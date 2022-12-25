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Pink Floyd и Хлывнюк собрали 500 тысяч фунтов для поддержки украинцев. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Шоу-бизнес

Известная британская рок-группа Pink Floyd и вокалист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк собрали 500 тысяч фунтов стерлингов помощи украинцам благодаря записи совместной песни Hey, Hey, Rise Up ("Червона Калина").

Об этом сообщается в твиттере Pink Floyd, передает Цензор.НЕТ.

К этой сумме участники Pink Floyd Дэвид Гилмор и Ник Мэйсон прибавили собственные средства, увеличив сумму до 500 тысяч фунтов.

Премьера клипа состоялась в YouTube 7 апреля. С тех пор его просмотрели более 11 миллионов человек.

Композицию записали Дэвид Гилмор и Ник Мэйсон, игравшие в Pink Floyd на пике популярности группы. В создании клипа также участвовали режиссер Нитин Соуни и бас-гитарист Гай Пратт.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ой у лузі червона калина": Pink Floyd воссоединились впервые почти за 30 лет и записали трек с Хлывнюком в поддержку Украины. ВИДЕО

Гилмор много лет отказывался от предложения возродить Pink Floyd. Но, по словам артиста, агрессия России по отношению к Украине заставила его изменить решение.
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Топ комментарии
+28
Колись творчість пінків так зачепила, що не відпускає вже котре десятиліття.
З повагою до метрів та шана від підтримки!
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25.12.2022 18:37
+27
Pink Floyd та Хливнюку-респект...
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25.12.2022 18:45
+19
Концертный зал в 100 тысяч может собрать только The Rolling Stones, Pink Floyd, Simon and Garfunkel и Йося Кобзон.
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25.12.2022 19:02
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25.12.2022 18:35 Ответить
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25.12.2022 18:37 Ответить
Колись творчість пінків так зачепила, що не відпускає вже котре десятиліття.
З повагою до метрів та шана від підтримки!
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25.12.2022 18:37 Ответить
мене в 1986....Стіна..
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25.12.2022 18:46 Ответить
стена - от 1979-го
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25.12.2022 20:54 Ответить
ЗЫ... а я втыкаю по "ВАМ БЫ ПОБЫВАТЬ ЗДЕСЬ", "Животным" ... В "стену" въехал не сразу, бо пинки , как Квины в "игре" поменяли в "Стене" свой стиль"... Какие-то элементы попсы стали проявляться...
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25.12.2022 20:58 Ответить
стена - политизированный альбом ,Shine On You Crazy Diamond как Богемская рапсодия , с этих альбомов они стали мэтрами рока , а до этого были эксперименты со звучанием и поиск , сыр бор кто важнее и тд , если бы не болезнь Фреди , они так же бы посрались как Гилмор с Вотерсом . Гилмор тоже думал что сольная карьера будет удачной , но увы , ................посредственная игра без ,, тела,, , деньги убили многих талантов , и завышенные амбиции .
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25.12.2022 22:38 Ответить
До "Энималс" Пинки были Пинками - это был их классический стиль... Со "стены" пинки стали как бы Гилморовскими. На том их эксперимент и закончился...Бо последующая их продукция имела лишь посредственность, хотя по отдельности редкие вещицы были не плохими , шо у Гилмора , шо у Вотерса.
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26.12.2022 06:46 Ответить
Наскільки я знаю, аналізую, то перші їх альбоми були в стилі прогресивного року. Наступні в стилі психоделік року. Як по мені, то саме перелом був на Стіні. Можу помилятись, слушно вислухав би думку спеців.
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26.12.2022 21:55 Ответить
Крайний альбом: "The Endless River" - 2014 год
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25.12.2022 20:29 Ответить
А ще дуже класні сольники Гілмора.
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25.12.2022 20:38 Ответить
Эти сольники - калька на "круиз"... Пинки -молодцы. не то шо пентюхи ян гиллановские... которые во время войны в Украине рассекают по симбирским епенях, а не лучше их блэкморович, так как в оппозиции к Гиллану в это же время расскает по членинграду, шобы не пересекаться с таким же психом Гилланом.
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25.12.2022 20:52 Ответить
Круто. А что наши каламойши и тимошенши наоборот обворовывают страну во время войны.
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25.12.2022 18:37 Ответить
Таваріщь! Прєкратітє антісємітізьм! Пам'ятайте про новий Закон!
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25.12.2022 20:13 Ответить
Pink Floyd та Хливнюку-респект...
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25.12.2022 18:45 Ответить
Тепер розумію чому вони розпались-бо Уотерс проватне лайно
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25.12.2022 18:56 Ответить
Концертный зал в 100 тысяч может собрать только The Rolling Stones, Pink Floyd, Simon and Garfunkel и Йося Кобзон.
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25.12.2022 19:02 Ответить
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25.12.2022 19:10 Ответить
Довго доходило, з якого дідька тут кобздон, але таки дійшло! Дякую. Хоч тут - у Пеклі, віртуально, кобздон попав у гарну компанію.
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25.12.2022 19:31 Ответить
