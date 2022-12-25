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Наев проверил готовность Сил обороны Киевской области противодействовать ДРГ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев проверил Силы обороны Киевщины по противодействию диверсионно-разведывательным группам противника.

Об этом сообщил отдел связей с общественностью Командования Объединенных Сил ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

– По легенде противник пытается взорвать тактический воздушный десант и осуществить захват важного государственного объекта. Подразделения Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с подразделениями Национальной гвардии Украины осуществили уничтожение транспортных вертолетов в воздухе и нанесли огненное поражение по передовому отряду, пытавшемуся захватить соответствующий плацдарм для дальнейших действий, – сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.

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По словам командующего, для того, чтобы произвести огненное поражение, был проведен маневр артиллерии. С этой целью преодолевается водное препятствие посредством ПТС-2 и паромных переправ.

– Но пределов совершенствованию практических навыков и умений нашего личного состава нет. Командиры будут продолжать указанную тренировку и в дальнейшем для доведения действий подчиненных к автоматизму, – подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Вместе победим!
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Топ комментарии
+11
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25.12.2022 17:10
+10
Спотикач

@Sahnivsky

·

22 ч

Заходить якось в бар кацап і каже « мнє как всєгда», і отримав піздюлєй.
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25.12.2022 17:16
+6
З Різдвом Христовим, рідненькі! Дяуємо.
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25.12.2022 17:33
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ruzke kurwy
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25.12.2022 17:07 Ответить
Поки зенітки та ПЗРК не стріляють з дахів всіх київських хмарочосів - це не оборона!
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25.12.2022 23:06 Ответить
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25.12.2022 17:10 Ответить
Спотикач

@Sahnivsky

·

22 ч

Заходить якось в бар кацап і каже « мнє как всєгда», і отримав піздюлєй.
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25.12.2022 17:16 Ответить
З Різдвом Христовим, рідненькі! Дяуємо.
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25.12.2022 17:33 Ответить
Всім по][¥й у що там вірить чи не вірить рюззкагаварящій.
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25.12.2022 17:46 Ответить
А на каком языке ваш державный телемарафон? Ну, раз он державный, то не должен ли он быть на державной мове? И какая же державная мова в Украине?
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25.12.2022 17:51 Ответить
Не повірите але зрадники й Англо мовні були у Англії, у Іспанії Іспано мовні й т.п., але це не відміняє що всім по][¥й що вважає рюззькаГаварящій.
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25.12.2022 23:45 Ответить
думайте как хотите, ваше право..
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26.12.2022 00:13 Ответить
Не. Не он руководил. Другие.
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25.12.2022 18:46 Ответить
Завжди напоготові, так і повинно бути
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25.12.2022 19:14 Ответить
Пределов совершенствованию практических навыков и умений нашего личного состава нет. Командиры будут продолжать указанную тренировку и в дальнейшем для доведения действий подчиненных к автоматизму. Я цілком вірю в ЗСУ, та його керівництву.
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25.12.2022 21:15 Ответить
Чому нема ротації людей між підрозділів з Київщини та інших відносно спокійних місць, з підрозділами, які приймають участь безпосередньо у бойових діях на донеччині, Луганщині, Запоріжжі... місяць на передку два в тилу..., а ні люди одні сидять місяцями в тилу, а інші під постійним обстрілами ризикують життям, виснажуються, сходять з розуму...
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26.12.2022 00:23 Ответить
 
 