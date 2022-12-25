В Мариуполе российские оккупанты сносят исторические здания, - Андрющенко. ВИДЕО

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики сносят исторические постройки в центре города.

Об этом в Телеграме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Не Драмтеатром единственным. В центре города оккупанты начали сносить дома, в том числе, исторического значения. Известный Дом с часами, где находилась студия всемирно известного художника-монументалиста, мозаичника Аранутова. Под экскаватор", - написал он.

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Абсолютно все, что составляет историческую ценность, в городе превращают в пепел, подчеркнул Андрющенко.