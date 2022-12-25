Pink Floyd и Хлывнюк собрали 500 тысяч фунтов для поддержки украинцев. ВИДЕО

Известная британская рок-группа Pink Floyd и вокалист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк собрали 500 тысяч фунтов стерлингов помощи украинцам благодаря записи совместной песни Hey, Hey, Rise Up ("Червона Калина").

Об этом сообщается в твиттере Pink Floyd, передает Цензор.НЕТ.

Pink Floyd would like to thank everyone who has supported Hey, Hey, Rise Up. The single, recorded on 30th March with Andriy Khlyvnyuk of the Ukrainian band Boombox, has so far raised over £450,000 to help alleviate the suffering of the Ukrainian people.

pic.twitter.com/NqO71NAhaO — Pink Floyd (@pinkfloyd) December 23, 2022

К этой сумме участники Pink Floyd Дэвид Гилмор и Ник Мэйсон прибавили собственные средства, увеличив сумму до 500 тысяч фунтов.

Премьера клипа состоялась в YouTube 7 апреля. С тех пор его просмотрели более 11 миллионов человек.

Композицию записали Дэвид Гилмор и Ник Мэйсон, игравшие в Pink Floyd на пике популярности группы. В создании клипа также участвовали режиссер Нитин Соуни и бас-гитарист Гай Пратт.

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Гилмор много лет отказывался от предложения возродить Pink Floyd. Но, по словам артиста, агрессия России по отношению к Украине заставила его изменить решение.