12.2022 18:26 Ответить
Свободу Чеченії, аллаху акбар
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21.12.2022 18:40 Ответить
Це справжні чеченці.
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21.12.2022 18:47 Ответить
Дух Ічкерії живий, хоч і за кордоном, тому Ічкерія буде вільна.

«Непереможність криється в самому собі; можливість перемоги залежить від ворога» (с) Сунь-цзи, «Мистецтво війни»
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21.12.2022 19:09 Ответить
Если бой уличный то это уже в самом Бахмуте а не поблизости
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21.12.2022 19:33 Ответить
В відео написано що то Опитне
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21.12.2022 20:13 Ответить
Хлопці, бережи та допомагай вам всім Аллах
Дякуємо.
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21.12.2022 19:41 Ответить
міста нема(
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21.12.2022 19:59 Ответить
Дай Бог ,чтобы эти хлопцы выжили и один прекрасный день повесили Кадырку за яйца
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22.12.2022 01:13 Ответить
Слава Солдатам Великой Ukrainy
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22.12.2022 09:58 Ответить
 
 