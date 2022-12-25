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В Мариуполе российские оккупанты сносят исторические здания, - Андрющенко. ВИДЕО
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Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики сносят исторические постройки в центре города.
Об этом в Телеграме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Не Драмтеатром единственным. В центре города оккупанты начали сносить дома, в том числе, исторического значения. Известный Дом с часами, где находилась студия всемирно известного художника-монументалиста, мозаичника Аранутова. Под экскаватор", - написал он.
Абсолютно все, что составляет историческую ценность, в городе превращают в пепел, подчеркнул Андрющенко.
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http://www.youtube.com/watch?v=5qwAutume8g
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