Дрон-камикадзе попадает в группу оккупанов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В сети опубликовано видео, на котором зафиксировано попадание украинского дрона-камикадзе в группу оккупанов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети утверждают, что в момент атаки три российских оккупанта пытались поднять в небо разведывательный дрон. По меньшей мере, один из них получил тяжелые ранения или был ликвидирован.
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+61 Артм Воронцов
показать весь комментарий21.12.2022 20:44
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показать весь комментарий21.12.2022 20:41
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в живих не буде! Страшна зброя! Саме для кацапів!
камикадзе куда по "крчуче" влучають...