Россияне за день обстреляли две больницы в Херсоне, это целенаправленные удары, - ОВА. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Во время российских обстрелов Херсона пострадали две больницы, обошлось без человеческих жертв.
Об этом сообщил в Телеграме глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает Цензор.НЕТ.
"рашисты продолжают атаковать больницы в Херсонской области. Это целенаправленные террористические удары по учреждениям, оказывающим помощь людям.
Вчера враг попал в два медучреждения Херсона.
Оккупанты нанесли удар по территории Херсонской областной клинической больницы. Также атаковали и областное учреждение по оказанию психиатрической помощи – разрушен кабинет врача, часть крыши и система отопления.
К счастью, в результате этих вражеских атак люди не пострадали.
На видео – прилет вражеского снаряда по территории областной клинической больницы", – рассказал Янушевич.
Пожалуйста, подождите...
Во-первых. Я не волонтер и не благодетель подавать на шару
Во-вторых. Сам не пробовал изучить тактику ВСУ в период освобождения Херсона?
И в-третьих, в качестве, бонуса. Сколько объектов в Херсоне уничтожила украинская артиллерия?
Желаю успеха в самостоятельном обучении
Вибачте, але про Херсонщину ви навряд чи зможете мені розповісти щось «цікаве».
Дайте відповідь на питання про степ)
Степь, говорите? Так ведь и противник из степи стреляет. И гибнут мирные херсонцы. Когда их обстреливают, они не думают про Бахмут, они хотят, чтобы их защитили.