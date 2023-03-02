Оккупант на Луганщине: "Где наша новая техника, которую, бл#дь, все рекламируют и говорят? У нас очень много 500-х", - перехват ГУР. АУДИО
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В новом перехвате Главного управления разведки Минобороны российский военнослужащий рассказывает об отсутствии военной техники и обилии дезертиров в подразделении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ГУР.
" А скажи мне, а что мобилизованные побыли 3 месяца на обучении и домой нах#й смотались?", - спрашивает у оккупанта жена.
Захватчик отвечает, что у них в подразделении много "500-х": "У нас очень много 500-х, очень много. Пятисотый, это который, бл#дь, автомат бросил и сказал: "Пошли все нах#й, я не буду дальше служить". И съ#бался"
Воюющий на Луганщине оккупант также жалуется на отсутствие вооружения, о котором рассказывает роспропаганда: "Где наша новая техника, так называемая, которую, бл#дь, все рекламируют и говорят? Я в душе не #бу".
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Вот твоя новая техника дятел.
Де ти у своєму заліссі душ знайшов, дебіл кончений? Унітаз в Україні вперше побачив!
- Вот если-б "ваши" все сдались, как в Крыму - то жили-бы сейчас одной страной!
- А вы нас спросили - хотим-ли мы жить с вами одной страной?
- А ЗАЧЕМ вас спрашивать? Мы же "единый народ"!
- Значит ты считаешь, что вы имеете право требовать от нас любви? "Люби меня, а то набью морду"?