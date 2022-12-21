Дрон-камикадзе попадает в группу оккупанов. ВИДЕО

В сети опубликовано видео, на котором зафиксировано попадание украинского дрона-камикадзе в группу оккупанов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети утверждают, что в момент атаки три российских оккупанта пытались поднять в небо разведывательный дрон. По меньшей мере, один из них получил тяжелые ранения или был ликвидирован.

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