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25.12.2022 20:17 Ответить
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25.12.2022 20:26 Ответить
Блин, я тоже хотел из-за йоськи обпаплюжити товариСЧа, но с вашей подачи дошло... про 100 000 х 200... Так шо и вам и ему лайкаю...
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25.12.2022 21:02 Ответить
ЗЫ... Сергей тоже под руку попался...
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25.12.2022 21:03 Ответить
Однако у йоськи зрітєлі на канцерт прібивают пастаянна, толі їщо будіт. Настаящій аншлаг впіріді, VIP гастєй валодя х..о лічні прівідьот ! Прямо всією толпою, після виконання вироку в Гаазі.
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25.12.2022 21:24 Ответить
Это шо получаццо, с 60-ых йоська всем музыкантам давал фору?
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25.12.2022 21:29 Ответить
Як-то так. Здох кацап і на концерт !
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25.12.2022 21:41 Ответить
Білєт в адін канец
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25.12.2022 21:43 Ответить
Не тільки.... ЛЗ, ДП, ЮХ..... Кріденс....
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25.12.2022 21:13 Ответить
Однако ПЛ - пентюхи, в свою пользу гастролируют во время войны в Украине по каазлабаду .
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25.12.2022 21:31 Ответить
А на каких стадионах они собирали 100 000? Известно шо самый огромадный в 150 000 в Пхеньяне. Поменьше , в 100 000 - в Тегеране. 90 000 - Уэмбли в Лондоне, где Квины устраивали полный аншлаг...
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25.12.2022 21:41 Ответить
Йося назбирав уже більше.
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26.12.2022 05:50 Ответить
Респект
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25.12.2022 19:05 Ответить
Якщо зможете пробитися на сайт Epic Games Store, то маєте шанс отримати під ялинку безкоштовну гру Death Stranding. Роздача гри триває до 18.00 понеділка.
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25.12.2022 19:05 Ответить
Де там Притула з бронетранспортерами???
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25.12.2022 19:09 Ответить
Довго збирався сиронути?
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25.12.2022 19:45 Ответить
Цікаво скільки зібрав для підтримки українців 95 квартал.
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25.12.2022 19:10 Ответить
Це ОПешна таємниця, іще на всі дороги добудували, та єпоху бідності не прокварталили.
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25.12.2022 21:27 Ответить
Багато. Але потім мордатий женя не втримався і купив біляш і все пропало.
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26.12.2022 05:52 Ответить
Британія - батьківщина Джентльменів.
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25.12.2022 19:32 Ответить
Пінк Флойд шикарні. Батько з дитинства намагався привчити слухати, але по-справжньому відкрила для себе їх лише рік тому. І тут ця пісня. Це взагалі до сліз.
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25.12.2022 19:40 Ответить
Які яскраві каменти. Відчуваю тепло яке з них випромінює.
Мені дуже цікаво, а що з цього приводу думає Роджер Вотерс і яке відношення він має до Pink Floyd ?
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25.12.2022 19:58 Ответить
Они великие! Такую музыку могли создавать только настоящие интеллектуалы. 40 лет их слушаю, и всякий раз, нахожу что то новое в композициях.
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25.12.2022 20:27 Ответить
Мало того , шо интеллектуалы - в музыке, но также и в аппаратуре синтеза звука... На каждом концерте у них электроники - на всю ширину и высоту сцены. По настоящему в Пинков можно въехать тока на хайэндовском железе. Тогда даже качество хай-фай вас будет нервировать.
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25.12.2022 21:10 Ответить
Качество записи шобы было не ниже FLAC, WAVE, бо в противном случае хай-энд вам не поможет.
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25.12.2022 21:18 Ответить
Эх, вспоминаю "Весна-205",а потом "Юпитер" з наушиками.
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26.12.2022 01:36 Ответить
Истинные меломаны начинали с Днiпро-14А. На нем уже был биас, тока для 4-ой скорости. Та те пусте, ниткой связывались 2 лепестка контакта, на постой включено , в том числе и для 9-ой скорости... Ну а дальше понеслась ... и Маяк и Акай 77, и Акай 636... Аппогей - Боинг( Акай 734), Усь дживисенок пятисотый , вертушка Акай 22ап, опосля только раздуплился на хай-энде..
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26.12.2022 06:10 Ответить
Почему 500-ыйили 400-ый усь? Бо в них был встроен эквалайзер. Это времена, пинковского финал кат... и серия генсековских 200-ых... немногим позже ПЕРЕСТРОЙКА... Из попсы ТОГДА была в топе песенка таавариСЧ Горбачов даасвиданья...
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26.12.2022 06:20 Ответить
ГОРбачов , по-моему, проолез в топ на Итало диско.
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26.12.2022 06:22 Ответить
прикололо в тааварисче горбачове, мол, ПРИНЕТЬ ЕГО В КВЖД...
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26.12.2022 06:26 Ответить
Как-то непривычно слушать Пинков в блюзе. Однако молодцы, шо вложили в него свой авторитет, ради помощи нам, в материальнои и имиджевом плане. Ведь главное - смысловка текста.
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25.12.2022 21:26 Ответить
 
 