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Россияне за день обстреляли две больницы в Херсоне, это целенаправленные удары, - ОВА. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Во время российских обстрелов Херсона пострадали две больницы, обошлось без человеческих жертв.

Об этом сообщил в Телеграме глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает Цензор.НЕТ.

"рашисты продолжают атаковать больницы в Херсонской области. Это целенаправленные террористические удары по учреждениям, оказывающим помощь людям.

Вчера враг попал в два медучреждения Херсона.

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Оккупанты нанесли удар по территории Херсонской областной клинической больницы. Также атаковали и областное учреждение по оказанию психиатрической помощи – разрушен кабинет врача, часть крыши и система отопления.

К счастью, в результате этих вражеских атак люди не пострадали.

На видео – прилет вражеского снаряда по территории областной клинической больницы", – рассказал Янушевич.
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Топ комментарии
+11
В Херсоне в точности повторяется то, что рашисты целых полгода творили в Николаеве
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25.12.2022 17:55
+4
Російські лікарні, які ніхто не обстрілював:



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25.12.2022 18:10
+3
... і це зовсім ніяк не пов'язано з інфою балабола з ОП про черги на здачу крові ?
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25.12.2022 18:16
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В Херсоне в точности повторяется то, что рашисты целых полгода творили в Николаеве
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25.12.2022 17:55 Ответить
Почему нельзя уничтожить рашистов под 0 на том берегу⁉️И почему их не бьют на упреждение⁉️
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25.12.2022 18:37 Ответить
Там много потому что. В степи Хаймарсы не спрячешь,. Авиации не хватает, И сейчас главные события под бахмутом
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25.12.2022 19:05 Ответить
Не зрозуміло про степ. На правому березі (Херсонська, Миколаївська) здається гір також нема. Але ж якось працювали. 🤔
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25.12.2022 19:10 Ответить
Стратеги один круче другого. Почем били ВСУ?
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25.12.2022 20:00 Ответить
По всьому. Ви хіба не в курсі
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25.12.2022 22:43 Ответить
це далеко не так...
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26.12.2022 06:24 Ответить
Ну тоді напишіть, по чому не били ЗСУ з Хімарс? Бо я знаю багату номенклатуру типів цілей.
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26.12.2022 13:16 Ответить
Как ответить по понятнее..
Во-первых. Я не волонтер и не благодетель подавать на шару
Во-вторых. Сам не пробовал изучить тактику ВСУ в период освобождения Херсона?
И в-третьих, в качестве, бонуса. Сколько объектов в Херсоне уничтожила украинская артиллерия?
Желаю успеха в самостоятельном обучении
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26.12.2022 15:08 Ответить
Ви взагалі уникаєте відповіді, написали маячню про «Химарси в степи не спрячешь», а тепер уникаєте відповіді на просте питання - чи гори на правому березі і Миколаївській області і Херсонській і якщо немає як прятали хімарси. )))
Вибачте, але про Херсонщину ви навряд чи зможете мені розповісти щось «цікаве».
Дайте відповідь на питання про степ)
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26.12.2022 17:09 Ответить
Понятно. Дураку и в лабиринте нужен компас. Тема закрsта
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26.12.2022 17:23 Ответить
Розумнику ))) тоде відповідь на поставлене двічі питання? Потрібен час обміркувати? Місяця вистачить? Я зачекаю ))
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26.12.2022 17:45 Ответить
Так ты еще неадекват. Тебе написали "тема закрыта". Мне нулевая шантропа не интересна. Тем более такая тупая как ты
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26.12.2022 20:23 Ответить
Вумнику, я з тобою свиней не пас. Це по перше. По друге ти на питання відповісти, чи будеш далі іскритись своїм інтелектом
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26.12.2022 20:44 Ответить
А зачем там "Хаймарс"? По Херсонщине стреляют ( см. новости ) из РСЗО, ствольной артиллерии, и даже из миномётов и танков. Это не цель для "Хаймарсов". Зато это цель для РСЗО, ствольной артиллерии, миномётов и танков. Нужна воздушная разведка, и не только воздушная,- то есть, своевременная информация о противнике. И это всё в компетенции ОК "Південь".
Степь, говорите? Так ведь и противник из степи стреляет. И гибнут мирные херсонцы. Когда их обстреливают, они не думают про Бахмут, они хотят, чтобы их защитили.
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25.12.2022 19:55 Ответить
А что перевес рашистов в ствольной артиллерии и снярядах уже ликвидирован?
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25.12.2022 19:59 Ответить
Як раз там і потрібні також високоточні засоби, так як кацапи розміщують вогневі позиції в тому числі близько або в населених пунктах Лівобережжя.
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25.12.2022 22:47 Ответить
Російські лікарні, які ніхто не обстрілював:



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25.12.2022 18:10 Ответить
Кацапы конченные ********.
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25.12.2022 18:15 Ответить
... і це зовсім ніяк не пов'язано з інфою балабола з ОП про черги на здачу крові ?
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25.12.2022 18:16 Ответить
Если у тебя в селе только один медпункт, то в городе несколько больниц...
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25.12.2022 18:22 Ответить
Знакомое место... Несколько раз лежал в этом отделении... Камера смотрит на север, прилет с юга...
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25.12.2022 18:22 Ответить
Посмотрел на гугл карты, это место не просматривается, значит не будем и называть его... Но ****, там же везде людные места, просто повезло что попало в место, которое почти со всех сторон закрыто зданиями...
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25.12.2022 18:54 Ответить
Нежить кацапська.
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25.12.2022 18:24 Ответить
Кароч з цим москвопідарським безчинством потрібно закінчувати, а не ламати голови над ребусами дєрьмака дрєстовіча. Люди з того напрямку пишуть що треба ракети на 200 км і південь схід буде зачищений за пару місяців
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25.12.2022 18:33 Ответить
Наши соседи. Это ужас. Нас тоже совсем недавно так же уничтожали. Сволочи, фашистские.
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25.12.2022 18:39 Ответить
 
 