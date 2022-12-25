Наев проверил готовность Сил обороны Киевской области противодействовать ДРГ. ВИДЕО
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Командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев проверил Силы обороны Киевщины по противодействию диверсионно-разведывательным группам противника.
Об этом сообщил отдел связей с общественностью Командования Объединенных Сил ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.
– По легенде противник пытается взорвать тактический воздушный десант и осуществить захват важного государственного объекта. Подразделения Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с подразделениями Национальной гвардии Украины осуществили уничтожение транспортных вертолетов в воздухе и нанесли огненное поражение по передовому отряду, пытавшемуся захватить соответствующий плацдарм для дальнейших действий, – сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.
По словам командующего, для того, чтобы произвести огненное поражение, был проведен маневр артиллерии. С этой целью преодолевается водное препятствие посредством ПТС-2 и паромных переправ.
– Но пределов совершенствованию практических навыков и умений нашего личного состава нет. Командиры будут продолжать указанную тренировку и в дальнейшем для доведения действий подчиненных к автоматизму, – подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.
Вместе победим!
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@Sahnivsky
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22 ч
Заходить якось в бар кацап і каже « мнє как всєгда», і отримав піздюлєй.