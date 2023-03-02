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Оккупант на Луганщине: "Где наша новая техника, которую, бл#дь, все рекламируют и говорят? У нас очень много 500-х", - перехват ГУР. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В новом перехвате Главного управления разведки Минобороны российский военнослужащий рассказывает об отсутствии военной техники и обилии дезертиров в подразделении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ГУР.

" А скажи мне, а что мобилизованные побыли 3 месяца на обучении и домой нах#й смотались?", - спрашивает у оккупанта жена.

Захватчик отвечает, что у них в подразделении много  "500-х": "У нас очень много 500-х, очень много. Пятисотый, это который, бл#дь, автомат бросил и сказал: "Пошли все нах#й, я не буду дальше служить". И съ#бался"

Воюющий на Луганщине оккупант также жалуется на отсутствие вооружения, о котором рассказывает роспропаганда: "Где наша новая техника, так называемая, которую, бл#дь, все рекламируют и говорят? Я в душе не #бу".

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Топ комментарии
+20
Ваша новая тєхніка там же гдє і вся рабсєя-впєрдє...
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21.12.2022 20:32
+18
де ваша нова техніка??? спитайте в українських трактористів )))))))
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21.12.2022 20:50
+12
Вашу новую тєхнєку знімають з консервації ,1953 року випуску))Товсь)))
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21.12.2022 21:08
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Ваша новая тєхніка там же гдє і вся рабсєя-впєрдє...
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21.12.2022 20:32 Ответить

Вот твоя новая техника дятел.
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21.12.2022 20:36 Ответить
"...Я в душе не #бу."

Де ти у своєму заліссі душ знайшов, дебіл кончений? Унітаз в Україні вперше побачив!
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21.12.2022 20:43 Ответить
де ваша нова техніка??? спитайте в українських трактористів )))))))
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21.12.2022 20:50 Ответить
Где техника? Этот вопрос к цыганам.
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22.12.2022 05:38 Ответить
РСНІ ПЗДА !!! А нєхєр шастать...
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21.12.2022 20:53 Ответить
Вашу новую тєхнєку знімають з консервації ,1953 року випуску))Товсь)))
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21.12.2022 21:08 Ответить
Товсь....плятьььь падсталом ********
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21.12.2022 22:10 Ответить
Ну якщо через голову не доходить, що війна це зло, то хоч через задницю дійде... хоча не факт!
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21.12.2022 21:28 Ответить
У рабсіянців 500-ті - це ті що мають хоч трохи клепки в голові.
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21.12.2022 21:30 Ответить
Тупий кацап порахував, що 500 це більше ніж 200. А значить краще.
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22.12.2022 00:28 Ответить
"Где наша новая техника, так называемая...», а в шахтах що вже нема?
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22.12.2022 02:22 Ответить
Судя по информированности, я так и не понял, кто на войне, кацап или сама свиноматка?
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22.12.2022 05:37 Ответить
А баби у Росії - "найбільш патріотичні" Кожна друга готова "хахлов рвать голыми руками" (правда - з дивану) Мій діалог з родичкою з Росії (етнічною українкою та дружиною уродженця Черкащини) у березні 2014 року:
- Вот если-б "ваши" все сдались, как в Крыму - то жили-бы сейчас одной страной!
- А вы нас спросили - хотим-ли мы жить с вами одной страной?
- А ЗАЧЕМ вас спрашивать? Мы же "единый народ"!
- Значит ты считаешь, что вы имеете право требовать от нас любви? "Люби меня, а то набью морду"?
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22.12.2022 06:15 Ответить
 
 