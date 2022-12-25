Россияне за день обстреляли две больницы в Херсоне, это целенаправленные удары, - ОВА. ВИДЕО

Во время российских обстрелов Херсона пострадали две больницы, обошлось без человеческих жертв.

Об этом сообщил в Телеграме глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает Цензор.НЕТ.

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"рашисты продолжают атаковать больницы в Херсонской области. Это целенаправленные террористические удары по учреждениям, оказывающим помощь людям.

Вчера враг попал в два медучреждения Херсона.

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Оккупанты нанесли удар по территории Херсонской областной клинической больницы. Также атаковали и областное учреждение по оказанию психиатрической помощи – разрушен кабинет врача, часть крыши и система отопления.

К счастью, в результате этих вражеских атак люди не пострадали.

На видео – прилет вражеского снаряда по территории областной клинической больницы", – рассказал Янушевич.