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Дрон-камикадзе попадает в группу оккупанов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети опубликовано видео, на котором зафиксировано попадание украинского дрона-камикадзе в группу оккупанов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети утверждают, что в момент атаки три российских оккупанта пытались поднять в небо разведывательный дрон. По меньшей мере, один из них получил тяжелые ранения или был ликвидирован.

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Топ комментарии
+61
бандерівський шершень ....
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21.12.2022 20:44
+60
остальные кинулись своего не бросать ))
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21.12.2022 20:48
+41
Непоганий саунд👍
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21.12.2022 20:41
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Непоганий саунд👍
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21.12.2022 20:41 Ответить
гарна музика! Хто знає, що за гурт?
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24.04.2023 18:39 Ответить
бандерівський шершень ....
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21.12.2022 20:44 Ответить
Да, и какая точность, обалдеть.. )
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21.12.2022 21:23 Ответить
хорошо навелись...
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21.12.2022 21:25 Ответить
Прямо в ********!!! ото повоевал
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21.12.2022 22:14 Ответить
файно!
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21.12.2022 20:46 Ответить
остальные кинулись своего не бросать ))
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21.12.2022 20:48 Ответить
"Ми сваїх не харонім!" новий девіз русні.
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21.12.2022 22:02 Ответить
))) ага. Харон ставит парашникам лайк!
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21.12.2022 22:39 Ответить
хоча одна свинопсіна вижила, але обісрала вона і галіфе, і портянки і кірзаки
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21.12.2022 20:49 Ответить
Потом будет рассказывать о мёртвых с косами.
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21.12.2022 21:09 Ответить
Аблажили раssеюшку - воКРУГ НАТА с косами стоит
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21.12.2022 21:22 Ответить
Слабовата питарда. Если бы не прямое попадание то рядом стоящие вообще без последствий. Нужно модернизировать хоть еще 100грамм тротилла добавить
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21.12.2022 20:54 Ответить
*Як мед то й ложкою.*
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21.12.2022 20:59 Ответить
Вже є. Наші на Кінбурні палять русню термобарічними б/к - https://www.youtube.com/watch?v=p2S7-OZf-Zc
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21.12.2022 22:08 Ответить
хотя бы какой-то шрапнели добавить
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21.12.2022 23:43 Ответить
И добавить мелких поражающих элементов.
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22.12.2022 09:12 Ответить
Вони касетні вже є! В радіусі 300м жодного чмобіка
в живих не буде! Страшна зброя! Саме для кацапів!
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22.12.2022 14:17 Ответить
А шо там епть ? А *****!!! Лаценти *******
камикадзе куда по "крчуче" влучають...
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21.12.2022 20:57 Ответить
Де ***** наши разведоватльни опперативние камикадзе наши дрони ???!!!
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21.12.2022 20:59 Ответить
в асфальте((
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21.12.2022 23:33 Ответить
Блин, 10 минут наслаждался 18-ти секундным видео! Всё на повтор, нажимал... =)
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21.12.2022 22:09 Ответить
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22.12.2022 04:43 Ответить
побіг штаці прати...
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21.12.2022 22:13 Ответить
Красиво. Душевно. Завжди приємно споглядати, як меншає окупантів на нашій землі. Слава ЗСУ!
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21.12.2022 23:18 Ответить
Сюжет, постановка, виконання просто клас...Станіславський сказав би "вірю, повторити"
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22.12.2022 05:06 Ответить
ЗСУ виписують ляща дроном.
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22.12.2022 09:13 Ответить
і таких "джмелів"пртрібно десятки тисяч....
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22.12.2022 11:14 Ответить
Боевые комары в действии..)))
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22.12.2022 14:01 Ответить
Так душевно, по домашнему.
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22.12.2022 18:43 Ответить
Уявляю, як той третій сьогодні "столовается" за троих))
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22.12.2022 19:55 Ответить
 
 