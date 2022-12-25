РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14361 посетитель онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
4 268 8
война (46615) Мариуполь (5562) оккупация (9500) Андрющенко Петр (526) разрушение (124)

В Мариуполе российские оккупанты сносят исторические здания, - Андрющенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики сносят исторические постройки в центре города.

Об этом в Телеграме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Не Драмтеатром единственным. В центре города оккупанты начали сносить дома, в том числе, исторического значения. Известный Дом с часами, где находилась студия всемирно известного художника-монументалиста, мозаичника Аранутова. Под экскаватор", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Драмтеатра в Мариуполе больше нет, рашисты сравняли его с землей, - Лубинец. ВИДЕО

Абсолютно все, что составляет историческую ценность, в городе превращают в пепел, подчеркнул Андрющенко.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо , Зе ! Дякуємо !
показать весь комментарий
25.12.2022 17:33 Ответить
Не стоит благодарности!денег дай лучше на армию!
показать весь комментарий
25.12.2022 17:52 Ответить
Росіяни зносять не просто будівлі, ці істоти знищують нашу історію
показать весь комментарий
25.12.2022 21:30 Ответить
давно сносят
http://www.youtube.com/watch?v=5qwAutume8g
показать весь комментарий
25.12.2022 17:37 Ответить
Мавзолей поставлять..?
показать весь комментарий
25.12.2022 17:38 Ответить
Для *уйла!
показать весь комментарий
25.12.2022 18:22 Ответить
Вечеря на Слобідці... https://youtu.be/VWVmRA1AKfY
показать весь комментарий
25.12.2022 17:48 Ответить
Кацапи "конци у воду", знищують докази своїх авіа і арт бомбувань Маріуполя

ТАК БУВАЄ КОЛИ КЛОУНА ВИБИРАЮТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ
І ДІЛО ТУТ НЕ В ПОРОХУ, А В ТОМУ ЩО ТБ ПЕРСОНАЖА
ВИБРАЛИ ПРЕЗИДЕНТОМ
показать весь комментарий
25.12.2022 19:47 Ответить
 
 